Fiscalía se opone a que Vladimiro Montesinos salga de prisión: PJ fija audiencia para noviembre

Montesinos permanece recluido en la Base Naval del Callao.

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La Fiscalía pidió al Poder Judicial que rechace el pedido del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para cumplir provisionalmente el resto de sus penas bajo detención preliminar.

Como se recuerda, la defensa de Montesinos se acogió a la Ley 32181, considerada “procrimen” por expertos y un sector político. Esta norma establece que los mayores de 80 años por “razones humanitarias” cumplen sus condenas bajo comparecencia con restricciones o detención domiciliaria.

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Como dio a conocer Infobae, los abogados del exasesor de Alberto Fujimori han propuesto como domicilio en el que el ‘Doc’ cumpla detención la casa de su cuñado en San Isidro. Por ello, el Poder Judicial ordenó que la Policía Nacional del Perú inspeccione el lugar, para determinar si cumple con los requisitos.

Ahora, según pudo conocer Infobae, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo opinó que “se declare infundada la solicitud de variación humanitaria de la ejecución de la pena formulada por la defensa de Vladimiro Montesinos”.

Un dictamen fiscal de Perú opina que debe declararse infundada la solicitud de variación humanitaria de la pena solicitada por la defensa de Vladimiro Montesinos.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria programó la audiencia para el próximo martes 24 de noviembre. Ahí la defensa de Montesinos y el Ministerio Público sustentarán sus posiciones. Luego, el pedido quedará al voto.

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Un documento judicial programa la vista de una causa mediante videoconferencia para el 24 de noviembre de 2026 a través de la plataforma Google Meet.

Dispuesto a asesorar, dicen

Consultado sobre si Montesinos estaría dispuesto a colaborar con el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, su abogado Carlos Mariluz afirmó que “la preocupación de él está latente y tiene muchas estrategias para poder eliminar la criminalidad”. “Si es convocado a que él pueda participar y sus conocimientos ponerlo al servicio de la nación y a la patria, estoy seguro que él lo haría ad honorem”, sostuvo el abogado.

El letrado precisó que, de prosperar únicamente el pedido de variación humanitaria, Montesinos quedaría sujeto a restricciones como la prohibición de salir de Lima sin autorización judicial. En cambio, si se aprueban las refundiciones de pena, “ya quedaría libre de todo” y “sería ya un ciudadano libre”, según sus palabras.

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¿Qué pasará con Vladimiro Montesinos? Su abogado, Carlos Mariluz, revela las expectativas sobre una posible salida antes de mediados de noviembre, abordando aspectos legales y el estado actual de su condena.

Refundiciones

La defensa de Vladimiro Montesinos presentó dos pedidos de refundición de penas, que buscan que condenas menores “desaparezcan” al quedar subsumidas en la sentencia mayor que ya cumplió por el caso Barrios Altos de 25 años, cumplida en junio de este año.

Caso Pativilca: Montesinos recibió una condena de 19 años y 8 meses por el asesinato de seis campesinos a manos del Grupo Colina en 1992, delito por el que fue hallado responsable de homicidio calificado y desaparición forzada en autoría mediata. En este caso, el Ministerio Público ya se pronunció a favor de la refundición: el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales sostuvo ante la Sala Superior Liquidadora que recibió una condena de 19 años y 8 meses por el asesinato de seis campesinos a manos del Grupo Colina en 1992, delito por el que fue hallado responsable de homicidio calificado y desaparición forzada en autoría mediata. En este caso, el Ministerio Público ya se pronunció a favor de la refundición: el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales sostuvo ante la Sala Superior Liquidadora que corresponde dar por cumplida esa pena , al considerar que queda absorbida por la condena de Barrios Altos. Caso Sobres bomba: Montesinos fue condenado a 20 años de prisión como autor mediato del homicidio de la periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez y de Víctor Hugo Ruiz León, además de la tentativa de homicidio contra otras tres personas, en 1991. La defensa busca que esta pena corra la misma suerte que la de Pativilca y sea absorbida también por la condena de Barrios Altos.

La figura jurídica invocada permite que una condena menor se extinga al ser subsumida en una mayor. El fiscal Morales fundamentó su posición favorable en jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, que citó el precedente del exintegrante del Grupo Colina Arturo Pino Díaz: el Poder Judicial había rechazado su pedido de refundir una pena de 20 años en una de 22, pero el TC determinó que correspondía aplicar la Ley 10124 —vigente en 1992 y que permite la refundición de penas en casos conexos—. También se invocó el antecedente de Juan Rivero Lazo, a quien el TC ordenó la libertad tras refundir sus penas bajo la misma norma.

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De prosperar ambos pedidos, Montesinos no tendría que permanecer recluido hasta 2037, como había dispuesto la Corte Suprema, y según su abogado Carlos Mariluz, quedaría “libre de todo” como “un ciudadano libre”.