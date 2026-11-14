Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Rosa Fuentes recordó entre lágrimas el pedido de su hijo mayor para que Paolo Hurtado conociera al bebé que esperaba durante su separación.

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Rosa Fuentes se quebró al recordar una conversación con su hijo mayor durante la separación de Paolo Hurtado, un episodio que influyó en su decisión de darle una nueva oportunidad al padre de sus tres hijos. La empresaria afirmó que la relación cambió tras la infidelidad que salió a la luz en 2023 y sostuvo que ya no proyecta su matrimonio bajo la idea de una unión definitiva.

La esposa del exfutbolista habló de esa etapa en el pódcast Todos Sanamos. Allí explicó que atravesó un periodo de rechazo hacia Hurtado, luego de que se conociera el vínculo extramatrimonial del deportista con Jossmery Toledo.

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Fuentes relató que la convivencia familiar se volvió difícil durante los meses posteriores a la ruptura. Cada vez que el padre de sus hijos llegaba para visitarlos, ella evitaba verlo y permanecía dentro de su habitación. El malestar, según reconoció, empezó a afectar el ánimo de los menores.

“No podía ni escucharlo. Mi hijo me tocaba la puerta: ‘Mamá, ¿vas a comer?’. Eso me daba pena”, contó. La empresaria explicó que esa situación le permitió advertir que la rabia y el enojo que sentía podían tener consecuencias en sus hijos, sobre todo en el mayor.

El pedido de su hijo durante el embarazo marcó a Rosa Fuentes

Rosa Fuentes recordó que estaba embarazada de su tercer hijo cuando mantuvo una conversación que todavía la conmueve. Su primogénito le preguntó cómo harían para que Paolo Hurtado pudiera conocer al bebé que estaba por nacer.

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El pedido ocurrió mientras ella aún no quería tener ningún tipo de cercanía con el exjugador. La empresaria contó que, pese a la distancia que intentaba mantener, las palabras de su hijo la obligaron a observar el conflicto desde otra perspectiva.

“Mamá, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”, le dijo el menor, según relató Fuentes entre lágrimas. Ella respondió que nadie había dicho que el padre no conocería al bebé, aunque el niño insistió con la petición.

“‘Por favor, mamá’, y me sobaba la barriga. Eso es algo que se me ha quedado”, expresó la empresaria. El recuerdo provocó que se quebrara durante la entrevista, donde afirmó que la reacción de su hijo tuvo un peso importante en la manera en que procesó la separación.

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La empresaria explicó que decidió dar una nueva oportunidad al exfutbolista por los cambios que percibió y por el vínculo de sus hijos con su padre.

Fuentes explicó que el vínculo de sus tres hijos con Hurtado influyó en la decisión de abrir la posibilidad de una reconciliación. La empresaria puntualizó que la oportunidad no implicó borrar lo ocurrido ni recuperar la visión que tenía antes de la crisis.

La infidelidad de Paolo Hurtado generó una exposición pública que afectó a la familia. El caso se conoció en 2023, cuando salieron a la luz imágenes del exfutbolista junto a Jossmery Toledo. A partir de entonces, Fuentes se apartó de la relación y afrontó su embarazo en medio de la atención mediática.

Paolo Hurtado inició terapia y reforzó el vínculo con sus hijos

La empresaria señaló que el padre de sus hijos mostró cambios después de la separación. De acuerdo con su versión, Hurtado acudió a terapia y empezó a involucrarse más en la dinámica familiar, en particular después del nacimiento de su tercer bebé.

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“He dado esta oportunidad porque se ven cambios”, manifestó. Fuentes indicó que el proceso no se basó en retomar las expectativas que tenía antes de la infidelidad, sino en observar una nueva actitud de parte del exfutbolista hacia sus hijos y hacia la familia.

La reconciliación se dio de manera gradual, según contó. Rosa Fuentes afirmó que el bienestar de los niños se convirtió en un elemento central para evaluar esa posibilidad, debido a que ellos expresaban su necesidad de mantener cercanía con su padre.

Jossmery Toledo fue la manzana de la discordia en la relación de Paolo Hurtado con Rosa Fuentes

La empresaria destacó que su decisión no obedeció a la presión pública ni a una idea de continuidad automática del matrimonio. En cambio, sostuvo que priorizó el entorno de sus hijos y la forma en que la separación podía repercutir en ellos.

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“Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’, ya no pienso de esa manera”, declaró.

“El amor es diferente”, dijo Rosa Fuentes sobre su relación actual

Fuentes precisó que su actual vínculo con el exfutbolista se apoya más en la familia que en la expectativa de una relación idealizada. “Ya no tengo esa esperanza del ‘juntos para siempre’, sé que en cualquier momento eso puede cambiar. Ya estoy preparada”, afirmó.

La empresaria señaló que ahora valora la conexión familiar y el rol de ambos como padres. “El amor es diferente, es a los hijos, a la familia”, añadió al explicar que su prioridad se encuentra en brindar estabilidad a sus tres pequeños.

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Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se dieron una oportunidad por su familia.