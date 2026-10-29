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El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

El entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal volvieron a protagonizar un altercado cuando se dirigían a los camerinos una vez finalizado el encuentro

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)
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El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede no terminó con la discusión que protagonizaron durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Tras el pitazo final, ambos volvieron a cruzarse cuando se dirigían a los camerinos del estadio Alberto Gallardo, en un nuevo episodio que elevó los ánimos luego de la derrota del conjunto ‘blanquiazul’.

El encuentro terminó 3-2 a favor de los locales gracias a un agónico gol de Santiago González en los minutos de descuento. El resultado desató la alegría en el equipo ‘celeste’, mientras que en la delegación aliancista predominó la frustración por dejar escapar un punto en un partido que tuvo cinco goles y varias escenas de tensión.

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En medio de ese ambiente, el conflicto entre el entrenador y el delantero argentino tuvo un nuevo capítulo. Cuando ambos planteles se retiraban del campo para dirigirse a los vestuarios, Guede se encontró con Barcos y, visiblemente molesto, se acercó de manera confrontacional al atacante.

Guede se fue encima de Barcos y tuvieron que separarlos

En las imágenes del incidente se observa cómo el técnico de Alianza Lima se aproxima al ‘Pirata’ y lo encara físicamente, mientras el delantero mantiene los brazos abiertos y evita responder de la misma manera. La situación generó un tumulto en cuestión de segundos, por lo que integrantes de ambos equipos y personal de seguridad del estadio intervinieron para separarlos.

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La presencia de varias personas alrededor de los protagonistas permitió contener el enfrentamiento y evitar que pasara a mayores. De esta manera, el cruce que había comenzado durante el compromiso tuvo una nueva escena tras el final del encuentro, en una tarde marcada por la derrota aliancista y la celebración de Sporting Cristal.

El entrenador 'blanquiazul' y el delantero 'celeste' extendieron su discusión al finalizar el duelo en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. (Video: Enrique La Rosa)

Pablo Guede minimizó el altercado con Hernán Barcos: “Eso es cosa de fútbol”

Tras lo ocurrido en el estadio Alberto Gallardo, Pablo Guede fue consultado por el enfrentamiento con Hernán Barcos durante la conferencia de prensa. El entrenador de Alianza Lima se refirió al episodio y buscó restarle importancia a lo sucedido en el encuentro y después del pitazo final.

“No pasó nada. Eso es cosa de fútbol, queda ahí”, manifestó el técnico argentino, quien dejó en claro que, desde su perspectiva, el incidente no debía trascender más allá de lo ocurrido durante el compromiso.

Asimismo, Guede relacionó el altercado con la frustración que genera perder un partido en los últimos instantes. “Calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, agregó, en referencia a la derrota por 3-2 frente a Sporting Cristal.

El entrenador de Alianza Lima responde sobre el altercado con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo

Alianza Lima no pudo sostener su ventaja y terminó cayendo por 3-2 frente a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ comenzó en desventaja tras el gol de Luis Iberico, pero consiguió remontar momentáneamente con las anotaciones de Jairo Vélez y Eryc Castillo.

Sin embargo, Hernán Barcos apareció para aplicar la ‘ley del ex’ y establecer el 2-2 antes del descanso. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Santiago González marcó el tanto definitivo en los minutos de descuento y le dio la victoria al cuadro ‘celeste’.

Este resultado significó un duro golpe para las aspiraciones de Alianza Lima en el campeonato, mientras que Sporting Cristal sumó tres puntos importantes y volvió a colocarse en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura 2026.

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