¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

El especialista en certámenes de belleza habló de las diferencias entre los propietarios de ambos concursos, la relación de Luciana con Nawat y el supuesto distanciamiento entre la modelo y Jessica Newton. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La salida de Jessica Newton de la dirección del Miss Grand Perú y el nombramiento de Luciana Fuster como nueva representante de la franquicia en el país han generado diversas interrogantes en el mundo de los certámenes de belleza. ¿La empresaria decidió dejar la organización o perdió la representación que manejó durante varios años? El missólogo Jeans Castro expuso las versiones que circulan sobre este cambio y planteó que la disputa entre los propietarios del Miss Universo y el Miss Grand International podría estar detrás de la decisión.

Durante un informe emitido en Magaly TV La Firme este 29 de octubre, el especialista fue consultado sobre las razones que habrían provocado que Newton dejara de estar al frente del concurso internacional en Perú. Su explicación no apuntó a una única versión. Por el contrario, señaló que existen rumores sobre una posible decisión de los organizadores de retirar la franquicia a la empresaria y otras versiones que sostienen que ella habría preferido renunciar para conservar su vínculo con el Miss Universo.

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“Muchos dicen que le quitaron la franquicia a Jessica por darle la franquicia a Luciana, que es la reina de Nawat, y Nawat prefiere a su reina. Esos son los rumores. Y otros es que porque tenía que renunciar para continuar con el Miss Universo”, explicó Jeans Castro.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

El missólogo insistió en que las dos versiones se manejan dentro del entorno de los concursos de belleza. Por un lado, algunos sostendrían que la representación peruana fue retirada a Newton para entregársela a Fuster; por otro, que la propia empresaria habría tomado la decisión de dejar el Miss Grand para continuar con la organización del Miss Universo.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, Castro también dio su propia interpretación sobre lo ocurrido y consideró que el aspecto económico habría tenido un peso importante en la decisión de la empresaria.

“Por un lado, dicen que le quitaron la franquicia a Jessica. Por otro lado, dicen que no, que ella lo dejó. Yo creo que Jessica prefirió el dinero, porque, a ver, Jessica ha ganado dos coronas del Miss Grand. El Miss Grand, la franquicia Nawat, le dio una gran oportunidad, una gran vitrina para que Jessica triunfe. Si Jessica decide abandonar el Miss Grand por el Miss Universo, es por el dinero”, afirmó.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

La disputa entre los dueños del Miss Universo y Miss Grand International

Jeans Castro también habló de un posible conflicto entre los propietarios de Miss Universo y Miss Grand International, una disputa que, según explicó, habría llegado incluso al ámbito legal. El especialista sostuvo que Nawat Itsaragrisil, dueño de Miss Grand International, también tiene responsabilidades vinculadas a varias franquicias asiáticas de Miss Universo y que esta situación habría generado restricciones para su participación.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“El Miss Universo está en una pelea, incluso ya va a ser legal, con el Miss Grand, los dueños. Porque el dueño del Miss Grand, Nawat, también es director de seis franquicias asiáticas en el Miss Universo y le han bloqueado. No puede participar este año. Miss Universo Tailandia, Singapur, Laos no van a participar”, manifestó.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

El papel de Luciana Fuster y su cercanía con Nawat

En su intervención, Jeans Castro mencionó un episodio relacionado con la participación de Juliette Seminario, quien representó al Perú en el Miss Grand International. Según contó, durante su experiencia en Tailandia se habrían presentado inconvenientes con los vestidos que debía utilizar para la final del concurso.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

El missólogo sostuvo que Luciana Fuster intervino para ayudarla y le prestó algunos vestidos, una situación que habría contribuido a fortalecer su relación con la organización internacional. “Recientemente, Juliette Seminario fue nuestra Miss Grand, participó, tuvo algunos conflictos, no llegaron sus vestidos para la final y, pues, hubo unos conflictos con eso que Luciana Fuster, estando ahí en Tailandia, lo solucionó: le prestó unos vestidos”, relató.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de ese episodio, Castro planteó que la cercanía de Luciana con Nawat podría haber influido en la decisión de entregarle la representación peruana. El especialista recordó que la modelo fue coronada Miss Grand International y que mantiene una relación cercana con el fundador del certamen.

“Por esta razón, quizás, eso es lo que comentan en las plataformas, le dieron la franquicia a ella, además que ella es reina de Nawat”, agregó.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

La academia de Luciana Fuster y el supuesto distanciamiento con Jessica Newton

Otro punto que Jeans Castro puso sobre la mesa fue el crecimiento de los proyectos personales de Luciana Fuster, especialmente su academia de modelaje. El especialista consideró que este emprendimiento también podría haber influido en la relación entre la modelo y Jessica Newton.

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“Luciana Fuster abrió su academia de modelaje y al parecer le está yendo muy bien. Supuestamente esto le ha molestado a Jessica Newton, que normalmente ella quiere, pues, tenerlo todo, y se habrían distanciado por esta razón”, afirmó.

La declaración se produjo luego de que en el informe se mencionara que Fuster venía trabajando con Lutty, quien anteriormente estuvo vinculado al equipo de Newton, y que incluso la acompañaba en algunos viajes al interior del país. También se recordó que la modelo había inaugurado su propia escuela de modelaje y que Jessica Newton no estuvo presente en ese evento.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Jessica Newton continúa vinculada al Miss Perú Universo

Mientras Luciana Fuster asume la dirección del Miss Grand Perú, Jessica Newton continúa al frente de la organización del Miss Perú Universo. Ese cambio es precisamente el que ha alimentado las versiones sobre una posible decisión de la empresaria de conservar una franquicia en lugar de continuar con ambas.

En el informe televisivo también se recordó que el propio fundador de Miss Grand International dio la bienvenida a Luciana y anunció su incorporación a la representación peruana. La modelo, por su parte, explicó que recibió la propuesta directamente de la organización mientras se encontraba en Tailandia, durante la competencia internacional.

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“Fue algo que se dio mientras yo estaba allá en Tailandia, en la competencia de Miss Grand International, y pues me presentaron la oportunidad y cómo decir que no”, contó Fuster.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.