Dana White confirma el merecido ingreso de Piero Guaylupo a la UFC: “Que tenga 21 años y peleara así fue increíble”

Piero Guaylupo es nuevo peleador de la UFC luego de su gran victoria en el Dana White Contender Series. Crédito: Facebook Team MMA.

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Piero Guaylupo firmó su ingreso a la UFC tras imponerse sobre Callum Connor en la Dana White’s Contender Series. El presidente de la compañía confirmó que el peruano y el británico obtuvieron contratos después de una pelea de tres asaltos que terminó con decisión unánime de 30-27 en las tres tarjetas a favor de ‘El Lobo’.

La presentación en el UFC Apex de Las Vegas dejó a ambos peleadores bajo observación médica por precaución. Dana White explicó que los dos fueron trasladados a un hospital luego de un combate de alto desgaste, pero remarcó que el rendimiento de Guaylupo y Connor justificó una decisión poco habitual: otorgar contratos a los dos protagonistas de una pelea cuyo ganador fue claro en las tarjetas.

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“Ambos están en el hospital ahora mismo por precaución, Callum y Piero. Fue una de las mejores peleas que verán, sea martes, sábado o cualquier día. Puede ser candidata a pelea del año”, declaró White al anunciar a los nuevos integrantes de la organización.

Dana White anuncia que el peleador peruano será nuevo integrante del roster de la compañía y le dio su contrato a los 21 años. Crédito: UFC en español.

El directivo puso el foco en la edad del representante peruano, quien llegó a esta oportunidad con 21 años y un registro profesional de 11 victorias. Guaylupo extendió su invicto a 12-0 después de superar un combate que exigió intercambios constantes en la distancia corta ante un rival que contaba con una ventaja física por alcance.

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“Que Piero tenga 21 años y peleara así fue increíble”, sostuvo White. De inmediato, explicó por qué Connor también recibió el vínculo con la UFC pese a haber perdido su condición de invicto. “Pero se necesitan dos para hacer algo grande. Me llevo a los dos”, completó.

El resultado representa un salto para el peleador peruano, que llegó a la Contender Series después de acumular 10 triunfos por nocaut en sus primeras 11 peleas profesionales. Frente a Connor no consiguió una definición antes del límite, pero impuso presión, conectó golpes de poder y logró un derribo durante una actuación que mantuvo la intensidad hasta el último round.

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El presidente de la UFC reconoció al peruano Piero Guaylupo en su pelea por hacerse un lugar en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Crédito: UFC en español.

Guaylupo había dicho después de la pelea que buscaba responder al estilo que White suele exigir en este formato. “Vine a dar espectáculo, el trabajo se vio reflejado en la jaula”, afirmó el peruano antes del anuncio de los contratos. Con la decisión del presidente de la UFC, esa búsqueda concluyó con su incorporación al principal circuito de artes marciales mixtas.

Dana White le entregó el contrato a los dos peleadores

La Dana White’s Contender Series no garantiza un lugar en la UFC para todos los ganadores. Los responsables de la empresa evalúan cada actuación y definen, al cierre de la jornada, quiénes reúnen las condiciones deportivas para ingresar al plantel.

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El criterio contempla el resultado, pero también la forma en que se desarrolla el combate. Las finalizaciones, la iniciativa ofensiva, la capacidad de sostener el ritmo y la respuesta frente a un rival competitivo pesan en esa evaluación. Guaylupo cumplió con varios de esos factores frente a Connor, mientras que el inglés resistió los momentos de mayor dominio del peruano y mantuvo la pelea abierta.

Piero Guaylupo provocó los aplausos de Dana White. Crédito: UFC en español.

White consideró que los dos aportaron a una contienda que definió como una de las mejores que pueden verse en la programación de la organización. Por eso, la derrota no excluyó a Connor. El británico dejó su récord en 8-1, pero sumó una oportunidad en la UFC junto a Guaylupo.

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La doble firma confirmó una posibilidad que había quedado instalada después de la pelea. El peruano ganó en las tarjetas, aunque el nivel mostrado por ambos convirtió el combate de peso ligero en uno de los puntos centrales de la séptima fecha de la décima temporada del programa.

Seis peruanos competirán en la UFC

Con la incorporación de Guaylupo, Perú contará con seis peleadores en la UFC. El nuevo integrante se suma a José Ochoa, Juan ‘Pegajoso’ Díaz, Rodrigo Vera, Gastón Bolaños y Kevin Borjas, quienes representan al país en distintas divisiones de la empresa.

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

El grupo tuvo actividad relevante en 2026. Díaz, por ejemplo, tiene programado un enfrentamiento con Adrian Yañez el 14 de noviembre en UFC 334, que se realizará en Nueva York. Ochoa también integró una cartelera numerada este año, mientras que Borjas, Bolaños y Vera buscan consolidar su recorrido en la organización.

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La presencia peruana también se mantiene fuera de la UFC. Daniel ‘Soncora’ Marcos, quien dejó la compañía recientemente, compite ahora en la Professional Fighters League (PFL), donde también participa Luis ‘Mudo’ Pinedo. La llegada de Guaylupo amplía el número de representantes nacionales en las principales ligas internacionales de artes marciales mixtas.