Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡DÍA DE PARTIDO! Alianza Lima y Regatas Lima se citarán en el duelo más atractivo de la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley. ’ Blanquimoradas ’ y chorrillanas disputarán un encuentro que promete emociones por montones.

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya comenzó y la primera fecha entregó los resultados iniciales de un torneo que reúne a 12 equipos. Los clubes buscan posicionarse desde el arranque en la pelea por el título nacional.

Katheryn Ryan tuvo un debut sobresaliente con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante estadounidense fue elegida la MVP del encuentro ante Deportivo Géminis , luego de convertirse en la mayor anotadora con 25 puntos y contribuir al triunfo de su equipo por 3-0. Tras su actuación, reveló su principal objetivo para la temporada: terminar como la máxima anotadora del campeonato.

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para ambas jornadas estarán disponibles desde este miércoles 21 de octubre a través de la plataforma oficial de Joinnus.

La segunda jornada del campeonato se desarrollará durante el fin de semana con tres partidos por día. Los encuentros reunirán a equipos que buscan consolidar su buen inicio y a otros que necesitan recuperarse tras los resultados de la fecha inaugural. Esta es la programación oficial:

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Géminis ofreció resistencia durante el inicio, especialmente en el primer parcial, que se definió por una diferencia mínima. Regatas sostuvo la ventaja en los momentos decisivos y elevó su rendimiento en los dos sets siguientes para asegurar una victoria sin ceder mangas.

El cuadro dirigido por Horacio Bastit encontró en la estadounidense Katy Ryan a su principal figura. La atacante sumó 25 puntos, fue reconocida como la jugadora más valiosa del partido y lideró la ofensiva de Regatas en su primera presentación del campeonato.

Regatas Lima inició la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria en sets corridos sobre Deportivo Géminis. El equipo chorrillano se impuso por 3-0 , con parciales de 25-23, 25-20 y 25-16, y resolvió el encuentro con mayor comodidad en el tercer set.

09:16 hs

Así llega Alianza Lima

Alianza Lima comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria trabajada ante Rebaza Acosta por 3-2. El vigente campeón quedó en desventaja tras perder el segundo y tercer set, pero logró revertir el desarrollo del encuentro y resolvió el partido en un quinto parcial ajustado.

El conjunto que dirige Alejandro Schneider encontró respuestas en los momentos de mayor exigencia para imponerse en su debut. Rebaza Acosta sostuvo un ritmo competitivo durante todo el duelo y complicó a las ‘íntimas’, que debieron elevar su nivel en el tramo final para asegurar el resultado.

Sofía Neves destacó en el cuadro chalaco al convertirse en la máxima anotadora del encuentro, con 29 puntos. La atacante generó dificultades constantes en el bloque y la defensa de Alianza Lima. En el equipo de La Victoria, Allison Holland lideró la producción ofensiva con 15 unidades. Ioana Baciu añadió 13 puntos tras entrar desde el banco, con intervenciones decisivas en la remontada.

Las ‘blanquimoradas’ se impusieron con parciales de 25-22, 22-25, 17-25, 25-22 y 15-13. El triunfo les permitió sumar sus primeros puntos en el certamen y comenzar la defensa del título, con la mira puesta en el tetracampeonato nacional.