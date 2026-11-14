Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

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Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán hoy, sábado 14 de noviembre, en el estadio Monumental de Ate por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana 2026. Las ‘pumas’ buscarán una ventaja en casa que las acerque al título nacional, mientras que las ‘blanquiazules’ intentarán llegar con opciones intactas a la revancha en Matute.
Así llega Universitario
Universitario afronta la serie después de una remontada ante Melgar. La ‘U’ perdió 3-0 en Arequipa, pero respondió con un contundente 7-0 en el Monumental y selló su clasificación con un 7-3 global.
La victoria ante el cuadro arequipeño reforzó la confianza del plantel ‘crema’, que ya obtuvo el Torneo Apertura. En ese sentido, si gana también el Clausura, se consagrará campeón nacional sin necesidad de jugar otra definición.
El técnico Carlos Véliz reveló que Pierina Núñez sufrió una molestia muscular. Además, Luana Chamochumbi continúa fuera de competencia después de una intervención quirúrgica, por lo que ambas quedaron fueras del clásico.
Así llega Alianza Lima
Alianza Lima llega a la definición tras eliminar a Sporting Cristal. Las dirigidas por José Letelier empataron 1-1 en el primer partido y se impusieron 1-0 en la vuelta, resultado que les permitió avanzar con un global de 2-1.
La principal preocupación en el cuadro ‘íntimo’ es la situación de la delantera colombiana Estefanía González, quien sufrió una lesión en el tobillo durante el encuentro ante las ‘rimenses’ y salió en camilla. Hasta ahora, el club no confirmó el diagnóstico ni precisó si podrá estar disponible en Ate.
La baja potencial de González obligaría al elenco ‘blanquiazul’ a modificar su ataque. Daniela Montoya fue la autora del gol que clasificó a su equipo a la final.
Últimos enfrentamientos
Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en múltiples ocasiones a lo largo de la historia del fútbol femenino peruano. Sin embargo, si revisamos las últimas 10 veces, el balance favorece a las ‘blanquiazules’, que sumaron cinco triunfos, frente a dos victorias de las ‘cremas’ y tres empates.
El último encuentro se disputó el 30 de agosto del presente año, por la sétima fecha del Torneo Clausura. El estadio Monumental fue testigo de la victoria de las ‘íntimas’ por 3-2 con el triplete de Estefanía González. Stephanie Lacoste y Sofía Oxandabarat anotaron para las ‘merengues’.
Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026
El encuentro entre Universitario y Alianza Lima se disputará el sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental y será transmitido por Bicolor+ Premium, canal disponible dentro del servicio de streaming, TV360 by Bitel. El costo de suscripción es de S/. 6,99 soles.
De la misma manera, la página web de Infobae Perú te traerá toda la información de este partidazo desde la previa, el minuto a minuto y otros detalles que no te puedes perder.
A qué hora Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026
El Universitario vs Alianza Lima por final ida de Torneo Clausura femenino 2026 se desarrollará a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial será a las 16:00 horas.
En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay está previsto para las 17:00 horas. En México arrancará a las 14:00 horas, mientras que en España comenzará a las 22:00 horas.