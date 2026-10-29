Perú

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

La legisladora del Partido del Buen Gobierno cuestionó que las discrepancias internas deriven en exclusiones y pidió mantener el diálogo entre las fuerzas opositoras

ossana Alayza afirmó que Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por diferencias internas
ossana Alayza afirmó que Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por diferencias internas
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La diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, afirmó este jueves que el senador y fundador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de esa bancada en la Cámara Baja, una decisión que vinculó con las “diferencias” surgidas entre los integrantes de la agrupación.

“Lamento que Alfonso López Chau haya decidido retirar a Indira y César de la vocería de Ahora Nación dentro del bloque opositor. Las diferencias no deberían ser motivo de exclusión, sino una oportunidad para demostrar madurez democrática; más en estos tiempos”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

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Alayza sostuvo que formar parte de una bancada “no es fácil”, ya que exige “conversar, ceder y construir acuerdos, incluso cuando no pensamos igual, siempre por el país y su gente”.

“Después de una semana difícil dentro del Partido del Buen Gobierno y un Pleno Bicameral complejo y frustrante, me quedo con la gratitud por colegas con quienes pudimos construir de verdad”, añadió al expresar su agradecimiento a colegas con quienes, según dijo, logró construir acuerdos, entre ellos Huilca, Holguín, Nery Fernández, del Partido del Buen Gobierno, y Ernesto Zunini y Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú.

Ahora Nación
La legisladora cuestionó que las discrepancias políticas sean motivo de exclusión dentro del bloque opositor

“Liderar también es saber convivir con quien piensa distinto. La vocería puede cambiar, pero no nuestra voluntad de seguir construyendo unidos por mejorar al país. ¡Sigamos construyendo colegas! Recién han pasado unos meses, vendrán bastantes retos. Les dejo una foto de un día feliz. Los aprecio mucho, ¡Vamos por más!“, siguió.

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Más temprano, se hizo pública la renuncia de Holguín como vocero titular de Ahora Nación, en medio de una semana de tensiones en el Congreso, marcada por el debate sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El diputado electo por Cusco afirmó que su decisión responde a “razones estrictamente políticas” y explicó que se opuso al otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo y respaldó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, posturas que, según indicó, expresaban “el sentir” de su región, pero diferían de la decisión mayoritaria de la bancada.

“Considero que tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería. Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado”, señaló en su misiva.

Alfonso López Chau, senador de Ahora Nación. (Foto: Alfonso López Chau - X)
César Holguín renunció a la vocería titular de Ahora Nación tras una semana de tensiones en el Congreso

Holguín agregó que confía en que la bancada “pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir” y agradeció la confianza depositada en él para ejercer como portavoz.

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