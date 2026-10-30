Extorsionadores siguen atacando a transportistas: balean a chofer de cúster y a colectivero en el Callao

Reporte informativo sobre el ataque armado contra un conductor de la empresa de transportes JD en la avenida Pérez Salmón, en el Callao. La víctima fue herida por impactos de bala y trasladada al hospital Carrión. Familiares denuncian amenazas extorsivas contra la línea de autobuses, mientras peritos de Criminalística realizan diligencias en el lugar de los hechos.

Guardar

Dos ataques armados contra conductores de transporte público se registraron el jueves 29 de octubre en distintos puntos de la provincia constitucional del Callao. Uno de los atentados ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde el chofer de una cúster de la empresa JD resultó herido de bala. El segundo caso se reportó en la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista, donde un colectivero fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Ambos hechos ocurrieron en un contexto de amenazas extorsivas contra transportistas que operan en el primer puerto.

PUBLICIDAD

Atacan a balazos a chofer de cúster de la empresa JD en el Callao

El primer atentado ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde dos sujetos armados llegaron caminando hasta una cúster de la empresa de transportes JD y dispararon directamente contra la cabina del conductor. Tras ejecutar el ataque, ambos escaparon con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Edson Ramos, de 42 años, quien lleva más de dos décadas trabajando en dicha compañía. El transportista recibió dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en el tórax, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor fue estabilizado y permanecía bajo observación médica. Sus familiares llegaron hasta el lugar del atentado y manifestaron su preocupación por su estado de salud.

PUBLICIDAD

Durante las declaraciones recogidas por Exitosa, uno de sus parientes señaló que la empresa habría estado pagando cupos a una organización criminal. Según su testimonio, una banda habría exigido pagos a los transportistas, aunque no precisó desde cuándo se realizaban estas entregas ni identificó con certeza a los responsables del ataque.

Efectivos policiales de la comisaría de Ramón Castilla atendieron la emergencia. Posteriormente, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y recogieron evidencias en la escena del crimen.

Un microbús y un automóvil permanecen bajo custodia policial tras dos ataques a balazos registrados contra conductores de transporte en el Callao. (PNP)

Colectivero es atacado a balazos en la avenida Colonial

Otro hecho de violencia se registró en la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista, donde un conductor de transporte colectivo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

PUBLICIDAD

Según las primeras informaciones, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo y el conductor habría recibido cuatro impactos de bala. Tras el atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

El ataque se produjo en medio de la difusión de un comunicado extorsivo atribuido a una organización criminal denominada ‘Callao Unido’. En el mensaje, los autores amenazan a los conductores de colectivos que se nieguen a pagar S/ 10 por cada unidad.

La advertencia también incluye amenazas de represalias contra los transportistas y sus familiares. Además, el documento menciona a un hombre identificado como Martín, quien presuntamente habría sido víctima de un ataque armado.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán determinar la autenticidad del mensaje y establecer si existe alguna conexión entre las amenazas y el atentado registrado en Bellavista.

Extorsiones golpean al transporte público en Lima y Callao

La violencia contra el transporte público se ha convertido en una amenaza constante para conductores, cobradores y pasajeros de Lima Metropolitana y el Callao. Las organizaciones criminales recurren a amenazas, cobros de cupos y ataques armados para intimidar a empresas y trabajadores del sector. La dimensión del problema quedó reflejada en un reporte del Ministerio Público: entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión, que dejaron 152 personas fallecidas y 131 heridas.

PUBLICIDAD

Solo en la última semana de octubre, se reportaron al menos otros tres ataques armados contra conductores. El 24 y 26 de octubre, dos choferes de las empresas El Triángulo y Cora Cora S.A. fueron baleados en la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores. El segundo atentado ocurrió frente al hijo del conductor y cerca de 20 pasajeros. El 29 de octubre, otro transportista fue atacado a balazos mientras conducía una cúster por la avenida Pérez Salmón, en el Callao. Los tres trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.