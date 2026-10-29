Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

La hija de la organizadora difundió una frase sobre no dar respuesta a todo, mientras crecen las reacciones por la nueva responsabilidad de la exreina peruana

Guardar

Cassandra Sánchez de la Madrid compartió un mensaje sobre las prioridades personales en medio de las reacciones por el cambio de dirección de Miss Grand Perú, cuya nueva responsable es Luciana Fuster. La hija de Jessica Newton no mencionó de forma directa ni a la organización ni a su madre, pero su publicación coincidió con la repercusión que generó la salida de Newton de la franquicia.

“¿Drama? Disculpa, ¿eso se agenda o cómo funciona?”, escribió Sánchez de la Madrid en una publicación de Instagram. La gerenta comercial de la Organización Miss Perú acompañó esa frase con una reflexión sobre la necesidad de poner límites ante situaciones que pueden alterar la tranquilidad personal.

PUBLICIDAD

“Con el tiempo aprendí que estar ocupada no significa tener la vida resuelta, pero sí me enseñó algo importante: no todo merece mi atención, no todo necesita una respuesta y no todo tiene que convertirse en mi problema”, señaló.

La exreina internacional toma el liderazgo de la franquicia peruana, que estuvo vinculada a Jessica Newton hasta octubre de 2026. TikTok

El mensaje apareció después de que Miss Grand International anunciara que Luciana Fuster asumirá como directora de la franquicia peruana. La designación supone el final de la etapa de Jessica Newton al frente de ese certamen, aunque la organizadora continuará con sus funciones en Miss Perú.

La publicación de Cassandra Sánchez de la Madrid despertó comentarios entre usuarios de redes sociales debido al momento en el que fue difundida. La empresaria cerró su texto con una frase dedicada a sus seguidoras: “La paz también se construye aprendiendo a elegir dónde ponemos nuestra energía. Prioridades, chicas”.

PUBLICIDAD

Mensaje de Cassandra Sánchez de la Madrid.

En el video se puede leer: “Mis día emíza a las 3 a.m. y termina a las 11 p.m. ¿Y tú todavía crees que tengo tiempo para dramas?"

De representante a directora

La llegada de Fuster a la organización fue comunicada por las plataformas oficiales de Miss Grand International y luego compartida por la propia modelo peruana. La ganadora del certamen global en 2023 tendrá ahora a su cargo la elección y preparación de la candidata que represente a Perú en las futuras ediciones internacionales.

El cambio la ubica en una función distinta a la que ejerció durante su carrera en los concursos de belleza. Fuster pasó de representar al país y obtener una corona internacional a encabezar el proceso de convocatoria, evaluación y preparación de las concursantes nacionales.

PUBLICIDAD

La decisión también generó expectativas sobre el próximo ciclo del certamen. La nueva directora deberá definir el mecanismo de selección de la representante peruana y organizar las actividades previas a la competencia internacional.

Luciana Fuster comparte la publicación emocionada y es felicitada en redes.

Jessica Newton publicó una frase sobre la felicidad

Jessica Newton también utilizó sus redes sociales después de que se hiciera público el cambio en la franquicia. La directora de Miss Perú compartió una fotografía en la que aparece sonriente y escribió: “Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”.

El mensaje motivó preguntas de sus seguidores sobre el final de su vínculo con Miss Grand Perú. En uno de los comentarios, un usuario mencionó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y sugirió que Newton no había tenido una buena experiencia con la franquicia.

PUBLICIDAD

La organizadora respondió sin ofrecer detalles sobre la situación. “Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz”, escribió.

“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”, escribió la organizadora en sus redes sociales, luego de conocerse el cambio en la dirección de la franquicia peruana. TikTok/ Ric La Torre.

Hasta ahora, Newton no difundió un pronunciamiento en el que explique si su salida de Miss Grand Perú respondió a una decisión propia, a un acuerdo con la organización internacional o a otra determinación. Tampoco se conoce si mantendrá algún tipo de vínculo con la nueva gestión de Luciana Fuster.

Newton dirigió la franquicia peruana hasta octubre de 2026 y mantuvo una presencia sostenida en la preparación de candidatas nacionales. Durante su etapa, Perú consiguió su primera victoria en Miss Grand International con Luciana Fuster en 2023.

PUBLICIDAD

La salida de Newton de Miss Grand Perú no implica su retiro de los certámenes de belleza. La empresaria seguirá al frente de la Organización Miss Perú, función que ejerce desde 2015, después de una primera etapa entre 1992 y 2004.