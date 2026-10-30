Perú

Masacre en Piura: Padre y sus hijos son asesinados dentro de su camioneta en la vía pública y con más de 15 disparos

Sicarios atacaron la camioneta de una familia de comerciantes en Chiclayito; el reporte más reciente da cuenta de tres fallecidos y un herido con diagnóstico reservado

Tragedia en Piura. Una familia que regresaba del mercado fue atacada por sicarios en moto, resultando en la muerte de tres de sus integrantes y dejando a uno gravemente herido. La policía investiga el brutal crimen que conmociona a la región. - Exitosa
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Una emboscada armada dejó tres integrantes de una familia muertos y un cuarto herido de gravedad la noche del jueves en el asentamiento humano Chiclayito, en el distrito de Castilla, Piura. Las víctimas viajaban en una camioneta cuando dos atacantes en motocicleta abrieron fuego contra el vehículo, según la información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque ocurrió cerca de las 21:45 en la calle Julio Ponce. La familia regresaba a su vivienda tras concluir su jornada como comerciante en el mercado Modelo de Piura. Los sicarios aprovecharon que la camioneta Toyota Rush roja redujo la marcha ante un rompemuelle para aproximarse y disparar, de acuerdo con los primeros reportes recogidos en la zona.

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Tres personas murieron y una cuarta permanece con diagnóstico reservado

Las autoridades identificaron entre los fallecidos a Rigoberto Goyes Girón, de 56 años, y a sus hijos John Eber Goyes Herreros, de 34, y Carolina Lizeth Goyes Herreros, de 37. Ervin Cristian Goyes Herreros, de 32 años, fue trasladado a un hospital de la ciudad y permanecía con diagnóstico reservado en el último reporte disponible.

Varios policías con chalecos reflectantes junto a una camioneta roja estacionada de noche frente a una pared de ladrillo.
Agentes de homicidios de la Policía Nacional de Perú inspeccionan una camioneta roja en una calle durante una investigación nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condición del sobreviviente obliga a precisar el balance inicial del caso: los informes más recientes dan cuenta de tres fallecidos y un herido grave, aunque las primeras versiones difundidas tras el ataque hablaban de cuatro personas sin vida. La Policía continúa con las diligencias para establecer su evolución médica y esclarecer el hecho.

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Vecinos y familiares acudieron al lugar después de escuchar la ráfaga, pero encontraron a los ocupantes de la unidad con heridas de bala. Agentes policiales acordonaron el perímetro y recogieron casquillos como parte de las pericias. Los atacantes escaparon en la motocicleta luego de la balacera.

Sicarios realizaron más de 15 disparos contra la camioneta en Chiclayito

La inspección inicial permitió establecer que los agresores efectuaron más de 15 disparos; otras versiones preliminares situaron la cantidad por encima de 20. La PNP deberá determinar el número exacto de proyectiles y la secuencia de los disparos mediante los análisis de criminalística.

Un policía y personal del Ministerio Público revisan el interior de un automóvil rojo con las puertas abiertas durante la noche
Personal del Ministerio Público y agentes policiales realizan una diligencia pericial sobre un automóvil rojo en la vía pública durante la noche.

La investigación mantiene abiertas dos líneas sobre el posible móvil. Una de ellas apunta a un presunto ajuste de cuentas, debido a que otro hijo de Rigoberto Goyes habría sido asesinado hace cerca de un año. La otra hipótesis considera una posible extorsión vinculada a la actividad comercial de la familia. Ninguna de las dos ha sido confirmada oficialmente.

Familiares de las víctimas exigieron que se identifique a los autores materiales e intelectuales del ataque. También pidieron mayor presencia policial en Castilla, donde el crimen volvió a colocar la inseguridad ciudadana en el centro de las preocupaciones de los residentes.

Tres hombres y una mujer vestidos con ropa deportiva sostienen vasos pequeños con bebida sobre un fondo oscuro
Familia víctima

Piura ciudad registra 121 víctimas de sicariato hasta el 26 de octubre

El cuádruple ataque se conoció en medio de una alta incidencia de homicidios en la ciudad. Según el dato difundido en el reporte televisivo, Piura ciudad acumulaba 121 víctimas de sicariato hasta el 26 de octubre, la cifra más elevada entre los lugares mencionados en la información disponible. El registro corresponde únicamente a la ciudad y no al conjunto de la región.

A escala nacional, cifras preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) consignaban 517 homicidios entre el 28 de julio y el 27 de octubre, un periodo de 92 días. De ese total, 379 fueron cometidos con proyectil de arma de fuego, equivalente al 73,3 % de los casos registrados.

Un policía y personal del Ministerio Público revisan el interior de un automóvil rojo con las puertas abiertas durante la noche
Personal del Ministerio Público y agentes policiales realizan una diligencia pericial sobre un automóvil rojo en la vía pública durante la noche.

El mismo balance advirtió 57 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas”, con Lima y Callao entre los territorios que concentraban más registros de esa categoría. En Chincha, el SINADEF registraba 30 homicidios en 2026 hasta el 27 de octubre, 29 de ellos perpetrados con armas de fuego. Las investigaciones por la emboscada en Chiclayito permanecen en curso y, hasta el último reporte, no se informó de detenidos.

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