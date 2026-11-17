Renovación Popular busca que el JNE revoque la resolución que impide otorgar a Rafael López Aliaga la credencial de alcalde de Lima, pese a que su lista obtuvo el primer lugar en los comicios municipales

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Renovación Popular, el partido que lidera el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, anunció este lunes una batería de acciones legales para buscar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque la resolución que impide entregarle la credencial de alcalde de Lima.

La estrategia incluye un recurso de reconsideración, una eventual acción de amparo, una denuncia constitucional ya presentada y la posibilidad de impulsar nuevas acusaciones constitucionales.

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El representante legal del partido, Wilber Medina, informó que la primera medida ya fue presentada ante el propio JNE. El recurso solicita que el organismo electoral revise y deje sin efecto su decisión, que Renovación Popular considera contraria a la Constitución y a la normativa municipal.

“Se ha planteado un recurso de reconsideración” para que el tribunal electoral “escuche los argumentos fácticos y legales de los perjudicados” y “tenga que reconsiderar su decisión”, declaró Medina durante una conferencia encabezada por López Aliaga.

El líder de Renovación Popular encabezó un pronunciamiento acompañado de diputados, senadores y alcaldes electos de su agrupación política

El abogado sostuvo que el pedido principal busca la revocación de la resolución. Como solicitud alternativa, planteó que el criterio fijado por el JNE no tenga efectos sobre los comicios del 4 de octubre y se aplique recién en futuros procesos. “Las reglas para cualquier concurso anteceden, no lo preceden”, afirmó.

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Medina anticipó que el partido recurrirá a la vía judicial si el JNE rechaza la reconsideración. “Si es que no prospera la reconsideración, claro está, vamos a plantear una acción de amparo”, dijo. Según explicó, esa demanda buscaría cuestionar la decisión por una presunta vulneración de derechos constitucionales.

El letrado citó un antecedente referido al exconsejero regional de Huánuco Percy Ceballos, quien obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Constitucional luego de que las autoridades electorales le negaran una credencial. “Me estoy refiriendo a jurisprudencias objetivas que se aplican perfectamente en este caso”, señaló.

La bancada de diputados de Renovación Popular anunció, además, que ya presentó una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La vocera parlamentaria, Roxana Rocha, afirmó que la acusación plantea una presunta infracción constitucional y menciona posibles delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

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“Estamos argumentando la violación, la vulneración de varios delitos penales: usurpación de funciones, abuso de autoridad y, por supuesto, han infringido la Constitución Política del Perú”, declaró al señalar que el JNE ha “excedido sus atribuciones al adoptar el criterio cuestionado”.

Medina dijo que el partido no descarta ampliar su estrategia en el Congreso. “No solamente vamos a plantear el amparo, también, de ser necesario, se va a plantear acusaciones constitucionales”, afirmó.

Durante el acto, López Aliaga respaldó las acciones anunciadas y pidió que el JNE revise su resolución. “Vamos a pedir respeto a la ley (...) No hay mucho más que hablar. Esto es una trama, esto es un tema que ya viene desde la primera vuelta del año 2021. Y se ha consumado también con un tremendo delito que está en los tribunales, una justicia lenta como la peruana”, dijo.

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La segunda regidora de Renovación Popular cuestionó el fallo del JNE que impide al líder de su partido ocupar el sillón municipal y aseguró que respetará la decisión si se mantiene

“Lo que existe, queridos hermanos, es un veto contra mi persona y contra el partido. (...) Es un veto de una dictadura electoral que por las puras convoca a elecciones, porque ya tienen un sistema corrupto, de opresión, donde que está sufriendo es el más pobre”, avanzó.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó días atrás el 100 % del cómputo de votos y confirmó que Renovación Popular ocupó el primer lugar en las elecciones municipales de Lima para el periodo 2027-2030, con el 27,685 % de los votos válidos.

La agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos, frente a los 1.505.835 de Avanza País, que postuló al exalcalde de Magdalena Francis Allison y alcanzó el 26,811% de los sufragios.

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Sin embargo, el JNE precisó la semana pasada que quienes aspiren a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre, como el caso del dirigente, no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impidió su proclamación.

En consecuencia, la comuna capitalina debe quedar bajo la conducción de Jeanette Alonzo, quien lo acompañó durante su alocución y luego aseguró que está preparada para asumir el cargo.