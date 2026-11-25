Un peruano llamado José relata su aterradora experiencia al ser reclutado bajo falsas promesas para luchar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Descubre cómo logró escapar de las redes de reclutadores y la angustia de su familia.

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Una oferta de trabajo en el extranjero llevó a un ciudadano peruano hasta Moscú, donde terminó en una situación que puso en riesgo su libertad y su vida. José, quien se desempeñaba como obrero en Perú, buscaba una oportunidad laboral con mejores ingresos cuando encontró un anuncio en Facebook que ofrecía empleo en Rusia, según Ocurre Ahora. La propuesta estaba relacionada con labores de resguardo y trabajo comunitario, pero las condiciones que encontró al llegar fueron distintas a las que le ofrecieron.

El caso expone el mecanismo utilizado por redes de reclutamiento que captan ciudadanos de otros países con promesas de empleo y remuneraciones elevadas para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el testimonio del peruano, la oferta incluía un pago mensual de 3.500 dólares y un bono adicional de 20.000 dólares. La posibilidad de acceder a esos ingresos lo llevó a tramitar su pasaporte y preparar el viaje.

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José salió de Perú el pasado 12 de noviembre con destino a Moscú. Su esposa conocía que había conseguido un empleo fuera del país, aunque desconocía las condiciones del lugar al que viajaba y el riesgo relacionado con la guerra. La situación cambió cuando llegó a Rusia y encontró a varias personas que, según su relato, participaban en el proceso de reclutamiento.

Una semana después de su llegada, el ciudadano consiguió escapar del alojamiento donde permanecía bajo el control de los reclutadores y logró establecer contacto con las autoridades diplomáticas. Su regreso a Perú está previsto para este jueves 26 de noviembre, mientras su familia mantiene la preocupación por otros compatriotas que también viajaron bajo ofertas laborales similares y cuyos paraderos se desconocen.

Le retiraron el pasaporte y el celular al llegar a Moscú

El ciudadano viajó a Moscú atraído por un sueldo mensual de 3.500 dólares y un bono adicional de 20.000. Su testimonio también revela la preocupación por otros peruanos que habrían sido captados mediante propuestas similares. Composición: Infobae

Al arribar a Rusia, José encontró a dos ciudadanos rusos que debían recibirlo. Sin embargo, también observó la presencia de otros cinco o siete reclutadores, entre ellos personas de nacionalidad peruana.

En su testimonio identificó a un presunto reclutador peruano conocido como Sousa. También señaló que otros compatriotas habían llegado con expectativas laborales similares y que, por lo que pudo observar, el grupo incluía extranjeros que aparentemente serían incorporados a actividades militares.

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La situación cambió cuando llegó al alojamiento. Según su denuncia, los responsables le retiraron el pasaporte y el teléfono celular. Posteriormente, le devolvieron ambos objetos, pero el dispositivo ya no conservaba la información que contenía.

El ciudadano también relató que debía pasar por un examen médico al día siguiente, aunque no pudo completar ese procedimiento. Las condiciones que encontró despertaron sus sospechas sobre el verdadero propósito del viaje y la naturaleza del empleo que le ofrecieron.

José advirtió que la firma de un contrato podía impedirle abandonar el lugar. En su declaración describió el riesgo con estas palabras: “Firmas contrato, olvídate, ya no, ya no, nadie te saca”.

Escapó del alojamiento después de recibir una llamada de su hermano

La posibilidad de permanecer bajo el control de los reclutadores llevó a José a buscar una salida. Antes de escapar, consiguió informar a su hermano sobre lo que ocurría en Moscú. La comunicación con su familia fue determinante para que tomara la decisión de abandonar el alojamiento.

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El peruano relató que salió alrededor de las cinco de la mañana y comenzó a caminar sin conocer con precisión hacia dónde dirigirse. Durante ese momento recibió una llamada de su hermano, quien le pidió que se alejara del lugar.

“Vaya, hermano, vete, vete, vete, hermano”, recordó sobre las palabras que recibió durante la conversación.

Mientras José intentaba ponerse a salvo, sus familiares buscaron ayuda mediante los canales diplomáticos. La esposa se comunicó con la Embajada de Rusia en Perú y explicó que su pareja había escapado del hotel donde permanecía con los reclutadores, aunque desconocía su ubicación exacta.

Embajada de Rusia intervino tras la alerta de la familia

La comunicación de los familiares permitió activar la asistencia diplomática para ubicar al ciudadano peruano. La esposa relató que, después de explicar la situación, recibió una respuesta de una representante de la embajada, quien le confirmó que José ya se encontraba bajo protección.

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Según su testimonio, la funcionaria le dijo: “Señora, cálmese, despreocúpese, ya está acá con nosotros”.

La familia también recibió apoyo de las autoridades peruanas. De acuerdo con el relato difundido sobre el caso, el canciller Carlos Spá conversó personalmente con José durante los días posteriores a su escape para transmitirle tranquilidad.

El ciudadano permanece bajo asistencia diplomática y tiene previsto regresar al Perú el jueves 26 de noviembre.

Familiares de otros peruanos esperan información sobre sus paraderos

Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La situación de José también expone la preocupación por otros ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia mediante ofertas laborales y que, según su testimonio, permanecen incomunicados.

El sobreviviente señaló que algunos compatriotas llegaron junto a él, mientras que otros viajaron a través de diferentes reclutadores. Sobre su situación, manifestó: “Y esos peruanos que han venido conmigo, que se fueron con otros reclutadores, hasta hoy en día no tienen comunicación”.

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