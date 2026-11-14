León XIV visitará Saqsaywaman 41 años después de Juan Pablo II: el histórico mensaje que dejó el papa polaco a los pueblos andinos

La cita reactualiza una jornada histórica: el 3 de febrero de 1985, Juan Pablo II pronunció allí un llamado a la solidaridad, la justicia agraria y el respeto a las raíces culturales andinas ante cerca de medio millón de fieles. (Andina)

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El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco, volverá a ser escenario de un encuentro papal cuatro décadas después de que Juan Pablo II convirtiera ese espacio en un altar al aire libre y en una tribuna para los olvidados de los Andes.

León XIV aterrizará en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a las 10:00 del domingo 15 de noviembre y, media hora más tarde, se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en ese mismo recinto donde su predecesor polaco pronunció, el 3 de febrero de 1985, uno de los discursos más recordados de su gira por el Perú.

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El Arzobispado del Cusco prevé la presencia de 75.000 personas en el sitio arqueológico. La jornada también incluye la oración del Ángelus a las 11:45 frente a la Basílica Catedral del Cusco, donde el pontífice entregará un sudario al Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad.

La fortaleza inca como símbolo de un país por construir

Durante su visita al Cusco, Juan Pablo II encontró en las piedras de Saqsaywaman una metáfora para hablar del futuro del Perú. El pontífice pidió cooperación entre el campo y la ciudad, además de justicia y ayuda mutua. (Conferencia Episcopal Peruana)

Cuando Juan Pablo II tomó la palabra en Saqsaywaman, en febrero de 1985, el Perú atravesaba una de sus peores crisis económicas y sociales. Ante una multitud que los registros de la época cifran en cerca de medio millón de personas llegadas desde los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y otras regiones del país, el pontífice eligió como hilo conductor el libro bíblico de Rut —la historia de una viuda extranjera que espigaba en los campos ajenos para sobrevivir— y lo anudó con la realidad cotidiana del campesinado andino.

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La imagen de la fortaleza inca, construida bloque a bloque por generaciones de trabajadores, le sirvió de argumento central. “Esta gigantesca fortaleza de Sacsayhuamán ante la que nos encontramos es símbolo de colaboración mutua. No pudo ser edificada sin la labor conjunta de vuestros antecesores, sin la acoplada unión de tantas piedras”, afirmó. Y a continuación extendió esa lección de arquitectura colectiva al plano político: “Tampoco podrá construirse una patria grande sin fraternidad y ayuda mutua, sin justicia entre el poblador del campo y el habitante de la ciudad, sin equilibrio entre el crecimiento técnico e industrial, sin el cuidado esmerado por los problemas agrícolas”.

El papa fue preciso en su diagnóstico. Señaló que la solidaridad no era un valor abstracto sino una exigencia concreta frente a quienes explotaban al prójimo: “Es necesario ser solidarios unos de otros, estimarse y ayudarse, sin que nadie explote a nadie, porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, Dios, aunque tengamos distintos servicios en la comunidad”. Y advirtió que esa solidaridad excluía toda forma de egoísmo.

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Justicia agraria, corrupción y dignidad del labrador

Frente a la desigualdad que afectaba al campesinado peruano, Juan Pablo II pidió reconocer el valor de quienes producen los alimentos y contribuyen al bienestar colectivo. También exhortó a rechazar la violencia y preservar la dignidad. (Conferencia Episcopal Peruana)

El discurso de Juan Pablo II en Saqsaywaman no se limitó a la exhortación espiritual. En un contexto marcado por la marginalización del campesinado y la desigualdad entre el campo y la ciudad, el pontífice formuló un reclamo de justicia que apuntaba directamente a las estructuras del Estado y del sector privado. Condenó sin rodeos todas las formas de fraude, abuso y corrupción, tanto en organismos públicos como en entidades privadas, en un país que en ese momento enfrentaba una espiral de violencia política y deterioro institucional.

Dirigiéndose a los agricultores y pobladores de los Andes, Juan Pablo II exhortó a valorar la tarea del campo como una forma de dignidad: “Sentid la dignidad de vuestra condición de campesinos. Poned en ella el espíritu de servicio, precioso, de quien procura alimentos para la sociedad y colabora en los planes de Dios. Así podréis sentiros plenamente orgullosos de vuestra contribución al bien de todos”. Les pidió también que no cedieran a la violencia ni al odio al buscar la promoción humana que les era debida, y que defendieran su dignidad moral y religiosa frente a las situaciones de inseguridad, escasez alimentaria y falta de acceso a la salud.

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El papa añadió una valoración explícita de las civilizaciones prehispánicas. Al pasar por el centro histórico de Cusco camino a la fortaleza, reconoció haber podido admirar “fugazmente algunas de las grandezas” de esa historia. Luego instó a los presentes a conservar sus “genuinos valores humanos, que son también cristianos”, sin olvidar las raíces históricas pero a la luz del Evangelio. Fue también en esa ceremonia donde realizó la coronación canónica de la Virgen del Carmen de Paucartambo, gesto que marcó un hito en el reconocimiento institucional de la devoción mariana en la sierra peruana. Al concluir su alocución, el pontífice se apartó del texto preparado e improvisó unas palabras finales dirigidas a los fieles.

León XIV, la piedad popular y las devociones cusqueñas

León XIV llevará su mensaje a una región donde la fe también se expresa en quechua y mediante antiguas tradiciones religiosas. El encuentro en Saqsaywaman reunirá a representantes de la piedad popular y fieles de distintas comunidades cusqueñas (Andina)

La visita de León XIV a Cusco tendrá como marco su viaje apostólico al Perú, que se extiende del 11 al 16 de noviembre bajo el lema Abramos el corazón. El encuentro en Saqsaywaman estará centrado en la piedad popular, una expresión de fe que en la región cusqueña se manifiesta a través de celebraciones como la procesión del Señor de los Temblores y el Corpus Christi, y que se transmite tanto en castellano como en quechua. Entre el 70% y el 80% de los integrantes de la Iglesia cusqueña tiene el quechua como lengua materna, según informó el arzobispo de la ciudad.

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En Saqsaywaman, el pontífice leerá el Evangelio, ofrecerá una homilía centrada en la piedad popular y entregará una rosa de oro a la Virgen de Belén —conocida como la Mamacha de Belén y patrona jurada del Cusco—, imagen que ocupa un lugar central en la religiosidad de la región. La Arquidiócesis del Cusco preparó la visita con jornadas de oración, catequesis y actividades en sus 85 parroquias, con el propósito de que el mensaje del papa llegara a comunidades urbanas, rurales y quechuahablantes. “El papa viene para poder darnos un mensaje”, expresó el arzobispo. Señaló que el objetivo es que la jornada no quede acotada a la presencia del pontífice sino que impulse una reflexión sobre la paz y la participación de los fieles en la Iglesia local.

Tras el rezo del Ángelus y la bendición en la plaza de la Catedral, León XIV partirá a las 13:05 hacia Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali a las 16:45.

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