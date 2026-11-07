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Golazo de cabeza de Hernán Barcos en Sporting Cristal vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El ‘Pirata’ sorprendió a la defensa del ‘vendaval celeste’ y rompió la igualdad en el marcador en Tarma. Puso el primero de los rimenses que siguen en carrera por el título

Revive la jugada que puso a todos de pie: el gol de Cristal y la euforia que desató entre jugadores y aficionados. ¡Un instante inolvidable del partido! - L1 MAX
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Sporting Cristal visitó a ADT en Tarma en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ buscaron romper la igualdad en el marcador por la obligación de asegurar el triunfo que le permita mantenerse en la pelea por el título del campeonato.

Después de que ambos equipos buscaron ponerse en ventaja, apareció Hernán Barcos para darle la victoria parcial a los rimenses. Todo empezó con un tiro de esquina que ejecutó Yoshimar Yotún, el ‘Pirata’ saltó sorprendiendo a la defensa local y con certero cabezazo puso el 1-0 a los 46 minutos.

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El balón chocó al palo superior y rebotó en el piso generando el reclamo de los jugadores del ‘vendaval celeste’ porque apuntaron de que el esférico no había ingreso completamente. Sin embargo, en la repetición se logra ver que la pelota entra al arco al cien por ciento, y finalmente, se validó la anotación.

Gol de Sporting Cristal
Gol de Sporting Cristal Liga 1

¿Hernán Barcos renovará con Sporting Cristal en 2027?

La situación de Hernán Barcos y Roberto Mosquera se resolverá una vez que Sporting Cristal alcance su objetivo deportivo de fin de año, según indicó Carlos Gonzales, integrante del directorio del club.

El futuro del delantero argentino concentra parte de la expectativa de los hinchas para la próxima temporada. El atacante tiene 42 años y se encuentra cerca del tramo final de su carrera.

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Gonzales evitó adelantar una decisión sobre la permanencia del ‘Pirata’. No obstante, remarcó que la institución tiene la intención de mantenerlo en el plantel.

Todos sabemos que tener a Hernán Barcos en nuestro club es un lujo y las intenciones de que pueda permanecer van a estar”, declaró el directivo en Fútbol Como Cancha.

Hernán Barcos vuelve a ser titular después de más de dos meses y lo hará contra Alianza Lima. - Crédito: ITEA
Hernán Barcos vuelve a ser titular después de más de dos meses y lo hará contra Alianza Lima. - Crédito: ITEA

El integrante del directorio sostuvo que el futbolista necesita cerrar esta etapa antes de definir su futuro. “Hay que darle su espacio. Él debe cerrar bien esta etapa y, en base a lo que decida para su futuro, conversaremos”, agregó.

La postura de Barcos será determinante para conocer si continuará en Sporting Cristal durante 2027. El club esperará la decisión del jugador antes de iniciar una conversación sobre su posible renovación.

En el caso de Roberto Mosquera, Gonzales señaló que las renovaciones de jugadores y del comando técnico se abordarán después de que concluya la campaña y se cumpla la meta trazada.

Todo el tema de las renovaciones sea de jugadores o del comando técnico, lo vamos a ver una vez logremos el objetivo de fin de año”, afirmó el directivo.

Gonzales también explicó que conoce al entrenador peruano desde hace años. Aun así, señaló que este no es el momento para discutir una extensión de contrato debido a los desafíos que enfrenta el equipo.

“Conozco a Mosquera hace muchos años, sabemos lo que Cristal se juega ahora y no es tiempo para hablar de eso”, declaró el dirigente.

La continuidad del técnico parece más encaminada por el cambio que generó desde su llegada y por su identificación con Sporting Cristal. La definición, de todos modos, quedará para después del cierre de la temporada.

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