Perú Deportes

Alianza Lima presentó reclamo contra Regatas Lima por alinear 4 extranjeras en la Liga Peruana de vóley 2026/27: “Solicitamos los tres puntos”

Las ‘blanquiazules’ realizaron la queja formal ante la FPV por incumplimiento de reglas con ‘foráneas’ de las chorrillanas. Entérate lo que piden las tricampeonas

Alianza Lima presentó reclamo oficial contra Regatas Lima por incumplimiento de reglas con extranjeras.
Alianza Lima presentó reclamo oficial contra Regatas Lima por incumplimiento de reglas con extranjeras.
Guardar

Alianza Lima presentó un reclamo formal contra Regatas Lima por una presunta alineación indebida en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La institución blanquiazul sostiene que su rival tuvo a cuatro jugadoras extranjeras de forma simultánea en cancha. Según su interpretación, esa situación contraviene las bases del campeonato y el reglamento de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

PUBLICIDAD

¿Qué pide Alianza Lima tras reclamo contra Regatas Lima?

Alianza Lima solicitó que el Comité de Reclamos de la Liga Peruana de Vóley revise lo sucedido en el encuentro, que se disputó el 24 de octubre en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El partido terminó con triunfo de Alianza Lima por 3-2. Pese a ese resultado, la entidad íntima decidió elevar el documento tras el compromiso para que se evalúe la actuación de Regatas Lima.

La intención del reclamo es que el resultado sea modificado a un triunfo de las ‘blanquiazules’ por 3-0. De concretarse esa decisión, el club victoriano sumaría tres puntos en la tabla en lugar de los dos que obtuvo tras imponerse en cinco sets.

PUBLICIDAD

  • Declare FUNDADO el presente reclamo
  • Determine que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras en campo por parte del Club de Regatas Lima constituye infracción grave a las Bases de la LPV 2026/2027 y al Reglamento General de la FPV.
  • Declare PERDEDOR del encuentro al Club de Regatas Lima, en aplicación del artículo 361, literal a) del Reglamento General de la FPV, y registre la victoria del Club Alianza Lima con marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), con la asignación de tres (3) puntos a nuestra institución y cero (0) puntos al club infractor.
  • Actualice la tabla oficial de posiciones y las estadísticas del torneo.
  • Disponga el reembolso de la tasa abonada por nuestra institución, en los términos previstos en las Bases.
El reclamo de Alianza Lima contra Regatas Lima. (Difusión)
El reclamo de Alianza Lima contra Regatas Lima. (Difusión)

Así fue la polémica por las 4 extranjeras de Regatas Lima

Una alineación con cuatro extranjeras podría derivar en una sanción contra Regatas Lima, pese a que Alianza Lima ganó por 3-2 el clásico disputado el sábado 24 de octubre por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La situación se registró en el cuarto set, cuando el conjunto blanquiazul tenía ventaja de 2-1. El técnico Horacio Bastit ordenó un doble cambio en el Polideportivo Lucha Fuentes sin que su cuerpo técnico le advirtiera sobre el límite de jugadoras extranjeras permitido.

El ingreso de Kyla Kenyatte por Rosita Díaz dejó momentáneamente a las celestes con cuatro voleibolistas del exterior en cancha: Kenyatte, Julieta Sández, Katy Ryan y Marina Scherer.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Según el reglamento señalado en el reclamo, esa conformación no está permitida. La irregularidad duró poco, porque Yujhamy Mosquera entró por Sández y corrigió la presencia simultánea de las cuatro extranjeras.

Aun así, el tricampeón podría formalizar su pedido ante las autoridades de la competición, ya que la infracción ya se había producido antes de la modificación posterior.

Las blanquiazules recibieron dos puntos por su triunfo en cinco sets. Si el reclamo prospera, el encuentro podría declararse ganado por 3-0, con parciales de 25-0, y el cuadro íntimo sumaría tres unidades en la tabla.

Temas Relacionados

Alianza LimaRegatas LimaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoAlianza Lima vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El exjugador ‘blanquiazul’ criticó con dureza la actitud del DT contra el ‘Pirata’ tras el triunfo de los ‘cerveceros’. Además, pidió castigo para el entrenador

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Tras la victoria de Sporting Cristal ante Aliazna Lima, se viene una intensa jornada: Universitario volverá a la competencia frente Atlético Grau, los ‘celestes’ defenderán la punta con FC Cajamarca, los ‘blanquiazules’ intentarán recuperarse ante Cienciano, y mucho más

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

Se pudo conocer detalles de la intensa discusión que tuvieron ambos y cuál fue el motivo que desató el lamentable episodio en pleno encuentro en el estadio Alberto Gallardo

Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal se impuso por 3-2 a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo y sumó tres puntos clave. Revisa cómo se mueven las ubicaciones tras los resultados de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín

Tras alcanzar el subcampeonato nacional y no renovar su vínculo con el conjunto ‘santo’, el entrenador brasileño asumirá una nueva función en Minnesota Forge, franquicia que se alista para su estreno en la Major League Volleyball (MLV)

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Fiscalía se opone a que Vladimiro Montesinos salga de prisión: PJ fija audiencia para noviembre

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

ENTRETENIMIENTO

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Cómo decir que no”

DEPORTES

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín