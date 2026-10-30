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“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El exjugador ‘blanquiazul’ criticó con dureza la actitud del DT contra el ‘Pirata’ tras el triunfo de los ‘cerveceros’. Además, pidió castigo para el entrenador

El exjugador comentó sobre la actitud del entrenador de Alianza Lima contra el delantero de Sporting Cristal. (Juego Cruzado)
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Reimond Manco cuestionó a Pablo Guede después de la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima, un partido que terminó con un enfrentamiento entre el técnico blanquiazul y Hernán Barcos cuando se dirigían a los vestuarios.

El exfutbolista puso el foco en la conducta del entrenador ‘blanquiazul’ y consideró que debería recibir una sanción, tanto por el incidente como por sus declaraciones de fechas anteriores.

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La dura crítica de Reimond Manco contra Pablo Guede tras altercado con Hernán Barcos

Reimond Manco recordó que Pablo Guede había cuestionado el desarrollo del torneo, el desempeño de los árbitros y decisiones que, según había afirmado, se tomaban desde instancias superiores.

“¿Por qué uno cuando es entrenador o jugador tiene que cuidarse mucho con lo que dice?”, apuntó el ‘Rei’ en el programa Juego Cruzado.

Manco sostuvo que esas expresiones también deberían ser materia de castigo. “¿Qué va a decir si no lo sancionan? ¿Va a decir lo mismo? ¿Va a agradecer? Porque eso es sanción”, afirmó.

Pese a su crítica, Manco señaló que no confía en que se aplique una medida contra el técnico argentino por lo ocurrido tras el encuentro en el estadio Alberto Gallardo. “Yo creo que no lo van a sancionar. Vas a ver que no”, finalizó.

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El entrenador 'blanquiazul' y el delantero 'celeste' extendieron su discusión al finalizar el duelo en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. (Video: Enrique La Rosa)

¿Qué desató la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos?

El cruce de miradas entre Hernán Barcos y Emiliano Papa habría desencadenado la discusión con Pablo Guede durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, según contó Coki Gonzales.

El periodista explicó que el ‘Pirata’ se acercó a saludar a Papa mientras el juego estaba detenido porque atendían a una persona. En paralelo, el DT preparaba un cambio para los ‘blanquiazules’.

“Como estaban atendiendo a alguien, Guede estaba preparando un cambio. Y Guede, al voltear, como que hasta que se choca con Barcos. Y ahí, Barcos le dice algo. Y ahí comienzan entre ellos la discusión”, relató Gonzales en Coolbetperú.

Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

El comunicador sostuvo que, antes de ese momento, el delantero había cruzado mirada con Papa y por eso se aproximó a saludarlo. “Hernán Barcos siempre dice: ‘Pero he ido a saludar, he ido a saludar’”, señaló.

Gonzales también se refirió a las palabras que se habrían dirigido el atacante y el técnico al borde de la cancha. Según afirmó, Barcos le pidió que escuchara su explicación.

“Me tenés que escuchar mi versión”, habría dicho el futbolista. Guede respondió: “Andá, tomátela, tomátela”, de acuerdo con el relato del periodista.

Barcos insistió con la posibilidad de conversar en otro momento. “Un día hay que tomar un café para que me escuches mi versión. ¿O no quieres?”, le expresó al entrenador, según Gonzales.

El comunicador indicó que Guede reiteró su pedido para que se retirara. Al final del intercambio, sostuvo, Barcos le dijo: “Cobarde, cagón”.

La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede. (buenapepa)
La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede. (buenapepa)

“Calentura del partido”

Pablo Guede minimizó los cruces con Hernán Barcos tras la derrota de Alianza Lima y los atribuyó a la tensión propia de un partido que se definió en el último minuto.

El técnico argentino fue consultado en conferencia de prensa por los enfrentamientos que protagonizó con el delantero de Sporting Cristal durante el encuentro y en el trayecto hacia los vestuarios.

“Nada, cosas de fútbol, quedan ahí. Es calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. Nada, no pasa nada”, afirmó el entrenador blanquiazul.

El argentino evitó profundizar en la discusión con el ‘Pirata’ y centró su análisis en el resultado. Los ‘blanquiazules’ tuvo oportunidades para convertir, según reconoció el estratega.

El director técnico 'blanquiazul' comparece ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa posterior a un partido de la Liga 1. (Video: L1MAX)

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