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Gastón Bolaños regresa a la victoria en el UFC Vegas 119: los jueces le dieron el triunfo contra Michael Aswell

El deportista nacional conectó golpes importantes en los tres asaltos. ‘Dreamkiller’ dedicó este resultado a su padre, fallecido hace un año

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Gastón Bolaños regresó a la victoria en el UFC Vegas 119. Crédito: Instagram UFC en español.
Gastón Bolaños regresó a la victoria en el UFC Vegas 119. Crédito: Instagram UFC en español.

Gastón Bolaños ha logrado su cometido en su regreso al octágono más importante de las artes marciales mixtas. El peleador peruano venció por decisión a Michael Aswell en un combate parejo hasta el final en el marco de la UFC Vegas 119.

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