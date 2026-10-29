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Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

El ‘Pirata’ protagonizó un tenso cruce de palabras con el entrenador ‘blanquiazul’ durante el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
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Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron una tensa discusión durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, disputado este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El delantero argentino y el técnico ‘blanquiazul’ intercambiaron fuertes palabras en la zona técnica, en una escena que no pasó desapercibida y elevó la tensión en el estadio Alberto Gallardo.

El incidente se produjo a los 68 minutos, cuando el elenco ‘cervecero’ se preparaba para realizar dos modificaciones. Martín Távara y Gabriel Santana aguardaban su ingreso al campo de juego cuando Barcos aprovechó la pausa para acercarse a Guede y protagonizar un acalorado intercambio de palabras.

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Ambos quedaron frente a frente y se encararon a muy corta distancia. La discusión fue subiendo de tono, por lo que algunas personas que se encontraban cerca intervinieron para separarlos y evitar que el episodio pasara a mayores. En medio de ese momento, se pudo observar al ‘Pirata’ dirigirse al entrenador con un contundente: “cagón”.

Pablo Guede, por su parte, también respondió a los reclamos del delantero argentino y continuó manifestando su molestia desde su posición. La escena generó expectativa entre los presentes, mientras el ambiente en el campo de juego se mantenía caldeado.

Luis Advíncula también intervino tras el cruce

La discusión no pasó desapercibida para los futbolistas que se encontraban en el terreno de juego. Luis Advíncula se acercó a Barcos para reclamarle por lo sucedido, aunque para entonces el enfrentamiento verbal con el entrenador ya había terminado.

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Finalmente, el incidente no escaló a mayores y el compromiso pudo continuar con normalidad en el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, el cruce entre el ‘Pirata’ y Pablo Guede dejó uno de los momentos más tensos de un partido que ya venía cargado de emociones.

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