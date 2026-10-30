Alianza Lima presentó reclamo contra Regatas Lima por alinear 4 extranjeras en la Liga Peruana de vóley 2026/27: “Solicitamos los tres puntos”

Alianza Lima presentó reclamo oficial contra Regatas Lima por incumplimiento de reglas con extranjeras.

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Alianza Lima presentó un reclamo formal contra Regatas Lima por una presunta alineación indebida en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La institución blanquiazul sostiene que su rival tuvo a cuatro jugadoras extranjeras de forma simultánea en cancha. Según su interpretación, esa situación contraviene las bases del campeonato y el reglamento de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

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¿Qué pide Alianza Lima tras reclamo contra Regatas Lima?

Alianza Lima solicitó que el Comité de Reclamos de la Liga Peruana de Vóley revise lo sucedido en el encuentro, que se disputó el 24 de octubre en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El partido terminó con triunfo de Alianza Lima por 3-2. Pese a ese resultado, la entidad íntima decidió elevar el documento tras el compromiso para que se evalúe la actuación de Regatas Lima.

La intención del reclamo es que el resultado sea modificado a un triunfo de las ‘blanquiazules’ por 3-0. De concretarse esa decisión, el club victoriano sumaría tres puntos en la tabla en lugar de los dos que obtuvo tras imponerse en cinco sets.

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Declare FUNDADO el presente reclamo

Determine que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras en campo por parte del Club de Regatas Lima constituye infracción grave a las Bases de la LPV 2026/2027 y al Reglamento General de la FPV.

Declare PERDEDOR del encuentro al Club de Regatas Lima, en aplicación del artículo 361, literal a) del Reglamento General de la FPV, y registre la victoria del Club Alianza Lima con marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) , con la asignación de tres (3) puntos a nuestra institución y cero (0) puntos al club infractor.

Actualice la tabla oficial de posiciones y las estadísticas del torneo.

Disponga el reembolso de la tasa abonada por nuestra institución, en los términos previstos en las Bases.

El reclamo de Alianza Lima contra Regatas Lima. (Difusión)

Así fue la polémica por las 4 extranjeras de Regatas Lima

Una alineación con cuatro extranjeras podría derivar en una sanción contra Regatas Lima, pese a que Alianza Lima ganó por 3-2 el clásico disputado el sábado 24 de octubre por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La situación se registró en el cuarto set, cuando el conjunto blanquiazul tenía ventaja de 2-1. El técnico Horacio Bastit ordenó un doble cambio en el Polideportivo Lucha Fuentes sin que su cuerpo técnico le advirtiera sobre el límite de jugadoras extranjeras permitido.

El ingreso de Kyla Kenyatte por Rosita Díaz dejó momentáneamente a las celestes con cuatro voleibolistas del exterior en cancha: Kenyatte, Julieta Sández, Katy Ryan y Marina Scherer.

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El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Según el reglamento señalado en el reclamo, esa conformación no está permitida. La irregularidad duró poco, porque Yujhamy Mosquera entró por Sández y corrigió la presencia simultánea de las cuatro extranjeras.

Aun así, el tricampeón podría formalizar su pedido ante las autoridades de la competición, ya que la infracción ya se había producido antes de la modificación posterior.

Las blanquiazules recibieron dos puntos por su triunfo en cinco sets. Si el reclamo prospera, el encuentro podría declararse ganado por 3-0, con parciales de 25-0, y el cuadro íntimo sumaría tres unidades en la tabla.