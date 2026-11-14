Perú

Cúster invade berma y choca contra árbol en Miraflores: Siete personas resultaron heridas en la Av. Benavides

La unidad de Holding Express se despistó en la cuadra 12 de la avenida Benavides y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa

Siete heridos tras violento choque de cúster contra un árbol en la av. Benavides. (@vecmiraflorinos)
Siete heridos tras violento choque de cúster contra un árbol en la av. Benavides. (@vecmiraflorinos)
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Una cúster de la empresa Holding Express terminó contra un árbol de la berma central de la avenida Benavides, en Miraflores, y dejó al menos siete heridos durante la mañana de este sábado 14 de noviembre.

El accidente de tránsito ocurrió a la altura de la cuadra 12, cuando la unidad invadió el separador de la vía antes de impactar. Entre los lesionados figuran el conductor, el cobrador y cinco pasajeros, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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La emergencia fue registrada alrededor de las 7:30 horas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), mientras otros reportes sitúan el choque cerca de las 8:00. Cuatro unidades acudieron al punto para atender a los ocupantes de la unidad de transporte público.

Personal de salud, bomberos, policías y serenos de Miraflores participaron en la evacuación de las víctimas, que fueron trasladadas al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para recibir atención médica.

Policía investiga por qué la unidad perdió el control

Las causas del despiste aún no han sido establecidas. Los agentes que llegaron al lugar realizan diligencias para determinar si el vehículo presentó una falla mecánica, si hubo una maniobra del conductor o si existió otro factor.

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Hasta el momento, las autoridades no confirmaron una hipótesis. La cúster, identificada por usuarios como la línea S y destinada a cubrir la ruta entre Surco y Callao, quedó con daños en la parte frontal tras la colisión.

Imágenes difundidas después del choque de cúster en Miraflores mostraron el frente del vehículo comprimido contra el tronco. La unidad circulaba con pasajeros cuando salió de su trayectoria y cruzó hacia la berma central.

El punto del impacto se ubica en una avenida que conecta varios distritos de Lima y concentra circulación de transporte público, autos particulares y peatones durante la mañana.

Siete heridos tras violento choque de cúster contra un árbol en la av. Benavides. (@vecmiraflorinos)
Siete heridos tras violento choque de cúster contra un árbol en la av. Benavides. (@vecmiraflorinos)

Heridos fueron llevados al Hospital Casimiro Ulloa

El conductor y el cobrador sufrieron lesiones a causa del impacto, de acuerdo con la información disponible. Los otros cinco afectados viajaban dentro de la cúster. No se difundieron sus identidades ni el estado de salud de cada paciente.

Fuentes policiales indicaron a RPP que todos fueron conducidos al hospital, donde el personal médico quedó a cargo de las evaluaciones y del tratamiento que correspondiera en cada caso.

Tras el auxilio inicial, efectivos de la comisaría de San Antonio acordonaron el área y reunieron datos para reconstruir la secuencia del accidente en avenida Benavides. El vehículo permaneció sobre la berma central a la espera de una grúa que permitiera retirarlo.

La intervención redujo el espacio disponible en ese tramo y obligó a los conductores a transitar con precaución cerca del lugar, mientras seguían las labores de emergencia.

El Cuerpo General de Bomberos informó que movilizó cuatro unidades hacia la cuadra 12 de la avenida. La Policía Nacional del Perú mantuvo presencia en la zona durante las primeras horas posteriores al choque. La grúa era esperada para retirar la cúster y restablecer el tránsito vehicular.

Los peritos deberán establecer cómo la cúster llegó a la zona destinada a separar los sentidos de circulación y qué ocurrió antes del golpe contra el árbol. La información preliminar no atribuye responsabilidades.

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