Perú

Extorsionadores siguen atacando a transportistas: balean a chofer de cúster y a colectivero en el Callao

Dos ataques armados contra transportistas se registraron el jueves 29 de octubre en el Callao. Un chofer de la empresa JD recibió dos disparos en la avenida Pérez Salmón, mientras que un colectivero fue baleado en Bellavista.

Reporte informativo sobre el ataque armado contra un conductor de la empresa de transportes JD en la avenida Pérez Salmón, en el Callao. La víctima fue herida por impactos de bala y trasladada al hospital Carrión. Familiares denuncian amenazas extorsivas contra la línea de autobuses, mientras peritos de Criminalística realizan diligencias en el lugar de los hechos.
Guardar

Dos ataques armados contra conductores de transporte público se registraron el jueves 29 de octubre en distintos puntos de la provincia constitucional del Callao. Uno de los atentados ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde el chofer de una cúster de la empresa JD resultó herido de bala. El segundo caso se reportó en la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista, donde un colectivero fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Ambos hechos ocurrieron en un contexto de amenazas extorsivas contra transportistas que operan en el primer puerto.

PUBLICIDAD

Atacan a balazos a chofer de cúster de la empresa JD en el Callao

El primer atentado ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde dos sujetos armados llegaron caminando hasta una cúster de la empresa de transportes JD y dispararon directamente contra la cabina del conductor. Tras ejecutar el ataque, ambos escaparon con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Edson Ramos, de 42 años, quien lleva más de dos décadas trabajando en dicha compañía. El transportista recibió dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en el tórax, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor fue estabilizado y permanecía bajo observación médica. Sus familiares llegaron hasta el lugar del atentado y manifestaron su preocupación por su estado de salud.

PUBLICIDAD

Durante las declaraciones recogidas por Exitosa, uno de sus parientes señaló que la empresa habría estado pagando cupos a una organización criminal. Según su testimonio, una banda habría exigido pagos a los transportistas, aunque no precisó desde cuándo se realizaban estas entregas ni identificó con certeza a los responsables del ataque.

Efectivos policiales de la comisaría de Ramón Castilla atendieron la emergencia. Posteriormente, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y recogieron evidencias en la escena del crimen.

Un microbús blanco con franjas rojas de noche junto a un automóvil rojo acordonado con cinta policial amarilla y un cono
Un microbús y un automóvil permanecen bajo custodia policial tras dos ataques a balazos registrados contra conductores de transporte en el Callao. (PNP)

Colectivero es atacado a balazos en la avenida Colonial

Otro hecho de violencia se registró en la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista, donde un conductor de transporte colectivo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según las primeras informaciones, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo y el conductor habría recibido cuatro impactos de bala. Tras el atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

El ataque se produjo en medio de la difusión de un comunicado extorsivo atribuido a una organización criminal denominada ‘Callao Unido’. En el mensaje, los autores amenazan a los conductores de colectivos que se nieguen a pagar S/ 10 por cada unidad.

La advertencia también incluye amenazas de represalias contra los transportistas y sus familiares. Además, el documento menciona a un hombre identificado como Martín, quien presuntamente habría sido víctima de un ataque armado.

Las autoridades deberán determinar la autenticidad del mensaje y establecer si existe alguna conexión entre las amenazas y el atentado registrado en Bellavista.

Extorsiones golpean al transporte público en Lima y Callao

La violencia contra el transporte público se ha convertido en una amenaza constante para conductores, cobradores y pasajeros de Lima Metropolitana y el Callao. Las organizaciones criminales recurren a amenazas, cobros de cupos y ataques armados para intimidar a empresas y trabajadores del sector. La dimensión del problema quedó reflejada en un reporte del Ministerio Público: entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión, que dejaron 152 personas fallecidas y 131 heridas.

Imagen 2XILNXHT5FH2VJW2NDHFROFLUA

Solo en la última semana de octubre, se reportaron al menos otros tres ataques armados contra conductores. El 24 y 26 de octubre, dos choferes de las empresas El Triángulo y Cora Cora S.A. fueron baleados en la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores. El segundo atentado ocurrió frente al hijo del conductor y cerca de 20 pasajeros. El 29 de octubre, otro transportista fue atacado a balazos mientras conducía una cúster por la avenida Pérez Salmón, en el Callao. Los tres trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.

Temas Relacionados

extorsióntransportistasCallaosicariatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

El actor colombiano Gregorio Pernia contó que vive cerca de una iglesia del Cristo Moreno y expresó su fe al acompañar el cuarto recorrido procesional en Lima

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Masacre en Piura: Padre y sus hijos son asesinados dentro de su camioneta en la vía pública y con más de 15 disparos

Sicarios atacaron la camioneta de una familia de comerciantes en Chiclayito; el reporte más reciente da cuenta de tres fallecidos y un herido con diagnóstico reservado

Masacre en Piura: Padre y sus hijos son asesinados dentro de su camioneta en la vía pública y con más de 15 disparos

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

La gerenta comercial de Miss Perú compartió un texto sobre la paz y las prioridades luego del anuncio que confirmó a Luciana Fuster al frente de la franquicia nacional

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

La legisladora del Partido del Buen Gobierno cuestionó que las discrepancias internas deriven en exclusiones y pidió mantener el diálogo entre las fuerzas opositoras

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

La cartera rechazó pagar S/95.000 a dos informantes cuyos datos fueron reconocidos en documentos policiales, según reveló El Foco. Un exjefe policial advirtió que estas decisiones permiten atribuir los resultados de las capturas únicamente a las fuerzas del orden

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Fiscalía se opone a que Vladimiro Montesinos salga de prisión: PJ fija audiencia para noviembre

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Cómo decir que no”

Magaly Medina lanza advertencia a Jessica Newton tras nombramiento de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Se le viene la competencia”

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

DEPORTES

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín