Reniec revela cuántos peruanos llevan nombres de personajes de terror por Halloween: Demian, Merlina y Chucky figuran en la lista

Merlina ocupa el segundo lugar entre los nombres más frecuentes de la publicación, con 276 ciudadanos registrados - Créditos: Andina/Netlifx/Disney Plus.

Guardar

Halloween, aunque tiene sus raíces en antiguas tradiciones celtas, se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas por quienes disfrutan de las fiestas temáticas, los disfraces y los personajes de terror. Cada 31 de octubre, niños y adultos se suman a esta festividad con atuendos inspirados en criaturas sobrenaturales, villanos del cine y figuras que marcaron la historia del género. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió una curiosa publicación que llamó la atención por los nombres que aparecen en sus registros.

La entidad difundió una relación de ciudadanos peruanos cuyos nombres coinciden con los de algunos protagonistas de películas y producciones de miedo. A través de una gráfica titulada “El mejor disfraz está en su nombre”, el organismo mostró cuántas personas llevan estas denominaciones en el país, sin necesidad de esperar una fecha especial para identificarse con sus personajes favoritos.

PUBLICIDAD

La lista incluye referencias a figuras conocidas de la pantalla grande, como Freddy Krueger, Hannibal Lecter, el Joker y Chucky, además de protagonistas de historias sobrenaturales y películas que alcanzaron popularidad entre los aficionados al suspenso. Algunos registros corresponden a nombres bastante extendidos, mientras que otros aparecen en cantidades considerablemente menores.

Hannibal, Lucifer y Frankenstein forman parte de la lista difundida por Reniec, con 26, 15 y ocho ciudadanos registrados - Créditos: Reniec.

¿Cuáles son los nombres de terror más frecuentes entre los peruanos?

De acuerdo con los datos difundidos por Reniec, Demian encabeza la relación con 589 ciudadanos registrados bajo esta denominación. En segundo lugar aparece Merlina, con 276 personas, seguida de Catrina, que alcanza los 234 registros. Estas cifras muestran que las referencias asociadas al misterio y al horror también forman parte de la identidad de cientos de habitantes.

PUBLICIDAD

Carrie ocupa el siguiente puesto, con 223 peruanos que llevan ese nombre. La protagonista de la conocida película basada en la novela de Stephen King comparte esta relación con Anabelle, cuya denominación figura en 203 registros. Ambos personajes tienen una trayectoria reconocida dentro del cine de suspenso y terror.

La publicación también contempla nombres vinculados a personajes de películas que alcanzaron notoriedad internacional. Hannibal registra 26 ciudadanos, mientras que Lucifer aparece con 15. Frankenstein, otra de las figuras clásicas de la literatura y el cine fantástico, suma ocho personas. Por su parte, Krueger y Joker cuentan con siete registros cada uno.

PUBLICIDAD

En los últimos lugares figuran denominaciones con una presencia mucho más reducida. Linda Blair aparece en cuatro registros, mientras que Ritual y Chucky cuentan con apenas una persona cada uno. Esta última referencia corresponde al conocido muñeco diabólico de la franquicia cinematográfica que lleva su nombre.

Merlina ocupa el segundo lugar entre los nombres más frecuentes de la publicación, con 276 ciudadanos registrados - Créditos: Netflix.

Halloween: una celebración marcada por los disfraces y el terror

La festividad del 31 de octubre tiene una presencia importante en distintos países, donde las actividades incluyen reuniones, concursos de disfraces, recorridos infantiles y fiestas temáticas. En Perú, la fecha también coincide con el Día de la Canción Criolla, por lo que ambas celebraciones suelen compartir protagonismo durante la jornada.

En los últimos años, los personajes del cine y la televisión se han convertido en una fuente recurrente de inspiración para quienes buscan un atuendo diferente. Merlina, los villanos de películas clásicas y las criaturas de historias sobrenaturales suelen aparecer entre las alternativas para esta ocasión.

PUBLICIDAD

Con esta publicación, Reniec aprovechó la cercanía de Halloween para mostrar un aspecto llamativo de sus registros de identificación: la presencia de nombres relacionados con figuras que provocan miedo en la ficción. Así, algunos ciudadanos llevan durante todo el año una denominación que, para otros, representa el disfraz elegido especialmente para la noche del 31 de octubre.