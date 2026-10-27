Alianza Lima podría beneficiarse por nueva polémica en Liga Peruana de Vóley 2026/27: Regatas tuvo 4 extranjeras en campo

La nueva polémica que podría favorecer a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de que Regatas Lima tenga cuatro extranjeras en cancha.

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El sábado 24 de octubre, Alianza Lima y Regatas Lima protagonizaron un clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 que terminó con triunfo de las ‘blanquiazules’ por 3-2. No obstante, el resultado podría quedar sujeto a una eventual sanción por una infracción cometida por el cuadro chorrillano.

La situación ocurrió en el cuarto set, cuando Alianza se imponía por 2-1 en el marcador. El técnico Horacio Bastit dispuso un doble cambio en el Polideportivo Lucha Fuentes, aunque su cuerpo técnico no le advirtió que la modificación podía dejar a Regatas con cuatro jugadoras extranjeras en cancha, una situación prohibida por el reglamento.

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El hecho se produjo cuando Kyla Kenyatte ingresó en lugar de Rosita Díaz. De ese modo, las ‘celestes’ quedaron momentáneamente con cuatro extranjeras en el campo: Kenyatte, Julieta Sández, Katy Ryan y Marina Scherer.

La irregularidad fue corregida de inmediato con el ingreso de Yujhamy Mosquera por Sández. Aun así, la falta ya se había cometido y podría derivar en un reclamo formal por parte de Alianza Lima.

Las ‘blanquiazules’ sumaron dos puntos por la victoria 3-2 ante Regatas Lima. Sin embargo, si presentan un reclamo y este prospera, podrían recibir los tres puntos, ya que el reglamento establece que, ante una infracción de ese tipo, el partido puede darse por ganado 3-0, con parciales de 25-0.

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Un eventual reclamo y una resolución favorable a Alianza podrían modificar la tabla de posiciones. Las dirigidas por Alejandro Schneider tendrían la posibilidad de alcanzar los seis puntos y sumar al grupo de arriba junto a Universitario de Deportes y Universidad San Martín con puntaje perfecto.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

¿Alianza Lima reclamará tras falta de Regatas Lima?

Hasta el momento, no se conoce si Alianza Lima presentará un reclamo por la infracción cometida por Regatas Lima en el último clásico. El club ‘blanquiazul’ tenía plazo hasta el lunes 26 de octubre para formalizar su pedido y adjuntar las pruebas con las que buscaría acceder a los tres puntos.

La decisión no depende solo de Alianza. El especialista en derecho deportivo Marco La Jara señaló, en una entrevista con el programa Puro Vóley, que la Federación Peruana de Vóley (FPV) puede retirar los puntos a Regatas Lima por haber tenido a cuatro jugadoras extranjeras en cancha.

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La entidad, presidida por Gino Vegas, puede intervenir de oficio en este tipo de casos. Su resolución podría conocerse en los próximos días, cuando determine si aplica la sanción prevista en el reglamento o si adopta otro criterio ante la ausencia de un reclamo formal de Alianza Lima.

Las chorrillanas corren el peligro de perder el punto ganado ante las 'blanquiazules' tras el 3-2. Créditos: Puro Vóley.

Así quedaría la tabla de posiciones ante posible reclamo de Alianza Lima

Universitario / 6 puntos (6 sets a favor) San Martín / 6 puntos (6 sets a favor) Alianza Lima / 6 puntos (6 sets a favor / 2 en contra) Atlético Atenea / 4 puntos (5 sets a favor / 3 en contra) Deportivo Wanka / 3 puntos (3 sets a favor / 3 en contra) Olva Latino / 3 puntos (3 sets a favor / 3 en contra) Rebaza Acosta / 3 puntos (5 sets a favor / 5 en contra) Regatas Lima / 3 puntos (3 sets a favor / 3 en contra) Circolo Sportivo Italiano / 2 puntos (3 sets a favor / 5 en contra) Deportivo Géminis / 1 punto (2 sets a favor / 6 en contra) Deportivo Soan / 0 puntos (1 set a favor / 6 en contra) Equipo Perú / 0 puntos (0 sets a favor / 6 en contra)