De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín

Guilherme Schmitz cambia de rol tras su salida de San Martín y ficha por club de Estados Unidos. Crédito: FPV

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Guilherme Schmitz encontró un nuevo destino tras poner fin a su etapa en la Universidad San Martín. El entrenador brasileño fue anunciado como nuevo asistente técnico de Minnesota Forge, franquicia que se alista para disputar su primera temporada en la Major League Volleyball (MLV), la principal liga profesional femenina de Estados Unidos.

Durante la temporada 2025/26, Schmitz condujo al conjunto ‘santo’ hasta la final de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, se quedó a las puertas del título tras caer ante Alianza Lima en una serie que se definió en un ‘extra game’, luego de una intensa disputa por el campeonato.

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Pese a que la directiva de la USMP buscó renovar su contrato, las negociaciones no prosperaron y el brasileño terminó alejándose de la institución. Ahora, iniciará una nueva etapa en el vóley estadounidense, aunque desde una función distinta: dejará de ser el entrenador principal para integrarse como asistente al comando técnico de su nuevo equipo.

Guilherme Schmitz fue anunciado como asistente de Minnesota Forge

El anuncio fue realizado por Minnesota Forge a través de sus canales oficiales. Pedro Mendes, gerente general y entrenador principal de la franquicia, confirmó la incorporación del brasileño a su comando técnico, con el que buscará construir un equipo competitivo para el estreno de la institución en el vóley profesional estadounidense.

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Guilherme Schmitz fue anunciado como asistente de Minnesota Forge, equipo estadounidense.

Mendes destacó la experiencia de Guilherme Schmitz en diferentes funciones y categorías, así como su perspectiva internacional y su capacidad para contribuir al desarrollo de equipos y programas deportivos.

“Guilherme es exactamente el tipo de entrenador que necesitamos mientras construimos Minnesota Forge. Aporta una gran experiencia en diferentes roles y niveles del vóley, además de una valiosa perspectiva internacional. Dondequiera que ha estado, ha ayudado a construir equipos y proyectos, lo que demuestra tanto su trayectoria como su capacidad para marcar la diferencia”, señaló el entrenador principal.

Por su parte, Schmitz expresó su entusiasmo por incorporarse a la organización y trabajar junto a las deportistas que integran el plantel. El brasileño también resaltó que su experiencia en la formación de jugadoras puede complementar la propuesta de juego que viene desarrollando Mendes.

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“Es una oportunidad muy emocionante poder trabajar con estas deportistas de primer nivel que forman parte de Minnesota Forge. Creo que mi experiencia en el desarrollo de jugadoras puede complementar lo que el entrenador Mendes está implementando en la cancha. Me encanta la cultura que está construyendo en Minnesota y espero poder contribuir”, manifestó.

La trayectoria de Guilherme Schmitz en el vóley

Antes de su llegada a Estados Unidos, Schmitz construyó una trayectoria en el vóley brasileño. Comenzó su carrera profesional como estadístico y posteriormente se incorporó al cuerpo técnico de Fluminense, club al que estuvo vinculado entre 2015 y 2021 como asistente. Ese último año fue promovido a entrenador principal, función que desempeñó hasta este 2026 con San Martín.

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También acumuló experiencia en las categorías juveniles de Brasil. Como asistente técnico de la selección Sub 20, consiguió dos títulos sudamericanos, mientras que al frente del equipo Sub-19 obtuvo otro campeonato continental. Estos antecedentes forman parte de su recorrido en el desarrollo de jóvenes talentos y la formación de equipos.

Guilherme Schmitz fue subcampeón con San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP Vóley

¿Cuándo debutará Minnesota Forge?

Minnesota Forge es una nueva franquicia profesional femenina que competirá en la Major League Volleyball (MLV). El equipo tiene previsto iniciar su participación en enero de 2027 y disputará sus encuentros como local en el Grand Casino Arena, ubicado en Saint Paul, Minnesota.

La liga contará con 12 equipos en su temporada 2027 y representa una plataforma para el crecimiento del vóley profesional femenino en Estados Unidos. En ese escenario, Schmitz afrontará una nueva experiencia internacional, esta vez desde el rol de asistente, luego de haber dirigido a San Martín en una campaña que lo llevó hasta la final del campeonato peruano.

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