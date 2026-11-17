La última fecha FIFA del año enfrenta a dos equipos en plena reconstrucción. Scaloni probará juveniles y Bryan Ruiz debuta como técnico en propiedad de la Tricolor costarricense. (AFA)

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La selección argentina cerrará su calendario 2026 hoy, martes 17 de noviembre, cuando reciba a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo, de carácter amistoso y correspondiente a la última fecha FIFA del año, arrancará a las 18:00 según el huso horario de Perú.

Dos combinados que llegan con la misma urgencia de dejar atrás una derrota reciente se verán las caras en un encuentro que también sirve de laboratorio para ambos cuerpos técnicos. El árbitro del partido será el brasileño Bruno Arleu, y la transmisión estará a cargo de la cadena DSports para el territorio peruano.

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A qué hora juega Argentina vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El puntapié inicial está fijado para las 18:00 del martes 17 de noviembre en Perú, Colombia y Ecuador. Quienes sigan el partido desde Argentina, Uruguay o Chile podrán hacerlo desde las 20:00 de ese mismo día.

En Bolivia el duelo comenzará a las 19:00, en Venezuela a las 19:00 y en Brasil a las 21:00. Paraguay y Chile comparten el mismo horario que Argentina: las 20:00. Para los aficionados de Costa Rica, el balón echará a rodar a las 17:00, tras el cambio de horario que inicialmente tenía programado el encuentro a las 15:00.

Argentina y Costa Rica protagonizarán el último amistoso del año este martes 17 de noviembre en Córdoba. Conoce a qué hora comenzará el encuentro en Perú y los demás países de Sudamérica, además de los canales de transmisión. (AFA)

El escenario será el Estadio Mario Alberto Kempes, recinto ubicado en la ciudad de Córdoba que lleva el nombre del campeón del mundo con Argentina en 1978. La transmisión en vivo para Perú correrá por cuenta de DSports, mientras que en Argentina el partido podrá verse por Telefe y TyC Sports, con sus respectivas plataformas digitales como alternativa para quienes prefieran la pantalla del celular o la computadora. En Costa Rica, Canal 6 y Canal 7 ofrecerán la señal en abierto.

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Cómo llegan Argentina y Costa Rica al partido

Argentina buscará recuperarse del tropiezo ante Uruguay, mientras Costa Rica intentará cortar una seguidilla de tres derrotas consecutivas. Los dos seleccionados llegan con bajas y novedades en sus respectivas convocatorias. (FCRF)

La Albiceleste entra al partido con la necesidad de sacudirse el golpe de la derrota ante Uruguay por 2-1 en La Bombonera el viernes 13 de noviembre. Ese resultado quebró una racha invicta en amistosos que el equipo sostuvo durante más de siete años. El contexto es particular: el conjunto que conduce Lionel Scaloni transita una etapa de renovación generacional tras el retiro internacional de Lionel Messi y la obtención del subcampeonato en el Mundial 2026.

Para este duelo, Scaloni confirmó que introducirá variantes respecto al once que cayó ante la Celeste, con el objetivo de darle minutos a futbolistas jóvenes como Nicolás Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni. La lista de ausencias es extensa: Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González no están disponibles por lesión, Leandro Paredes y Nahuel Molina se pierden el partido por suspensión, y tampoco fueron convocados Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso.

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Costa Rica, por su parte, llega tras caer 2-0 como visitante frente a Ecuador en Quito, resultado que extendió a tres la racha de derrotas consecutivas en amistosos para la Tricolor. El encuentro ante Argentina representa el debut oficial de Bryan Ruiz como entrenador en propiedad de la selección mayor, en lo que constituye el primer ciclo del exfutbolista al frente del combinado centroamericano tras la ausencia del equipo en la última Copa del Mundo. Tanto Scaloni como Ruiz tienen el respaldo de sus respectivas federaciones hasta 2030.

La nómina costarricense mezcla jugadores del torneo local con siete futbolistas del exterior. Entre los referentes que integran la convocatoria figuran Celso Borges, Francisco Calvo y el delantero Manfred Ugalde. Sin embargo, el defensor Diego Mesén no podrá estar disponible: fue expulsado durante el segundo tiempo del partido ante Ecuador y deberá cumplir su fecha de suspensión ante Argentina.

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Antecedentes entre Argentina y Costa Rica

Antes de volver a encontrarse en Córdoba, ambas selecciones tienen un historial reciente favorable a la Albiceleste. Su último enfrentamiento se disputó en marzo de 2024 y terminó con victoria argentina por 3-1. (AFA)

El historial reciente entre ambas selecciones favorece con claridad a la Albiceleste. La última vez que se cruzaron fue el 26 de marzo de 2024, en un amistoso disputado en territorio estadounidense. En ese encuentro, Argentina remontó un gol inicial anotado por Manfred Ugalde y terminó imponiéndose por 3-1. De los tres últimos enfrentamientos entre ambos en este tipo de competencias, el cuadro argentino se llevó dos victorias y el restante concluyó en empate.

El duelo del martes en Córdoba tendrá entonces ese marco histórico como telón de fondo, aunque las circunstancias actuales de ambas selecciones le otorgan al partido un cariz diferente al de los encuentros anteriores: dos proyectos en construcción, dos técnicos con mandato largo por delante y la última oportunidad del año para dejar una impresión positiva antes del receso invernal.

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