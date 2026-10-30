JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). REUTERS/Angela Ponce

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó revisar de oficio las actas de proclamación emitidas por los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Según el acuerdo, el tribunal revisará aspectos numéricos y de orden general respecto de las autoridades elegidas y proclamadas, con el fin de garantizar doble instancia y uniformidad de criterios jurisdiccionales.

El JNE recordó que ya aplicó este mecanismo durante las Elecciones Generales 2026. El Pleno justificó la medida en que el proceso electoral cuenta con 91 JEE actuando de manera descentralizada, lo que, según el texto, “demanda criterios uniformes de actuación” para garantizar “la aplicación homogénea de los criterios correspondientes”.

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El mismo acuerdo dispone, con carácter obligatorio, que todos los JEE requieran a los candidatos proclamados —gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores— el llenado y la firma del “Formato de Solicitud de Apertura, Consentimiento y Aceptación de Términos de Uso de la Casilla Electrónica del JNE”. El Pleno aprobó el modelo de ese formato como anexo del documento.

Las credenciales digitales se remitirán primero a través de la Casilla Electrónica de cada candidato, mientras que la entrega física se realizará con posterioridad mediante una ceremonia oficial organizada por cada JEE.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú establece disposiciones para la proclamación y la entrega de credenciales en el proceso electoral de 2026.

Pautas para la segunda vuelta regional

El acuerdo fija hitos temporales para la Segunda Elección Regional 2026 (SER2026). El JNE requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega total de las actas observadas correspondientes a esta instancia hasta el 13 de diciembre, para que los JEE puedan resolverlas de manera oportuna.

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Asimismo, estableció que las audiencias públicas de recuento de votos deberán realizarse en un plazo máximo de tres días calendario desde que el JEE disponga dicho recuento, con el 23 de diciembre como fecha límite para completar ese proceso.

Para los casos de empate entre candidatos, el Pleno dispuso que el desempate se resuelva mediante sorteo con moneda al aire, utilizando una moneda de un sol.

Una fila de personas espera para ingresar a un local electoral durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inician proclamaciones

Los JEE ya comenzaron la proclamación de resultados y la entrega de credenciales a las autoridades electas. El vocero del JNE, Ernesto Rosales, informó que las primeras audiencias se realizaron el miércoles 28 de octubre en Jaén, Tumbes y Bagua, y continuaron al día siguiente en Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Huamanga y Huaraz. Se estima que las proclamaciones a nivel nacional concluirán hacia la segunda semana de noviembre.

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En el distrito limeño de Independencia, el JEE de Lima Norte 2 proclamó el jueves 29 de octubre a Alfredo Reynaga Ramírez, alcalde en ejercicio del distrito, como primer regidor de la lista ganadora de Somos Perú, que obtuvo 31.858 votos, equivalentes al 25,7% de los sufragios válidos.

La candidata original a la alcaldía, Felicita María Rodríguez Peña, había renunciado a su postulación durante el proceso electoral, lo que derivó en que Reynaga encabezara la lista como primer regidor. El JEE no se pronunció sobre si esa candidatura constituye una reelección inmediata, prohibida por la Constitución para los alcaldes en ejercicio; esa definición corresponderá al JNE una vez que el concejo municipal solicite la credencial de alcalde para el primer regidor.

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El caso de Lima

En el caso de Lima Metropolitana, si bien ya sería un hecho que Renovación Popular ganó, la proclamación formal y la entrega de credencial de alcalde siguen en suspenso. Rafael López Aliaga fue alcalde de Lima en el período anterior, y la Constitución prohíbe la reelección inmediata de las autoridades municipales. Según declaró el especialista legal del JNE, Ernesto Rosales, el organismo no podrá pronunciarse sobre este tipo de casos hasta contar con el procesamiento al 100% de los votos. Rosales estimó que esa definición podría llegar recién a mediados de diciembre.