‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

El Titi acompaña al Señor de los Milagros y pide por su familia durante la procesión

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Gregorio Pernía, actor colombiano que interpretó a Aurelio Jaramillo, conocido como El Titi, en Sin senos no hay paraíso, acompañó la procesión del Señor de los Milagros y expresó su devoción por el Cristo Moreno.

La presencia de El Titi coincidió con la jornada del miércoles 28 de octubre, cuando las andas salieron desde el Santuario de Las Nazarenas para realizar su cuarto y penúltimo recorrido procesional de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, miles de fieles acompañaron la imagen por el Cercado de Lima y Breña.

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En entrevista con Latina, el actor señaló que vive cerca de una iglesia del Señor de los Milagros en el barrio La Soledad, de su país natal. Según relató ante las cámaras, su casa se encuentra detrás del templo y esa proximidad le ha permitido observar las celebraciones mensuales que reúnen a los devotos.

Pernia explicó que la iglesia a la que suele asistir se ubica en la avenida 28, en el barrio La Soledad. El actor indicó que el patio de su vivienda colinda con el templo, una situación que, según sostuvo, lo acercó a las actividades religiosas de la zona.

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“El Señor de los Milagros, nosotros tenemos la iglesia en la avenida 28, en el barrio La Soledad. Yo vivo detrás de la iglesia del Señor de los Milagros y allá se celebra todos los catorce de cada mes”, manifestó.

Durante una entrevista en plena procesión, Gregorio Pernia afirmó que acudió para pedir protección, salud y bienestar para sus hijos y seres queridos. Latina Noticias

El actor añadió que las celebraciones congregan a numerosos vecinos y creyentes. “Tengo la iglesia a la espalda de mi casa, o sea, el solar de mi casa, el patio de mi casa da a la iglesia”, señaló al explicar la relación cotidiana que mantiene con el lugar.

La entrevista se produjo mientras el artista observaba el paso de las andas del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas más representativas de Lima. La procesión de este 28 de octubre comenzó a las 6:00 horas en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica.

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El actor pidió por su familia, sus hijos y su bebé recién nacido

Consultado sobre lo que representa para él estar frente a las andas, El Titi afirmó que acudió movido por la fe. El colombiano se definió como una persona creyente y señaló que elevó pedidos por la protección de sus seres queridos.

“Venimos con fe, somos una persona creyente. Estamos desde por la mañana diciéndole al Señor que nos cubra con su manto divino”, expresó durante el diálogo con Latina.

El actor también mencionó a sus hijos, a Luna y a su bebé recién nacido entre las personas por quienes pidió. “Pidiendo por mi familia, por Luna, por mis hijos, por mi bebé que acaba de nacer”, agregó.

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Pernia indicó que, para él, los bienes esenciales son la familia, un hogar y la alimentación. “Mientras yo tenga mi techo y mi familia, que es lo más importante para mí, que el Señor me bendiga”, manifestó el actor, quien fue reconocido por transeúntes y otros asistentes a la procesión.

El actor Gregorio Pernía se encuentra en Perú y demostró su devoción por el Señor de los Milagros.

La cuarta procesión recorrió el Cercado de Lima y Breña

La cuarta salida procesional de 2026 partió desde el Santuario de Las Nazarenas. El recorrido incluyó la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Venezuela, el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes del retorno por la avenida Tacna.

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El itinerario contempló homenajes en los exteriores de centros de salud, entre ellos el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Pacientes, familiares y personal médico acompañaron el paso de la imagen en una jornada que se extendió durante gran parte del día.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas programó cinco recorridos para octubre y noviembre. Antes de esta salida, la imagen recorrió las calles de Lima los días 3, 18 y 19 de octubre.

La última procesión de 2026 está prevista para el domingo 1 de noviembre. El recorrido comenzará al mediodía y concluirá con el retorno de las andas al Santuario de Las Nazarenas.

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Miembros de la hermandad permanecen formados frente a la imagen del Señor de los Milagros durante el cuarto recorrido procesional en el Cercado de Lima. (Paula Elizalde - Infobae Perú)