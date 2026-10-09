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Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: nueve peleadores instalados en la compañía más relevante de MMA del planeta

La reciente edición del Dana White’s Contender Series dejó un saldo de dos deportistas nacionales más al pelotón que lidera José Ochoa, Kevin Borjas y Claudio Puelles

Nueve peleadores peruanos compiten en la UFC.
Nueve peleadores peruanos compiten en la UFC. Crédito: Difusión.
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Perú cuenta con nueve peleadores bajo contrato con la UFC, una cifra inédita para las artes marciales mixtas del país. La incorporación de Ian Escuza y Piero Guaylupo tras sus actuaciones en el Dana White’s Contender Series amplió una delegación que ya incluía a competidores con recorrido en la compañía y a otros que debutaron durante 2026.

La nómina peruana reúne a Rodrigo ‘Gato Loco’ Vera, Juan ‘Pegajoso’ Díaz, José Ochoa, Gastón Bolaños, Nilson Rojas, Kevin ‘Gallo Negro’ Borjas, Claudio Puelles, Escuza y Guaylupo. Los nueve atletas están distribuidos en las divisiones de peso mosca, gallo, pluma y ligero.

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Puelles es el representante con más experiencia en la organización. Su recorrido en la categoría de 155 libras lo convirtió en una referencia para una camada que creció en circuitos nacionales y regionales antes de llegar al octágono. El peleador peruano atravesó además una racha de cinco triunfos consecutivos en su etapa de mayor regularidad dentro de la empresa.

Entre los nombres que compitieron este año figuran Borjas, con tres presentaciones, y Bolaños, Vera, Ochoa, Díaz y Rojas, con una pelea cada uno. Vera tuvo un estreno favorable al noquear al chino Zhu Kangjie en el primer asalto. Díaz también debutó con victoria, después de imponerse al estadounidense Malcolm Wellmaker.

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El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

La actualidad del grupo presenta matices. José Ochoa permanece a la espera de volver a competir luego de retirarse de una pelea ante Charles Johnson por una lesión. Gastón Bolaños, por su parte, informó que no peleará el 31 de octubre contra Francis Marshall debido a un corte sufrido durante un entrenamiento. La UFC ya encontró un reemplazante para ese combate.

El crecimiento peruano tiene antecedentes en Tony de Souza, primer representante nacional en pelear en la organización, y en Enrique Barzola, ganador de la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica en 2015. En los últimos años, la presencia dejó de depender de casos aislados y pasó a tener continuidad en distintas categorías.

Los últimos en unirse

Ian Escuza y Piero Guaylupo obtuvieron sus contratos en el Dana White’s Contender Series, programa que funciona como una vía de acceso a la UFC. Escuza, campeón de peso pluma de Inka MMA, resolvió su combate ante el italiano Luca Borando en apenas 32 segundos, con un nocaut que aseguró su incorporación.

Guaylupo ingresó una semana antes, tras vencer por decisión unánime al inglés Callum Connor en una pelea de peso ligero. El duelo tuvo un intercambio de alto volumen: entre ambos conectaron 394 golpes significativos, según el balance difundido tras la cartelera. Dana White concedió contratos a los dos protagonistas.

El presidente de la UFC reconoció al peruano Piero Guaylupo en su pelea por hacerse un lugar en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Crédito: UFC en español.

Las llegadas de Escuza y Guaylupo ocurrieron en septiembre, antes de la derrota de Alexander Chávez ante el brasileño Roque Conceição en la última semana del programa. Chávez perdió por sumisión en el primer asalto, resultado que frenó su intento de sumar un décimo peruano al plantel.

Próximo peruano en pelear

Juan ‘Pegajoso’ Díaz será el siguiente representante nacional en subir al octágono. El 14 de noviembre enfrentará al estadounidense Adrian Yañez en UFC 334, cartelera prevista en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Díaz llegará a esa cita después de su victoria sobre Wellmaker, un resultado que respaldó su arribo desde el Contender Series. Será la única pelea anunciada hasta ahora para un peruano en la UFC, dentro de un calendario que mantiene al país con presencia en cuatro divisiones de la organización.

Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.
Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

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