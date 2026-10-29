Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Te Apuesto)

Guardar

El Torneo Clausura 2026 se pone cada vez más candente, tanto en la lucha por el título nacional como en la pelea por la permanencia. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Sporting Cristal siguen compitiendo para llevarse el segundo trofeo de la Liga 1.

Por ello, la fecha 15 será vital para definir el futuro de los clubes a falta de tres jornadas para que termine la competición. Después de no haber jugado por la procesión del Señor de los Milagros, la ‘U’ volverá a la acción frente Atlético Grau en Trujillo. Los ‘blanquiazules’ harán lo suyo con Cienciano en Matute, y los ‘cerveceros’ recibirán a FC Cajamarca en casa.

PUBLICIDAD

Programación fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

- Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 1 de noviembre

- CD Moquegua vs Los Chankas (11:00 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 2 de noviembre

- Sport Huancayo vs FBC Melgar (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- UTC vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Martes 3 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas ( estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cienciano (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

La fecha 15 de la Liga 1 2026 se podrá seguir en directo por televisión y plataformas digitales. La señal L1 Max concentrará la transmisión de los partidos programados para la jornada.

PUBLICIDAD

La emisión se desarrolla bajo el acuerdo que 1190 Sports firmó con la Federación Peruana de Fútbol para administrar los derechos audiovisuales del campeonato.

Los aficionados que sigan los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán utilizar la aplicación Liga 1 Play. La plataforma ofrecerá la programación correspondiente a la fecha.

Los abonados de Movistar también tendrán la opción de ver los compromisos en vivo a través de Movistar Play.

Quienes no puedan acompañar los partidos en tiempo real dispondrán de la cobertura de Infobae Perú. El medio informará las incidencias de cada duelo antes, durante y después de la jornada.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

El contundente motivo por el que Universitario no jugó la fecha 14

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys se reprogramó para el miércoles 4 de noviembre debido a la procesión del Señor de los Milagros en Lima.

El encuentro estaba previsto inicialmente para el miércoles 28 de octubre, pero no pudo realizarse ese día tras las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú.

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFP) informó que la decisión respondió a las restricciones operativas asociadas con la celebración religiosa. “Tras coordinación con la Policía Nacional del Perú, se determinó que el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys [...] no podrá llevarse a cabo ese día”, señaló la entidad.

PUBLICIDAD

Tras su golazo de tiro libre ante Juan Pablo II, Edison Flores fue felicitado por sus compañeros de Universitario. - créditos: Liga 1