La reacción de Hernán Barcos tras su fuerte altercado con Pablo Guede en Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Es parte de”

Hernán Barcos se ha referido al encontronazo con Pablo Guedes en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. Crédito: Difusión.

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Hernán Barcos se retiró del estadio Alberto Gallardo después de una jornada marcada por el triunfo 3-2 de Sporting Cristal sobre Alianza Lima y sus cruces con Pablo Guede. El delantero argentino evitó extenderse ante los medios tras el partido y solo atinó a señalar que “es parte del fútbol”.

El atacante de 42 años fue una de las figuras del clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Barcos anotó el empate 2-2 antes del descanso ante el club en el que jugó durante cinco temporadas y con el que ganó los títulos nacionales de 2021 y 2022.

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Sin embargo, su gol no fue el único hecho que lo tuvo como protagonista. Durante el segundo tiempo, el ‘Pirata’ sostuvo un intercambio verbal con Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, en una escena que elevó la tensión de un encuentro disputado con intensidad desde el inicio.

El incidente ocurrió cerca de los 67 minutos, cuando el juego estaba detenido por una falta de Luis Advíncula sobre Luis Iberico. Barcos se acercó a la zona técnica de Alianza Lima y encaró al estratega argentino, con quien coincidió en el club ’blanquiazul’ durante la temporada pasada.

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El futbolista Hernán Barcos es abordado por reporteros en una zona de estacionamiento tras el incidente ocurrido con Pablo Guede. Barcos se desplaza hacia su vehículo mientras miembros de la prensa deportiva intentan obtener sus declaraciones con un micrófono, antes de que el jugador suba al automóvil y cierre la puerta.

Las imágenes de la transmisión mostraron un cruce verbal entre ambos, mientras jugadores e integrantes de los comandos técnicos intentaban contener la situación. No se conocieron con exactitud todos los términos del diálogo, aunque el momento obligó a que fueran separados.

La discusión no quedó limitada al campo. Al finalizar el encuentro, las cámaras y videos difundidos en redes sociales registraron un nuevo encontronazo camino a los vestuarios. Guede se aproximó a Barcos y se produjo un contacto físico, conocido popularmente como ‘pecheo’.

Personal de Sporting Cristal y Alianza Lima intervino de inmediato para evitar que el episodio escalara. Barcos no ofreció una versión detallada sobre lo ocurrido y optó por retirarse del estadio sin responder preguntas adicionales de la prensa.

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Barcos llegó a seis anotaciones con la camiseta de Sporting Cristal. Su participación en el clásico tuvo un componente especial por su pasado en Alianza Lima, aunque el atacante evitó celebrar de manera efusiva su tanto ante el elenco con el que construyó una identificación.

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

Pablo Guede minimizó el episodio

Pablo Guede fue consultado por el altercado en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico argentino buscó restarle importancia a los dos cruces que sostuvo con Barcos y atribuyó lo sucedido a la tensión propia de un clásico que se definió en el descuento.

“Nada, cosas de fútbol, quedan ahí. Es calentura del partido, que terminas perdiendo en el último minuto. Nada, no pasa nada”, declaró el entrenador de Alianza Lima, que sufrió una caída dolorosa en su lucha por el Torneo Clausura.

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Guede no profundizó en el origen de la discusión ni explicó qué motivó el segundo encuentro en el túnel hacia los camerinos. El técnico señaló que el resultado influyó en el estado de ánimo, después de que su equipo estuviera dos veces en ventaja durante el compromiso.

El estratega también valoró el desarrollo del clásico. “Fue un partidazo de los dos equipos. De tú a tú en el primer tiempo. En el segundo creo que salimos más a controlarnos que a atacarnos”, sostuvo ante los medios.

El entrenador de Alianza Lima responde sobre el altercado con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

El argentino consideró que Alianza tuvo situaciones para ampliar la diferencia. “Tuvimos claras para poder marcar y no lo hicimos. En la última jugada del partido, por error nuestro, terminamos perdiendo”, agregó luego de la anotación decisiva de Santiago González.

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Un clásico cargado de emociones

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizaron un partido con cinco goles y cambios constantes en el marcador. Luis Iberico abrió la cuenta a los cinco minutos, tras un pivoteo de Rafael Lutiger en un tiro de esquina ejecutado por Yoshimar Yotún.

Alianza respondió con Jairo Vélez a los 24 minutos y pasó al frente con un remate de Eryc Castillo a los 42. Cuando parecía que los íntimos se irían al descanso con la ventaja, Barcos conectó un cabezazo para sellar el 2-2.

El segundo tiempo tuvo menos ocasiones claras, pero mantuvo el nivel de tensión. El desenlace llegó en el tiempo añadido, cuando Juan Manuel Cuesta disputó un balón con Renzo Garcés y la jugada terminó con un rebote que aprovechó Santiago González.

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El atacante argentino convirtió el 3-2 definitivo y devolvió a Cristal a la cima del Clausura. Los celestes alcanzaron 28 puntos y superaron a Sport Huancayo por diferencia de goles, mientras Alianza Lima se quedó con 25 unidades y perdió terreno en la pelea por el título.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.