Revive el impactante desfile en traje de baño de la semifinalista Luren Marquez de Perú en el escenario de Miss Universo. La belleza peruana cautiva a la audiencia con su presencia. | Telemundo

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La representante peruana Luren Márquez quedó fuera del Top 12 de Miss Universo 2026 durante la gala final realizada el lunes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La candidata nacional había conseguido un lugar entre las 30 semifinalistas de la edición número 75 del certamen. Sin embargo, su nombre no fue anunciado durante el segundo corte de la noche, que definió a las concursantes que continuaron en competencia.

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Márquez representó al Perú en las distintas actividades del concurso, incluidas la entrevista privada, el desfile de traje típico, la competencia preliminar y la ronda de traje de baño de la gala final. La corona será entregada por la mexicana Fátima Bosch a su sucesora.

Luren Márquez ingresó al Top 30 de Miss Universo 2026

La representante peruana hizo su presentación oficial sobre el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot durante la ronda de presentación de candidatas. “Luren Márquez, ¡Perú!”, exclamó ante el público reunido en el recinto de San Juan.

Más adelante, la peruana fue anunciada entre las 30 semifinalistas del certamen. Con esta clasificación, avanzó a la ronda de traje de baño, una de las etapas que antecedía a la selección de las 12 participantes que continuarían en carrera.

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El Top 30 estuvo integrado por las representantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador y Puerto Rico.

También clasificaron Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.

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Así fue el desfile de Luren Márquez en traje de baño

Luren Márquez regresó al escenario para el desfile en traje de baño con un bikini naranja de aplicaciones brillantes. El atuendo fue complementado con aretes circulares a juego y el cabello suelto.

La candidata peruana lució la banda de Perú durante su recorrido por la pasarela del Coliseo de Puerto Rico. Esta presentación formó parte de la ronda que definiría a las participantes que ingresarían al Top 12 de Miss Universo 2026.

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La participación de Márquez en la gala final se sumó a sus apariciones en las actividades previas del certamen. La candidata también presentó un traje típico inspirado en Ica, participó en la entrevista privada con el jurado y desfiló en la competencia preliminar.

Pese a su clasificación inicial y su paso por la ronda de traje de baño, Luren Márquez no logró sumar los puntos necesarios para continuar entre las 12 semifinalistas. La peruana cerró así su participación en la edición número 75 de Miss Universo.

Luren Márquez y su desfile en traje de baño del Miss Universo 2026.

Las candidatas que avanzaron al Top 12

Durante el anuncio del segundo corte, los conductores de la gala mencionaron a las 12 candidatas que avanzaron a la siguiente fase. Chile fue uno de los países que consiguió clasificar con Dominga López.

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República Dominicana avanzó con Melissa Núñez, mientras que Estados Unidos clasificó con Justus Kelley. Nueva Zelanda continuó en competencia con Georgia Waddington y Cuba con Mia Dio.

Puerto Rico logró mantenerse en carrera con Jennifer Barreto. Filipinas clasificó con Bea Millan-Windorski y Colombia con María Alejandra López.

Nicaragua avanzó con Jasmine Blandford, Venezuela con Clara Vegas Goetz, República Democrática del Congo con Jessi Kalambayi y Francia con Garance Authié.

Las integrantes del Top 12 continuarán en la competencia con la presentación en vestido de noche. Luego, el jurado realizará nuevos cortes para definir a las cinco finalistas y, finalmente, a la ganadora que recibirá la corona conmemorativa por los 75 años de Miss Universo.

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Miss Universo 2026 continuará con el desfile en vestido de noche de las participantes clasificadas al Top 12.

Miss Universo 2026 continuará con el desfile en vestido de noche de las participantes clasificadas al Top 12.