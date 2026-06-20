Gastón Bolaños regresa a la victoria en el UFC Vegas 119: los jueces le dieron el triunfo contra Michael Aswell

Gastón Bolaños ha logrado su cometido en su regreso al octágono más importante de las artes marciales mixtas. El peleador peruano venció por decisión a Michael Aswell en un combate parejo hasta el final en el marco de la UFC Vegas 119.
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