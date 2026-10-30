Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede. (buenapepa)

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Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron una fuerte cruce en Alianza Lima vs Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. No todo quedó en una discusión, se prolongó fuera de la cancha. Cuando iban hacia los camerinos, el DT encaró al delantero, y la intervención de terceros evitó que el altercado escalara.

Las imágenes muestran que el entrenador se acercó al ‘Pirata’ y lo enfrentó físicamente. El ‘9′ mantuvo los brazos abiertos y no respondió de la misma forma. El episodio generó un tumulto en pocos segundos. Integrantes de ambos equipos y el personal de seguridad separaron a los protagonistas, luego de la derrota del conjunto blanquiazul.

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¿Qué desató el fuerte altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

El intenso cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede marcó un lamentable episodio en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La polémica generó muchas reacciones y abrió debate en los principales medios de comunicación.

Se desataron muchos comentarios al respecto, pero qué pasó realmente entre el delantero ‘cervecero’ y el técnico argentino. Coki Gonzales reveló el contundente motivo que desató el fuerte altercado entre ambos.

“Hernán Barcos siempre dice: ‘Pero he ido a saludar, he ido a saludar’. Barcos cruza mirada con Emiliano Papa. Entonces, lo saluda porque justo el partido había parado, estaban atendiendo a alguien. Como estaban atendiendo a alguien, Guede estaba preparando un cambio. Y Guede, al voltear, como que hasta que se choca con Barcos. Y ahí, Barcos le dice algo. Y ahí comienzan entre ellos la discusión”, contó el periodista deportivo en ‘Coolbetperú’.

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Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

Además, el comunicador dio detalles de lo que se dijeron Barcos y Guede cuando pelearon boca a boca al borde de la cancha en pleno partido.

“Y lo que sí se nota claramente en la lectura es cuando le dice al final: ‘Cobarde, cagón’. Y lo que Barcos le decía a Guede es: ‘Me tenés que escuchar mi versión’. ‘Andá, tomátela, tomátela’, le dice Guede. ‘Un día hay que tomar un café para que me escuches mi versión. ¿O no quieres?’. ‘Tomátela, tomátela», le dice Guede. Cuando termina, Barcos le dice: ‘Cobarde, cagón’“, añadió.

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”. Crédito: Captura

Pablo Guede agredió a Hernán Barcos rumbo a camerinos

Pablo Guede encaró a Hernán Barcos en el túnel que conduce a los vestuarios del estadio Alberto Gallardo, después de que ambos protagonizaran una fuerte discusión durante el partido. Los integrantes de Alianza Lima y Sporting Cristal intervinieron para separarlos.

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El técnico y el goleador intercambiaron palabras duras en pleno encuentro. La tensión obligó a que los jugadores de ambos clubes se acercaran para evitar que el cruce pasara a mayores.

El entrenador 'blanquiazul' y el delantero 'celeste' extendieron su discusión al finalizar el duelo en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. (Video: Enrique La Rosa)

El altercado pareció terminar dentro del campo, aunque se reanudó minutos más tarde camino a los camerinos. Los videos difundidos en redes sociales muestran que el DT estaba por ingresar al vestuario cuando salió de forma repentina para buscar al ‘9′.

El entrenador se acercó al delantero argentino y lo pecheó. La reacción generó una nueva intervención inmediata de las personas que se encontraban alrededor. Los miembros de los dos equipos lograron calmar la situación y apartaron a Guede y Barcos antes de que la discusión escalara.

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