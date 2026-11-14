La delantera puso el 3-0 parcial en el Estadio Monumental de Ate por la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

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El sábado 14 de noviembre, Universitario de Deportes recibió a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sofía Oxandabarat fue la figura del clásico tras anotar un doblete, incluido el gol que sentenció el 3-0 en el estadio Monumental de Ate.

Luego de irse al descanso con una ventaja de 2-0, la ‘U’ bajó el ritmo y apostó por una posesión más pausada. A los 57 minutos, Oxandabarat volvió a aparecer para ampliar la diferencia y completar su doblete en esta primera definición.

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La jugada nació tras un pelotazo largo. La defensa de Alianza dejó que el balón picara dentro del área, situación que la complicó y favoreció a la delantera uruguaya. La uruguaya solo tuvo que poner el pie para vencer a la portera Karla López.

El tanto desató la celebración de las jugadoras dentro del campo y de los hinchas en las tribunas. Las ‘leonas’ sacaron una ventaja importante para la final de vuelta de la Liga Femenina 2026.

Con este doblete, Sofía Oxandabarat llegó a 24 goles en la temporada. Quedó a uno de igualar a Pierina Núñez como máxima anotadora de Universitario en el año y a dos de Tamara Alves, de Sporting Cristal, goleadora de la Liga Femenina.

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Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026.

Así fue el primer gol de Sofía Oxandabarat

Sofía Oxandabarat anotó su primer gol en este clásico tras una jugada que nació en los pies de Luz Campoverde. La ‘Rayo’ se proyectó por la banda y envió un centro a espaldas de las defensoras de Alianza Lima.

Por el segundo palo apareció Cindy Novoa, quien tocó el esférico con su botín y dejó sola a la delantera uruguaya. Oxandabarat solo tuvo que empujar el balón para ampliar la ventaja de Universitario en la definición del Torneo Clausura.

La delantera apareció por el segundo palo y logró el 2-0 en la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

Primer gol de Universitario

El primer gol de Universitario ante Alianza Lima nació tras una falta de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área. Cerca de los siete minutos, las ‘cremas’ enviaron un pase largo a espaldas de la defensa y la ‘Rayo’ fue en busca del balón.

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La ‘1’ de Alianza salió a cortar, pero calculó mal e impactó con los puños en la cabeza de Campoverde, quien cayó dentro del área. El árbitro Walter Guadalupe dejó seguir la jugada en primera instancia, aunque luego recibió el llamado del VAR.

Tras revisar la acción en la pantalla ubicada junto a la tribuna Occidente, Guadalupe sancionó penal para la ‘U’. Stephanie Lacoste tomó la responsabilidad y remató con la pierna derecha al ángulo. López adivinó la dirección, pero no logró desviar el disparo.

La popular ‘Fefa’ estableció el 1-0 de Universitario en el clásico por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

La defensa uruguaya abrió el marcador en la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

El descuento de Alianza Lima en la final ida

El descuento de Alianza Lima llegó a los 63 minutos, tras un penal ejecutado por Allison Azabache. La volante de 21 años, quien portaba la cinta de capitana, asumió la responsabilidad y remató cruzado hacia el palo derecho de Mía Shalit.

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La arquera de Universitario eligió el otro lado y no pudo evitar la caída de su arco. De esta manera, las ‘blanquiazules’ colocaron el 3-1 parcial ante las ‘leonas’ en el estadio Monumental.

La capitana 'blanquiazul' definió cruzado y puso el 1-3 por la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

Programación de la final vuelta entre Universitario y Alianza Lima

La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.