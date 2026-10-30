Perú

Hackearon la cuenta de Yape de una madre con cáncer terminal y le robaron todas las donaciones para su tratamiento

La madre de familia presentó una denuncia y se comunicó con la entidad financiera para solicitar ayuda, pero aseguró que se quedó sin recursos para comprar sus medicamentos y vitaminas

La madre de familia presentó una denuncia y se comunicó con la entidad financiera para solicitar ayuda, pero aseguró que se quedó sin recursos para comprar sus medicamentos y vitaminas (Créditos: Panamericana TV)
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Loida Pérez Padilla, una madre de cuatro menores de edad que padece cáncer terminal, atraviesa una nueva situación de emergencia en Huancayo. Delincuentes informáticos vulneraron su billetera digital Yape y sustrajeron el dinero que había recibido mediante donaciones para cubrir sus gastos médicos. Tras perder esos recursos, la paciente oncológica se quedó sin fondos para adquirir los medicamentos y las vitaminas que necesita mientras continúa enfrentando su enfermedad.

La mujer contó que había recibido ayuda económica de ciudadanos solidarios apenas un día antes del ataque. Sin embargo, durante la madrugada, desconocidos consiguieron acceder a su cuenta y retirar todo el saldo disponible. Cuando intentó ingresar a la aplicación por la mañana, descubrió que ya no podía disponer de las contribuciones que había reunido.

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“Me encuentro desesperada. Ahorita ya no tengo nada, ya ni un sol”, expresó durante una entrevista con el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, donde solicitó apoyo para afrontar los gastos derivados de su diagnóstico.

Primer plano de dos manos que sostienen y tocan la pantalla de un teléfono inteligente negro.
La paciente oncológica atraviesa un delicado estado de salud debido a una anemia severa y necesita siete donantes de sangre para continuar con su atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consiguieron acceder a su billetera digital?

Según relató Pérez Padilla, el incidente comenzó, hace algunos días, después de recibir un mensaje en su teléfono celular que aparentaba ser una comunicación de Facebook. En el texto le solicitaban introducir un supuesto código para actualizar su cuenta. La mujer siguió las indicaciones sin advertir que podía tratarse de una modalidad de fraude para obtener información y acceder a sus servicios digitales.

La afectada explicó que la vulneración se habría producido alrededor de las tres de la madrugada. Recién a las siete de la mañana, cuando intentó abrir Yape, notó que no podía ingresar con normalidad. Posteriormente, le informaron que su billetera había sido intervenida y que el dinero había desaparecido.

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“Cuando intenté ingresar, ya no podía abrir la aplicación. Después me dijeron que habían vaciado toda mi cuenta. Por eso, ahora pido que me ayuden”, manifestó.

La madre de familia señaló que, tras descubrir lo sucedido, presentó una denuncia y se comunicó con la entidad financiera para solicitar asistencia. Según indicó, le ofrecieron evaluar su caso; no obstante, hasta el momento de la entrevista, seguía sin recursos para atender sus necesidades más urgentes.

Loida Pérez pidió ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para conseguir recursos que le permitan continuar con su tratamiento y permanecer junto a sus menores (Créditos: Panamericana TV/Imagen Ilustrativa)
Loida Pérez pidió ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para conseguir recursos que le permitan continuar con su tratamiento y permanecer junto a sus menores (Créditos: Panamericana TV/Imagen Ilustrativa)

Su estado de salud requiere siete donantes de sangre

La sustracción agravó las dificultades que enfrenta la paciente, cuyo estado físico es delicado debido a un cuadro de anemia severa. Como parte de la atención que necesita, requiere siete donantes de sangre para mejorar sus condiciones y continuar con los cuidados médicos correspondientes.

A esta situación se suma que recientemente sufrió un desmayo que le impidió seguir trabajando en el lavado de ropa. Esta actividad representaba una fuente de ingresos para mantener a sus hijos y afrontar los gastos ocasionados por su enfermedad.

Durante la entrevista, Pérez Padilla manifestó su preocupación por no contar con dinero para comprar los suplementos que necesita. También explicó que busca recuperar sus fuerzas y elevar sus niveles de hemoglobina para permanecer junto a sus pequeños.

“Estoy desesperada y les pido que me ayuden. Necesito comprar mis vitaminas y subir mi hemoglobina para poder estar un poco más de tiempo con mis hijos. Ahora no tengo absolutamente nada”, expresó.

Ante la pérdida de las contribuciones económicas, la mujer solicitó que las instituciones públicas y la ciudadanía se involucren en su situación. Su principal preocupación es conseguir recursos para cubrir sus necesidades inmediatas y evitar que la falta de dinero afecte la atención que requiere por su diagnóstico oncológico.

Mientras espera una respuesta, Loida Pérez enfrenta las consecuencias de un ataque informático que no solo comprometió los recursos que había conseguido reunir, sino que también la dejó sin las donaciones que representaban una oportunidad para continuar con su tratamiento y permanecer junto a sus cuatro hijos.

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