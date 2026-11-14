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Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana: “Me gusta este estadio”

El mediocampista reveló su gusto por el estadio Alejandro Villanueva y aseguró que es “aliancista”, pese a su paso por Universitario de Deportes

Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana.
Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana.
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Rodrigo Vilca es uno de los jugadores que recibe oportunidades en la selección peruana durante el nuevo proceso de Mano Menezes. El volante no solo ha sido convocado a la ‘bicolor’, sino que también sumó minutos como titular, como ocurrió ante Bolivia.

Antes del amistoso del viernes 13 de noviembre, Vilca llamó la atención durante una entrevista con Christian Ramos, exjugador de la selección peruana, para Bicolor+, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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La ‘Sombra’ conversaba con los futbolistas durante el reconocimiento del estadio Alejandro Villanueva cuando llegó el turno del mediocampista. Vilca manifestó su gusto por el recinto de Alianza Lima: “Todo tranquilo, me gusta este estadio”.

El mediocampista habló sobre Matute durante su visita con la selección peruana. Créditos: Bicolor+

Luego, reafirmó su preferencia por Matute. “Me encanta este estadio”, dijo, ante la sorpresa de Ramos. El volante completó su respuesta al revelar su identificación con el cuadro ‘blanquiazul’ y anticipar un buen encuentro ante Bolivia: “Soy aliancista. Así va a ser”.

Rodrigo Vilca fue titular en la victoria 2-0 de Perú sobre Bolivia. El volante permaneció 66 minutos en el campo antes de ser reemplazado por Erinson Ramírez, otro debutante en la selección. Durante su participación, provocó el penal que derivó en el primer gol de Gianluca Lapadula.

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La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Rodrigo Vilca y su paso por Universitario

En marzo de 2022, Rodrigo Vilca regresó a la primera división peruana a préstamo en Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima. En el cuadro ‘crema’ disputó 22 partidos, anotó un gol —ante Carlos Stein, tras asistencia de Alexander Succar— y aportó dos asistencias.

No obstante, no logró consolidarse como titular durante una campaña irregular. Al finalizar su préstamo, volvió al Newcastle United B en 2023, equipo con el que registró ocho encuentros y dos goles

Rodrigo Vilca jugó por Universitario, clásico rival de Alianza Lima, a pesar de ser hincha de los 'blanquiazules'.
Rodrigo Vilca jugó por Universitario, clásico rival de Alianza Lima, a pesar de ser hincha de los 'blanquiazules'.

Próximo partido de Perú

La selección peruana cerrará su actividad de 2026 con un amistoso ante Panamá, programado para el miércoles 9 de diciembre a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.

El partido será transmitido en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. También estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita de la cadena.

Infobae Perú realizará la cobertura del encuentro con la previa, el minuto a minuto, las jugadas principales y las declaraciones de los protagonistas.

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