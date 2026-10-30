Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

La modelo explicó que el ofrecimiento llegó durante su participación en el Miss Grand International y que la oportunidad se presentó directamente ante ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Luciana Fuster respondió a las preguntas sobre la incorporación de Lutty Lobatón a su equipo de trabajo y aclaró cómo comenzó su relación laboral con el especialista en certámenes de belleza, quien durante varios años estuvo vinculado a la organización de Jessica Newton. La modelo precisó que él ya había dejado ese equipo antes de iniciar sus labores con ella y rechazó que su contratación estuviera relacionada con un supuesto enfrentamiento entre ambas.

Las declaraciones se conocieron luego de que se anunciara que Fuster asumiría la dirección del Miss Grand Perú, una representación que anteriormente estuvo bajo la responsabilidad de Newton. El cambio generó comentarios debido a que Lutty, quien fue considerado durante años una de las personas de confianza de la empresaria, ahora forma parte del entorno profesional de la exreina de belleza.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lutty tiene conmigo ya trabajando en la academia desde que empezamos. Eh, Lutty salió de la organización un tiempo antes de empezar a trabajar conmigo, entonces no va por ahí. Yo creo que ya son cosas, eh, que quienes sabemos y quienes estamos trabajando justamente sabemos cómo, cómo se han dado y, y estamos trabajando superbién”, explicó.

De esta manera, Fuster buscó aclarar que no se produjo una contratación inmediata tras una supuesta ruptura entre Lutty y Jessica Newton. Su versión establece una diferencia temporal entre la salida del especialista de la organización de la empresaria y el comienzo de su trabajo en la academia de modelaje.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Fuster explica cuándo comenzó a trabajar con Lutty

La aclaración de Luciana se produjo después de que se mencionara públicamente que Lutty había sido durante muchos años la mano derecha de Jessica Newton. Su experiencia dentro de las organizaciones de belleza llamó la atención luego de que se conociera que ahora acompaña a Fuster en sus proyectos.

En Magaly TV La Firme, Magaly Medina reprodujo la explicación de la modelo y destacó que había querido dejar claro que el especialista ya no pertenecía al equipo de Newton cuando empezó a trabajar con ella.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ella dice que desde que él se fue hace un tiempo atrás de la organización de la Newton es que comenzaron a trabajar en la academia. O sea, lo deja bien en claro, por si acaso, él ya se había ido cuando yo lo contraté para mi academia. ¿Qué más dice ella?”, comentó la conductora.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Luciana Fuster le escribió a Jessica Newton tras recibir el Miss Grand Perú?

Otro de los momentos de la conversación estuvo relacionado con Jessica Newton. Luciana fue consultada sobre si había conversado con la empresaria después de recibir la propuesta para asumir la dirección del Miss Grand Perú y cómo creía que ella había tomado la noticia.

La modelo respondió que sí había intentado comunicarse con Newton mediante un mensaje. “Pues la verdad le escribí, sí”, afirmó.

La respuesta no permitió conocer si hubo una conversación posterior entre ambas ni si la empresaria respondió el mensaje. Luciana tampoco detalló qué le escribió o en qué momento decidió contactarla. Lo que sí dejó establecido es que buscó comunicarse con ella tras conocerse la nueva responsabilidad que asumiría dentro del certamen.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el intercambio también le preguntaron si había dejado en una situación incómoda a Newton al aceptar la representación peruana. Ante esa consulta, Fuster explicó que no conocía los detalles de las conversaciones entre la empresaria y Miss Grand International, pues su acercamiento se produjo directamente con la organización internacional.

“La verdad que no sé cómo, no sé cómo, cómo ha sido su tema con, con MGI, pero yo recibí la propuesta directamente de Miss Grand International. Entonces, pues la conversación que yo tuve fue directamente con ellos. Es un gran reto y pedirles como siempre apoyo”, manifestó.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina interpreta la respuesta de Luciana Fuster

Las declaraciones fueron comentadas por Magaly Medina, quien consideró que Luciana había dejado clara su versión sobre el origen de la propuesta y su relación laboral con Lutty. La conductora también reparó en la respuesta sobre el mensaje enviado a Jessica Newton.

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“Ya ve, lo dejó clarito. O sea, miren, no sé cómo habrá sido, pero a mí me lo ofreció el mismo dueño cuando estuve en Tailandia. O sea, o sea, no, no que, que, que no, que cuando estuvo acá, que la Newton, que le pidió permiso, aunque dice por ahí: ‘Le escribí’”, señaló.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa frase, Magaly interpretó que Newton no habría respondido el mensaje de Luciana. Sin embargo, esa conclusión correspondió a la lectura de la conductora, pues la modelo no confirmó si recibió o no una respuesta de la empresaria.

“O sea que gracia no le debe haber hecho ninguna. Eligió ser feliz. Eligió ser feliz”, agregó Medina entre risas.

La frase fue una alusión a una publicación que Jessica Newton había compartido en sus redes sociales: “Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”. Magaly relacionó ese mensaje con la controversia por el cambio de representación del Miss Grand Perú y comentó la situación en tono irónico.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.