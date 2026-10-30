Perú

Tenían fichas falsas del Reniec y códigos QR de Yape: dos mujeres fueron detenidas en Arequipa

Los agentes encontraron 65 fichas falsas del Reniec en tres stands fotográficos intervenidos dentro de una galería comercial

Dos mujeres, identificadas como Andrea Salgueiro y Yuli Meza, fueron detenidas por su presunta participación en falsificación de documentos y estafa agravada (Créditos: Exitosa)
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Una presunta red dedicada a la falsificación de documentos y las estafas fue desarticulada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Cercado de Arequipa. Durante el operativo, los agentes intervinieron tres establecimientos comerciales y detuvieron a dos mujeres señaladas como integrantes de la banda criminal denominada Los Ciberfantasmas. Entre los elementos decomisados figuran 65 fichas falsas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), además de equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, que ejecutó un mandato judicial en la galería Banco Popular del Perú, ubicada en la calle San Juan de Dios N.° 120, en el centro de la ciudad. El inmueble se encuentra al lado de la sede central del organismo registral, una ubicación que llamó la atención por la cercanía entre ambos establecimientos.

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Según Exitosa, como resultado del despliegue policial, fueron detenidas Andrea Salgueiro Chacón, de 42 años, y Yuli Belén Meza Belizario, de 24. La primera era conocida con el alias de Tramposa, mientras que la segunda utilizaba el apelativo de Artista. Ambas quedaron bajo investigación por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con la falsificación de documentos y las estafas agravadas.

La intervención permitió decomisar diez CPU, 16 celulares y 19 códigos QR vinculados con operaciones de Yape - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
La intervención permitió decomisar diez CPU, 16 celulares y 19 códigos QR vinculados con operaciones de Yape - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

¿Qué encontraron durante el operativo contra Los Ciberfantasmas?

Los agentes realizaron el registro de tres stands fotográficos que funcionaban dentro de la galería comercial. En esos espacios encontraron diversos materiales que, según las primeras diligencias, estarían relacionados con las actividades atribuidas a la organización criminal.

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El inventario de los objetos incautados comprende 65 fichas falsas del Reniec, diez unidades centrales de procesamiento (CPU) y 16 teléfonos celulares. También se encontraron 19 códigos QR vinculados con operaciones de Yape, talonarios utilizados para realizar trámites y S/7.000 en efectivo.

La cantidad y variedad de materiales decomisados forman parte de las evidencias que serán examinadas por los investigadores para determinar cómo operaba el grupo y cuál habría sido el alcance de sus actividades. En particular, las fichas adulteradas y los dispositivos electrónicos serán materia de las pericias correspondientes para establecer su utilización en los presuntos delitos.

La Policía considera que estos elementos permitirían esclarecer el funcionamiento de los establecimientos intervenidos y las posibles modalidades empleadas para engañar a ciudadanos mediante procedimientos aparentemente vinculados con servicios de identificación y gestiones documentarias.

La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal Los Ciberfantasmas durante un operativo en el Cercado de Arequipa - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal Los Ciberfantasmas durante un operativo en el Cercado de Arequipa - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Dos mujeres son investigadas por falsificación y estafa agravada

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, las dos intervenidas afrontan investigaciones por delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y contra el patrimonio, bajo la figura de estafa agravada.

La diligencia se desarrolló con autorización judicial y permitió identificar los establecimientos donde presuntamente se realizaban las operaciones ilegales. Sin embargo, las responsabilidades individuales de las detenidas deberán establecerse durante las investigaciones fiscales y policiales.

Los equipos tecnológicos, documentos y demás objetos encontrados quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias de ley. Las pericias permitirán establecer si las fichas contenían información adulterada, qué procedimientos se habrían utilizado para producirlas y si los códigos QR guardaban relación con las transacciones investigadas.

El caso también pone bajo investigación el uso de establecimientos comerciales próximos a una oficina registral para desarrollar presuntas actividades fraudulentas. Por ahora, la intervención permitió retirar de circulación los materiales encontrados y detener a las dos sospechosas, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen otras personas involucradas.

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