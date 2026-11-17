Este miércoles 18 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán cortes de luz programados durante la jornada. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable según la ubicación, por lo que algunos vecinos podrían permanecer sin electricidad durante varias horas.
La lista comprende calles, avenidas, urbanizaciones, cooperativas de vivienda y asentamientos humanos de Los Olivos, Lima Cercado, Bellavista, San Juan de Lurigancho y Comas. Las suspensiones serán focalizadas y no necesariamente abarcarán distritos completos, sino únicamente las zonas y manzanas detalladas en el cronograma de la empresa.
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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este miércoles 18 de noviembre?
De acuerdo con la información de Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones del servicio eléctrico:
Los Olivos: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Asociación de Vivienda Patria Nueva Los Portales del Norte: manzanas B, C, D, F y F1.
- Asociación Los Portales de San José: manzanas D, F1, H e I.
- Asociación de Propietarios Los Portales del Note: manzanas C, D, F1, G, H, I y J.
Los Olivos: de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.
- Cooperativa Huaytapallana: manzanas A, B, C, D, G, J, L y M.
- Asociación de Vivienda Virgen del Sol: manzana G.
- Asociación de Propietarios María Reiche: manzanas A y C.
- Urbanización Lima: manzanas A, C, D y J.
Lima Cercado: de 10:30 a. m. a 3:00 p. m.
- Jr. Alemania: cuadras 22 y 23.
- Jr. Austria: cuadras 1 y 12.
- Jr. Monsefú: cuadra 10.
- Av. Manuel Tellería: cuadra 11.
- Av. Óscar R. Benavides: cuadras 14 y 15.
- P.J. El Carrizal del Carmen: manzana A.
- Jr. Noruega: cuadra 22.
- Av. Colonial: cuadras 14, 15 y 16.
Bellavista: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Jr. Los Amancaes: cuadras 4, 5 y 6.
- Calle Las Tipas: cuadras 1, 2 y 3.
- Calle Las Margaritas: cuadra 3.
- Calle Los Sauces: cuadras 1 y 2.
- Calle Los Crisantemos: cuadras 4 y 5.
- Calle Los Cedros: cuadra 1.
- Urbanización Proción: manzanas A, B, C, D y E.
- Urbanización Los Jardines de Virú: manzana Y.
- Calle Las Cucardas: cuadra 1.
- Calle Las Dalias: cuadra 2.
- Calle Los Fresnos: cuadra 1.
- Calle Los Olivos: cuadras 2, 3 y 5.
- Calle Los Robles: cuadras 2, 3, 4 y 5.
- Urbanización El Imperio: manzanas I y J.
San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
- Cooperativa Santa Martha: manzanas O1, O2, O3, W1 y W2.
- A.H. Señor de los Milagros: manzanas A, B, D, F, G y J2.
- A.H. Santa Fe: manzanas A, B, C y D.
- A.H. Los Vencedores: manzanas A, B y C.
- Agrupación Familiar Vista Alegre: manzana A.
Comas: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
- A.H. Año Nuevo, sector 5 de Marzo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- A.H. 6 de Marzo: manzanas A6, B6, C6, D5, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6 y M6.
- A.H. Año Nuevo 27 de Noviembre: manzanas O3, U4, V4, W4 y X4.
- Jr. Baltazar Valle: cuadras 1, 2, 3 y 4.
- Av. Alfonso Ugarte: cuadras 7, 8 y 9.
- Jr. Juan A. Valencia: cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Adolfo Viera: cuadras 1 y 2.
- Av. Miguel Grau: cuadras 8 y 9.
- Jr. Francisco Seguín: cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Carlos Moore: cuadras 9, 10 y 11.
- Jr. Juan Montoya: cuadras 1 y 7.
- A.H. Año Nuevo Ampliación: manzanas 41, 49, 50 y 53.
- Año Nuevo Comité 116: manzanas A, B, C, D y E.
- A.H. Año Nuevo Comité Vecinal 28 de Julio: manzana B.
- A.H. Año Nuevo, sector Las Lomas: manzanas B5 y D5.
- A.H. Año Nuevo, sector NT.: manzanas E6, H4, I4, J4, L6, M6, N6, O6, R6 y S6.
- P.J. Año Nuevo: manzanas S6, T6, U6, V6, W6, Y3 y Z5.
San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Av. Las Flores de Primavera: cuadra 6.
- Calle Las Alcaparras: cuadras 4 y 5.
- Calle Las Anémonas: cuadra 7.
- Calle Bellotitas: cuadra 7.
- Calle Las Grosellas: cuadra 7.
- Calle Los Girasoles: cuadra 4.
- Jr. Los Eleboros: cuadra 5.
- Jr. Las Crucिनelas: cuadras 6 y 7.
- Jr. Las Pasionarias: cuadras 4 y 5.
- Cooperativa Las Flores: manzanas 19, 30, 53 y 55.
¿Qué hacer antes de un corte de luz?
Ante una interrupción programada, se recomienda cargar con anticipación los celulares y otros dispositivos, además de desconectar los equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar la temperatura de los alimentos.
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Los hogares que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever una fuente de energía alternativa durante el horario de suspensión. Asimismo, se aconseja tener linternas disponibles y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables.
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