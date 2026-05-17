Debut auspicioso de Juan ‘Pegajoso’ Díaz en la UFC: sumisión dominante del peruano para vencer a Malcolm Wellmaker

Celebración de Juan ‘Pegajoso’ Díaz tras debutar con victoria en la UFC. Crédito: UFC

Juan ‘Pegajoso’ Díaz tuvo un estreno soñado en la UFC. En su primera presentación dentro de la compañía más importante de artes marciales mixtas del mundo, el peleador peruano mostró su capacidad dentro del octágono y se impuso al estadounidense Malcolm Wellmaker en el UFC Vegas 117, evento realizado el último sábado 16 de mayo en el UFC Apex de Las Vegas.

El combate significó un paso clave en la carrera del luchador nacional, que llegó a la organización con altas expectativas tras su paso por distintas promotoras internacionales. En su debut, no solo cumplió, sino que dejó una presentación sólida y contundente al quedarse con la victoria por sumisión.

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Desde el arranque del combate, Juan Díaz mostró una estrategia clara basada en la presión constante y el control del ritmo. Su oponente norteamericano intentó establecer su boxeo en los primeros intercambios, pero el peruano supo medir la distancia y evitar riesgos innecesarios.

Una vez que la pelea se desarrolló en el suelo, el peleador peruano mostró por qué es considerado un especialista en la lucha. El ‘Pegajoso’ logró posicionarse de manera dominante, neutralizando los intentos de escape de Wellmaker y controlando la acción con precisión. El desgaste acumulado comenzó a pasar factura al estadounidense, que no encontró respuestas ante la presión constante del luchador incaico.

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Finalmente, Díaz consiguió asegurar una sumisión, forzando la rendición de su rival y cerrando la pelea de manera espectacular en su debut oficial en la UFC. La definición no solo le dio la victoria, sino que también dejó una fuerte impresión por la forma en la que ejecutó el plan de pelea en un escenario de máxima exigencia.

El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

Las palabras del ‘Pegajoso’ tras su victoria

Luego de conseguir su primera victoria en la UFC, Juan Díaz compartió su emoción por el resultado y el trabajo realizado en su preparación. “Las emociones están a tope. Entrené muy duro estos meses en México, lo visualicé tantas veces que ahora se me dio. Estoy muy feliz, gracias a mi equipo y a mis esquinas por siempre acompañarme”, expresó el peleador peruano.

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Además, dejó en claro el tipo de luchador que busca ser dentro de la organización. “Quiero demostrar que soy un peleador completo. No solo soy un ‘striker’, también puedo luchar y finalizar. Soy siempre peligroso”, añadió.

Un estreno con impacto en la división

La victoria de Juan ‘Pegajoso’ Díaz no pasó desapercibida en el mundo de las MMA. Su estreno triunfal por sumisión en la UFC refuerza las expectativas que ya existían en torno a su llegada a la organización, donde previamente había destacado en otras promotoras internacionales antes de conseguir su contrato en octubre del año pasado, tras un espectacular nocaut.

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Con este resultado, el peruano se suma a la lista de representantes nacionales en la compañía más importante de artes marciales mixtas del mundo, consolidando la presencia del Perú en la élite del deporte.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz brilló en su debut en el UFC Vegas 117. Crédito: UFC

La actuación de Díaz en el UFC Vegas 117 marca un inicio prometedor en su carrera dentro de la organización. Su capacidad para adaptarse al desarrollo del combate, soportar la presión inicial y resolver con autoridad en el piso mediante la sumisión confirma el potencial que se le atribuye dentro de la división de peso gallo.

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Más allá del resultado, el peruano dejó un mensaje claro en su debut: está preparado para competir al más alto nivel y para convertirse en un nombre a seguir dentro de la UFC. Su presentación en Las Vegas no solo significó una victoria importante, sino también el posible inicio de una etapa de crecimiento y consolidación en la élite de las artes marciales mixtas.