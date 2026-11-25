Alcántar, Portillo y Zanelatto no cumplieron con las expectativas depositadas. - Crédito: Melgar

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FBC Melgar no tiene más tiempo que perder. Después de una campaña marcada por la irregularidad, los directivos se han focalizado en la reforma del plantel. Así, el club arequipeño acaba de iniciar sus depuraciones con tres nombres confirmados, los cuales dejaron mucho que desear en su paso por la UNSA.

Por intermedio de un comunicado, difundido en sus canales sociales, el ‘rojinegro’ ha dado cuenta de las salidas de Franco Zanelatto, Marcos Portillo y Jesús Alcantar, futbolistas que llegaron en el pasado periodo. Cada uno representa un caso distinto, pero a todas luces decepcionaron en Arequipa.

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Franco Zanelatto dejó Melgar al no encontrar la regularidad esperada. - Crédito: Difusión

A muy buen seguro que ‘Zaza’ era de los futbolistas que más expectativas había generado en Melgar. Si bien su contratación llegó en medio de incertidumbre por problemas físicos que marcaron su salida del OFI Creta, había una ligera esperanza en su revitalización, sobre todo con la presencia de Juan Reynoso en el banquillo.

No obstante, los mismos inconvenientes que lastraron su estado de forma se presentaron en el 2026, ocasionando que perdiera consideración y sitio, sobre todo en el primer tramo. Para el Torneo Clausura, ya con Miguel Rondelli a los mandos, fue asomándose esporádicamente y repartió esfuerzos, aunque su perfil no acabó de encajar en la estructura.

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La situación de Marcos Portillo tampoco dejó de ser sensible. Fue la apuesta del DT Rondelli para reforzar el centro del campo, pero sus cualidades nunca se apreciaron en su totalidad. Además, su presencia fue más que residual en el último semestre.

Precisamente, esa cuestión dio pie a su marcha. Al llegar a préstamo desde Platense, se añadió una cláusula de participación mínima que el argentino debía cumplir para seguir en el ‘dominó’, pero al no alcanzar ese objetivo se resolvió la cesión. Con 11 encuentros afrontados, el futbolista dejó la entidad sin pena ni gloria.

Jesús Alcántar, de 23 años, vivió un Apertura 2026 plausible, pero su Torneo Clausura fue discreto por disposiciones técnicas. - Crédito: Difusión

Por parte de Jesús Alcántar queda una cierta insatisfacción. Llegó aprobado por Juan Reynoso y se afianzó en el Apertura 2026 en la zaga, disputando casi el 80% de lances; no obstante, su suerte cambió con la presencia de Miguel Rondelli, quien lo desmarcó como un suplente fijo sin ofrecer mayores detalles.

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Sin la confianza del líder argentino y el apoyo de las autoridades, el mexicano Alcántar ha emprendido su regreso hacia el Necaxa, dueño de su carta pase y en donde espera hacerse de un sitio tras una experiencia poco enriquecedora en el fútbol peruano.

A esas salidas hay que agregarle la separación de Alec Deneumostier, quien dejó Melgar tras ocho temporadas y cerró una etapa iniciada en 2018, cuando llegó a Arequipa antes de debutar como profesional. El defensor, de 27 años, confirmó su partida mediante un mensaje en redes sociales y agradeció a la ciudad, al club y a quienes lo acompañaron.

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El zaguero obtuvo el Clausura 2018 y Apertura 2022, año en que disputó 30 partidos de Liga 1 y 12 de Copa Sudamericana. A partir de esa evolución se voceó su nombre para un futuro llamamiento a la selección peruana, algo que no llegó a concretarse.