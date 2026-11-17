Los padres trasladaron al menor en una motocicleta ante la demora de una ambulancia, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida al hospital (Créditos: Panamericana TV)

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Una tragedia envolvió a una familia en Ate. Un niño de seis años falleció luego de que la estructura metálica de un columpio cayera sobre él mientras jugaba en un parque de la Asociación Paraíso, ubicada en la zona de Santa Clara. El accidente ocurrió cuando el pequeño Emir se encontraba con otros menores del vecindario.

Tras el desplome, sus padres lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las imágenes difundidas por el noticiero 24 Horas mostraron que los juegos recreativos presentaban signos de oxidación y deterioro.

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Según el reporte periodístico, el menor se acercó a una de las estructuras cuando esta cedió y se desprendió del suelo. El juego estaba instalado sobre una superficie de césped sintético, mientras que sus cimientos presentaban humedad. Después del accidente, el espacio recreativo fue clausurado temporalmente con cintas de seguridad para impedir el ingreso de los vecinos.

Los juegos infantiles presentaban signos de oxidación y deterioro, mientras que los cimientos de la estructura tenían humedad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Padres de Emir relatan cómo ocurrió la tragedia

La madre del pequeño expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo y pidió a las autoridades municipales prestar atención al estado de los espacios recreativos destinados a los menores de edad. Durante una entrevista con 24 Horas, recordó que el niño tenía apenas seis años y solicitó que se realicen inspecciones para prevenir otros accidentes.

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“Pido que las municipalidades estén pendientes de las condiciones de los juegos que ponen a disposición de los niños. Mi hijo no tenía por qué morir. Nadie me va a devolver a mi pequeño, que apenas tenía seis años”, manifestó entre lágrimas.

Por su parte, el padre contó que decidió trasladar personalmente al menor ante la demora de una ambulancia. Según explicó, lo recogió y llevó en su motocicleta hasta un establecimiento sanitario, con la ayuda de otro familiar que los acompañó durante el recorrido.

“Ante la demora de la ambulancia, tuve que levantar a mi hijo y trasladarlo yo mismo en mi motocicleta. En medio de la desesperación, no pude comprobar si todavía tenía signos vitales. Todos me decían que lo llevara cuanto antes”, relató.

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El hombre señaló que, al llegar al hospital, los profesionales de salud les comunicaron que Emir había ingresado sin vida. También recordó los planes que tenía con el pequeño para las próximas celebraciones navideñas y los regalos que le había prometido.

“Me duele el corazón porque mi bebé ya no está. No voy a poder darle el regalo que me pidió para Navidad ni cumplir las promesas que le había hecho”, expresó mientras lloraba. Sus palabras reflejaron el impacto que dejó la pérdida en la familia, que ahora deberá afrontar las próximas fechas festivas sin la compañía del menor.

Los padres trasladaron al pequeño en una motocicleta ante la demora de una ambulancia, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida al hospital - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Municipalidad de Ate brindó apoyo a los familiares

Durante la cobertura, el equipo de 24 Horas informó que se comunicó con la Municipalidad de Ate para conocer las medidas adoptadas tras el fallecimiento. De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, los familiares recibieron asistencia mediante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna).

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Entre los apoyos mencionados figuraba la entrega del ataúd para el sepelio, debido a la situación económica de los afectados. La ayuda fue comunicada a los padres mientras afrontaban los procedimientos relacionados con la despedida del pequeño.

En tanto, el parque de la Asociación Paraíso permanecía cerrado temporalmente. Las imágenes difundidas mostraron las condiciones de los juegos infantiles, además de otros aspectos del espacio público, como suciedad, desorden y una placa informativa incompleta.

Parque quedó clausurado tras el accidente

La estructura metálica involucrada en el accidente presentaba signos visibles de oxidación, mientras que la base se había desprendido del suelo. Asimismo, durante la cobertura se observaron las condiciones de los cimientos y la humedad en el área donde estaba instalado el juego.

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El cierre del establecimiento recreativo se produjo después de la muerte del menor, como medida para restringir el acceso de los vecinos. La información difundida no precisa cuándo se realizaron las últimas labores de mantenimiento ni si existían inspecciones previas al accidente.

El fallecimiento de Emir deja a una familia de luto y pone en evidencia la importancia de las condiciones de seguridad en los espacios públicos destinados a la recreación infantil.