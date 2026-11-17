Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel registran su asistencia a la misa oficiada por el papa en Las Palmas.

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La última celebración del papa León XIV en el Perú congregó a más de 1,2 millones de personas en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. Entre los asistentes estuvieron Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel, quienes compartieron en redes sociales parte de la experiencia que vivieron durante la ceremonia del lunes 16 de noviembre.

La misa representó el cierre de las actividades públicas del pontífice en territorio peruano. Desde temprano, miles de fieles se trasladaron hasta Las Palmas para participar de la liturgia y seguir de cerca el recorrido del líder de la Iglesia católica.

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Tula Rodríguez llegó sola al recinto y relató que tuvo que enfrentar el tráfico de Lima para conseguir ingresar. La conductora logró participar de la misa y se ubicó entre los asistentes que aguardaban el paso del vehículo papal.

La conductora Tula Rodríguez comparte en su cuenta de Instagram una grabación del pontífice en su vehículo durante una ceremonia religiosa al aire libre.

La presentadora registró en sus historias de Instagram el momento en que pudo ver al papa León XIV a pocos metros de distancia. Las imágenes mostraron su reacción ante el paso del pontífice por la zona donde se encontraba.

Rodríguez se mostró emocionada y contó que estuvo cerca de las lágrimas cuando recibió la bendición del Sumo Pontífice. No obstante, debió retirarse antes de que concluyera la ceremonia religiosa debido a compromisos de trabajo.

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“Me tengo que ir a trabajar, pero me voy con el corazón muy feliz”, expresó la conductora en una de sus publicaciones. Luego, dejó un mensaje sobre el significado que tuvo para ella asistir a la misa en la Base Aérea Las Palmas.

La conductora y actriz peruana Tula Rodríguez documenta en video su traslado y asistencia a una multitudinaria misa papal celebrada al aire libre. En las imágenes se observa a Rodríguez en el trayecto en automóvil, su llegada al recinto donde se aprecia el papamóvil custodiado por agentes de seguridad, y su permanencia entre los feligreses con sombrero y vestimenta blanca, además de vendedores ambulantes en los alrededores del evento.

“Estoy segura de que Dios utiliza al papa para que todos podamos tener una conexión real con el de arriba”, añadió Tula Rodríguez, quien compartió varios registros de la jornada desde Surco.

Gisela Valcárcel registró su llegada y el paso del papa León XIV

Por separado, Gisela Valcárcel también documentó su participación en la misa. La exconductora de televisión difundió videos del momento en que el papa León XIV pasó ante los fieles reunidos en Las Palmas.

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En una de sus publicaciones, Valcárcel destacó lo que interpretó en el gesto del pontífice durante su recorrido. “Una sola mirada y se reconoce la paz y el amor que solo Dios puede poner en nosotros”, escribió en su cuenta de Instagram.

La figura televisiva calificó como una bendición su presencia en la ceremonia. “Ha sido una bendición estar hoy en la misa con el papa”, agregó junto a las imágenes que registró desde el lugar.

Gisela Valcárcel documenta en su cuenta de redes sociales la presencia de una multitud durante la misa celebrada en Las Palmas.

Más adelante, la exconductora publicó otro video que mostró parte de su salida hacia el recinto y la concentración de personas antes de la celebración. Valcárcel señaló que la jornada comenzó a primera hora y que reunió a una multitud en torno a la fe católica.

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“Un día que empezó muy temprano, un día en el que más de 1,2 millones nos unimos y dijimos: ‘Creo en Dios, creo en Jesús, su único hijo’”, manifestó Gisela Valcárcel en el material que compartió con sus seguidores.

La presentadora cerró su mensaje con un agradecimiento por lo vivido durante la ceremonia: “Gracias, mi Señor. Gracias, ha sido hermoso”.

El papa León X llega en el papamóvil para celebrar la misa en la Base Aérea de Las Palmas en el último día de su visita a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Aunque Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel no se encontraron durante la misa, ambas dejaron constancia de su presencia en una de las convocatorias religiosas más numerosas de la visita del papa León XIV a Perú.

Los videos publicados por las dos figuras de la televisión peruana mostraron distintos momentos de la jornada, desde la llegada de los asistentes hasta el recorrido del pontífice por la Base Aérea Las Palmas.

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