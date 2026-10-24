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Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

El duelo estelar de la jornada del sábado será protagonizado por los conjuntos de Alejandro Schneider y Horacio Bastit, un encuentro que promete no escatimar en emociones

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09:16 hsHoy

¡DÍA DE PARTIDO! Alianza Lima y Regatas Lima se citarán en el duelo más atractivo de la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley. ’Blanquimoradas’ y chorrillanas disputarán un encuentro que promete emociones por montones.

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Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Se inició la venta de los tickets para la segunda jornada del torneo nacional. Los hinchas podrán alentar a sus equipos favoritos en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate todos los detalles

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya comenzó y la primera fecha entregó los resultados iniciales de un torneo que reúne a 12 equipos. Los clubes buscan posicionarse desde el arranque en la pelea por el título nacional.

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Katy Ryan y su ambición en la Liga Peruana de Vóley tras su gran arranque con Regatas: “Mi objetivo es ser la máxima anotadora”

Con 25 puntos y una actuación determinante, la atacante norteamericana fue una de las figuras de la primera jornada del campeonato. Su siguiente reto será el clásico ante Alianza Lima, vigente tricampeón

La norteamericana comenzó la temporada con una actuación sobresaliente y dejó claro que quiere seguir creciendo con el cuadro chorrillano. (Video: Latina)

Katheryn Ryan tuvo un debut sobresaliente con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante estadounidense fue elegida la MVP del encuentro ante Deportivo Géminis, luego de convertirse en la mayor anotadora con 25 puntos y contribuir al triunfo de su equipo por 3-0. Tras su actuación, reveló su principal objetivo para la temporada: terminar como la máxima anotadora del campeonato.

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Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La segunda jornada del campeonato se desarrollará durante el fin de semana con tres partidos por día. Los encuentros reunirán a equipos que buscan consolidar su buen inicio y a otros que necesitan recuperarse tras los resultados de la fecha inaugural. Esta es la programación oficial:

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú
  • Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú
  • Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para ambas jornadas estarán disponibles desde este miércoles 21 de octubre a través de la plataforma oficial de Joinnus.

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Así llega Regatas Lima

Regatas Lima inició la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria en sets corridos sobre Deportivo Géminis. El equipo chorrillano se impuso por 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-16, y resolvió el encuentro con mayor comodidad en el tercer set.

El cuadro dirigido por Horacio Bastit encontró en la estadounidense Katy Ryan a su principal figura. La atacante sumó 25 puntos, fue reconocida como la jugadora más valiosa del partido y lideró la ofensiva de Regatas en su primera presentación del campeonato.

Géminis ofreció resistencia durante el inicio, especialmente en el primer parcial, que se definió por una diferencia mínima. Regatas sostuvo la ventaja en los momentos decisivos y elevó su rendimiento en los dos sets siguientes para asegurar una victoria sin ceder mangas.

Regatas Lima debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Regatas Lima debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Regatas Lima.
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Así llega Alianza Lima

Alianza Lima comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria trabajada ante Rebaza Acosta por 3-2. El vigente campeón quedó en desventaja tras perder el segundo y tercer set, pero logró revertir el desarrollo del encuentro y resolvió el partido en un quinto parcial ajustado.

El conjunto que dirige Alejandro Schneider encontró respuestas en los momentos de mayor exigencia para imponerse en su debut. Rebaza Acosta sostuvo un ritmo competitivo durante todo el duelo y complicó a las ‘íntimas’, que debieron elevar su nivel en el tramo final para asegurar el resultado.

Sofía Neves destacó en el cuadro chalaco al convertirse en la máxima anotadora del encuentro, con 29 puntos. La atacante generó dificultades constantes en el bloque y la defensa de Alianza Lima. En el equipo de La Victoria, Allison Holland lideró la producción ofensiva con 15 unidades. Ioana Baciu añadió 13 puntos tras entrar desde el banco, con intervenciones decisivas en la remontada.

Las ‘blanquimoradas’ se impusieron con parciales de 25-22, 22-25, 17-25, 25-22 y 15-13. El triunfo les permitió sumar sus primeros puntos en el certamen y comenzar la defensa del título, con la mira puesta en el tetracampeonato nacional.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.
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Ioana Baciu, salvavidas de Alianza Lima en su estreno en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: gran presentación para guiar remontada ante Rebaza Acosta

La opuesta rumana, recién llegada para la nueva temporada, revolucionó el sexteto aliancista con su ingreso. Contagió carácter a un bloque alicaído y con sus ataques encauzó el juego contra las chalacas

De 36 años, Iona Baciu ha caído de pie en las tricampeonas. - Crédito: Alianza Lima
De 36 años, Iona Baciu ha caído de pie en las tricampeonas. - Crédito: Alianza Lima

Lo que parecía un mero trámite para Alianza Lima en su primer partido oficial como tricampeón en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 acabó en un auténtico suplicio frente a un corajudo Rebaza Acosta, que tiró de fortaleza y enjundia para rozar la épica, algo que no sucedió por el factor Iona Baciu.

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¿Dónde ver duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima?

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. También estará disponible vía streaming en la página web y la aplicación de Latina. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto, con todas las incidencias del compromiso, el resumen final y la actualización de la tabla de posiciones del certamen.

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Alianza Lima vs Regatas: programación

De acuerdo a la programación oficial de la segunda fecha del campeonato, el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 19:00 horas de Perú. El encuentro se jugará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, Lima, escenario que albergará todos los partidos de esta jornada del campeonato.

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