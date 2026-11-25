André Carrillo y Corinthians recibirán a Gremio en un duelo clave por la permanencia de ambos equipos. Crédito: Instagram André Carrillo.

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Corinthians y Gremio afrontarán este fin de semana un partido que puede definir buena parte de su futuro en el Brasileirao. El cuadro de São Paulo, con André Carrillo entre sus opciones, recibirá al conjunto de Porto Alegre en un duelo entre dos equipos de tradición que llegarán con la presión de la tabla y el descenso como amenaza.

El ‘timao’ ocupa la zona de relegación con 40 puntos, aunque tiene un encuentro pendiente —frente a Atlético Mineiro este miércoles 25 de noviembre—respecto de varios rivales directos. Gremio aparece apenas un escalón por encima, con 41 unidades, por lo que el choque en la Neo Química Arena pondrá frente a frente a dos clubes separados por un margen mínimo en una recta final que no permite tropiezos.

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La necesidad de Corinthians es inmediata. Una victoria le permitiría salir de los últimos cuatro puestos, siempre en función de los demás resultados de la jornada, y afrontaría con otro escenario la fecha definitiva. Un empate, en cambio, podría dejarlo expuesto a la presión de Internacional, Mirassol y otros equipos involucrados en una disputa que continúa abierta.

André Carrillo será una de las cartas del equipo paulista para un compromiso que exige experiencia y respuesta ofensiva. El volante peruano atraviesa el tramo decisivo de su primera campaña en Brasil con la responsabilidad de aportar en un plantel que no consiguió sostener regularidad y que ahora necesita puntos para evitar un desenlace adverso.

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Gremio (Erick Noriega) y André Carrillo (Corinthians) corren serio peligro de no continuar en la máxima división del fútbol brasileño. Crédito: Difusión.

Gremio llegará sin Erick Noriega, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del ‘Samurái’ implica una baja en la estructura del cuadro ‘tricolor’, que deberá reordenar su mediocampo para una visita de riesgo. El defensor peruano se había convertido en una alternativa habitual por su despliegue y capacidad para ocupar más de una función.

A diferencia de Corinthians, Gremio cuenta con un cupo asegurado para la próxima Copa Libertadores debido a su condición de finalista de la Copa de Brasil. Esa clasificación no reduce la urgencia en el Brasileirao, donde todavía necesita asegurar la permanencia para evitar que una campaña marcada por las dificultades termine con el descenso.

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Así está la pelea por el descenso en el Brasileirao

La lucha por mantenerse en la máxima categoría tiene a Remo y Chapecoense como los dos clubes que ya perdieron la categoría. Con sus descensos confirmados, quedan dos plazas de relegación por definirse en las fechas finales del torneo, con varios equipos separados por escasas unidades.

La captura de la clasificación muestra a Botafogo en el puesto 14 con 43 unidades, seguido por Gremio y Mirassol, ambos con 41. Corinthians aparece en la casilla 17 con 40 puntos, mientras que Internacional es 18 con 38. El cuadro paulista tiene un partido menos, una circunstancia que puede resultar decisiva en sus posibilidades.

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Así está la pelea por el descenso en el Brasileirao a dos fechas del final. Corinthians mantiene un encuentro pendiente ante Atlético Mineiro. Crédito: Captura Google.

Los resultados de la jornada 37 pueden alterar la tabla de forma inmediata. Corinthians necesita recortar distancia con Mirassol y Gremio, además de impedir que Internacional lo supere. La diferencia de goles también puede adquirir relevancia si los clubes terminan igualados en puntos, por lo que cada anotación y cada resultado tendrán impacto en el cierre.

Gremio tampoco dispone de margen para relajarse. Una derrota en São Paulo lo dejaría vulnerable frente a sus perseguidores y prolongaría su incertidumbre hasta la última jornada. El partido reunirá necesidades distintas en el papel, aunque ambos equipos comparten la obligación de responder ante una situación que contrasta con su peso histórico en el fútbol brasileño.

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Corinthians vs Gremio: programación

Corinthians recibirá a Gremio el domingo 29 de noviembre a las 16:30 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Miami. El encuentro comenzará a las 17:30 horas en Bolivia y Venezuela; a las 18:30 horas en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; y a las 22:30 horas en España.

El partido se disputará en la Neo Química Arena de São Paulo, donde el ‘timao’ buscará apoyarse en su localía para salir de la zona roja. Gremio intentará resistir sin Noriega y sumar un resultado que confirme su permanencia antes del último capítulo del Brasileirao.

La transmisión para Perú todavía no fue confirmada. L1 MAX posee los derechos del campeonato brasileño y podría emitir el compromiso, aunque la señal deberá oficializar su programación.

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