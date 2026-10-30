Novio de Andrea San Martín la acusa de golpearlo dentro de un auto tras buscarlo en Trujillo

Audios atribuidos a Yerko Santiago exponen una presunta agresión de Andrea San Martín

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Yerko Santiago relató en audios difundidos por Giancarlo Cossio que Andrea San Martín habría viajado a Trujillo para ubicarlo y que, tras un altercado con la prensa, lo habría agredido dentro de un vehículo. Las grabaciones se conocieron en medio de la denuncia por presunto maltrato contra la hija menor de la creadora de contenido.

El material fue presentado en el programa digital Nadie Sabe, conducido por Giancarlo Cossio, quien afirmó que los audios corresponden a una conversación que el tiktoker habría mantenido con una expareja, madre de sus dos hijos. En ese diálogo, Yerko Santiago describió un incidente ocurrido, según su versión, durante agosto, el mes del cumpleaños de una de las hijas de San Martín.

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De acuerdo con el relato atribuido a Santiago, el conflicto comenzó después de que no respondiera las llamadas de la modelo. Él se encontraba en un evento en Trujillo con un grupo de amigos cuando ella llegó al lugar para exigirle una conversación y reclamarle por un asunto que involucraría a ambos.

“Apareció Andrea y me dijo que quería hablar conmigo”, contó Santiago en uno de los audios difundidos. Según su testimonio, respondió que había acudido a disfrutar del evento y que no quería afrontar una situación con exposición pública. La discusión, de acuerdo con su versión, continuó durante varios minutos y se intensificó al final de la actividad.

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El joven también sostuvo que, al abandonar el lugar, unos reporteros lo abordaron tras verlo acompañado por otra mujer. Las preguntas de la prensa habrían girado alrededor de una supuesta nueva relación sentimental. Santiago aseguró que trató de evitar las cámaras, pero que los periodistas continuaron siguiéndolo.

Andrea San Martín fue denunciada de presunta violencia familiar por el padre de su segunda hija.

El relato sobre el auto contratado para apartarse de la prensa

Según los audios, Andrea San Martín habría dispuesto un vehículo para que Santiago se alejara de los reporteros. El tiktoker afirmó que ingresó al auto mientras ella permanecía afuera y conversaba con la prensa. Más tarde, añadió, volvió a reunirse con sus amigos, aunque la situación no terminó allí.

Santiago señaló que San Martín se acercó nuevamente, lo tomó del brazo y lo condujo al vehículo. “Me agarra del brazo, me mete al auto y cierra la puerta”, se escucha en el registro difundido en el espacio de Cossio.

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La acusación más delicada aparece en el tramo final del relato. El tiktoker aseguró que, una vez que ambos estuvieron dentro del vehículo, recibió golpes de parte de la modelo. “Cierra la puerta y me empieza a pegar dentro del auto”, afirmó en la grabación.

Cossio indicó que también habría visto imágenes relacionadas con ese episodio, aunque no precisó en el audio difundido las características del material ni si fue entregado a una autoridad. Hasta el momento de la publicación de las informaciones revisadas, no se había conocido una denuncia pública de Santiago por este presunto hecho.

Andrea San Martín no ha dado declaraciones sobre la acusación de su pareja Yerko Santiago

Los audios aparecen durante la investigación por la hija de San Martín

La difusión de las grabaciones coincidió con el proceso que afronta Andrea San Martín por una denuncia de presunto maltrato físico y psicológico contra su hija de ocho años, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez. En ese contexto, la modelo permaneció detenida durante 40 horas en una comisaría de Miraflores.

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El nombre de Santiago ya había sido mencionado en la controversia familiar. Sánchez lo señaló como la pareja de San Martín y afirmó que el tiktoker habría convivido con ella y sus dos hijas antes de que se hiciera pública la denuncia.

Andrea San Martín tiene una relación conYerko Santiago. Instagram

Cossio sostuvo en su programa que la conducta de San Martín también habría afectado a exparejas como Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. No obstante, los audios difundidos se centran en el relato de Santiago sobre el encuentro en Trujillo y la supuesta agresión dentro del auto.

Pese a lo narrado en las grabaciones, Santiago y San Martín continuarían vinculados sentimentalmente. La relación había sido anunciada como terminada en febrero de 2025, aunque en octubre de ese mismo año circularon imágenes de una sorpresa romántica que él le habría preparado a la creadora de contenido.

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