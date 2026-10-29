Perú

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

La mandataria afirmó que los penales tomarán como referencia la experiencia salvadoreña y elogió a su homólogo por las políticas de seguridad contra las pandillas

La Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visita El Salvador para conocer de cerca su modelo de seguridad y transformación. Acompañada por ministros y el Canciller, Fujimori expresa su admiración por los resultados y la valentía del liderazgo, planteando la replicación de estas iniciativas en Perú, incluyendo la construcción de cárceles.

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves en El Salvador que su administración buscará incorporar el modelo penitenciario impulsado por su homólogo Nayib Bukele en los seis establecimientos penitenciarios que se encuentran en construcción en Perú.

“Sabemos que (...) necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, declaró durante una visita oficial al país centroamericano, según imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de Bukele.

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La mandataria mencionó expresamente el programa ‘Cero Ocio’, una iniciativa que busca incorporar actividades productivas a la rutina de los reclusos, y señaló que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, tomará esta experiencia como referencia para evaluar su implementación en el país.

“Nosotros en la campaña presidencial veníamos hablando ya” de este programa, agregó al expresar su reconocimiento al líder salvadoreño por su “liderazgo” en materia de seguridad.

Keiko Fujimori
La presidenta peruana anunció que su Gobierno busca tomar como referencia el modelo penitenciario salvadoreño para las seis cárceles que están en construcción

La gira ha incluido un paso por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele. “Creo que este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, insistió.

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Durante la misma comparecencia, Fujimori afirmó que su Gobierno trabaja en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), así como en la coordinación de ambas instituciones mediante un comando unificado.

“Pero además de las organizaciones criminales internacionales, enfrentamos también a organizaciones de narcotráfico y de minería ilegal. Entonces, nuestros problemas son también bastante complejos”, manifestó.

De igual modo, destacó que el Congreso le haya otorgado facultades legislativas para declarar a determinadas organizaciones como grupos hostiles o terroristas, una medida que, según dijo, permitirá al Estado disponer de mecanismos legales para combatirlas.

La mandataria afirmó que Perú enfrenta organizaciones criminales internacionales, redes de narcotráfico y grupos vinculados a la minería ilegal, por lo que impulsa el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
La mandataria afirmó que Perú enfrenta organizaciones criminales internacionales, redes de narcotráfico y grupos vinculados a la minería ilegal, por lo que impulsa el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

“Y hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión (...) Por eso es que recibimos con mucha alegría la invitación del presidente Bukele para conocer lo que se viene haciendo ya aquí en El Salvador de manera exitosa”, concluyó.

Con capacidad para 40.000 internos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) fue diseñado para albergar a los pandilleros considerados más peligrosos de El Salvador. En la actualidad, mantiene bajo custodia a al menos 14.500 presos, además de más de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, en su mayoría venezolanos.

El penal comenzó a operar en febrero de 2023, en medio del régimen de excepción instaurado para enfrentar a las pandillas, a las que las autoridades atribuyen gran parte de los homicidios que convirtieron al país en uno de los más violentos del mundo.

Ubicado en una zona árida y aislada de Tecoluca, en el centro del país y a más de 75 kilómetros de San Salvador, el complejo combina estructuras de concreto, hierro, asfalto y acero. Guardias penitenciarios y militares vigilan el perímetro desde torres de más de 15 metros de altura.

Semanas atrás, Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel para los presos de mayor peligrosidad, inspirada en el modelo de El Salvador, que requirió una inversión de 35 millones de dólares y tendrá capacidad para 5.100 reclusos.

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