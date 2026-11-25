Un termómetro con el indicador en el nivel máximo emite un resplandor sobre la silueta de una ciudad para representar el calor nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alerta roja por noches aún más cálidas en Lima y varias regiones de la costa y sierra del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de peligro extremo ante el incremento de las temperaturas nocturnas previsto desde este miércoles 25 hasta el sábado 28 de noviembre. El pronóstico también contempla ráfagas de viento en distintas zonas del país.

La advertencia comprende a 22 departamentos y 168 provincias, donde se prevén condiciones meteorológicas de gran magnitud durante cuatro días consecutivos. El organismo pidió a la población extremar las precauciones y mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico, especialmente en las localidades incluidas en el aviso.

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De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 485, publicado el 24 de noviembre a las 15:58 horas, el nivel de peligro extremo se mantendrá durante todas las jornadas comprendidas en el periodo de vigencia. La alerta alcanza localidades de la costa y la sierra, entre ellas Lima, Callao, Arequipa y Piura.

Una infografía del Senamhi detalla la alerta de nivel extremo por el incremento de las temperaturas nocturnas en la costa y la sierra del Perú entre el 25 y el 28 de noviembre. (Foto: Senamhi)

Senamhi advierte sobre temperaturas nocturnas extremas hasta el 28 de noviembre

El aviso establece que el incremento de las temperaturas nocturnas comenzará a las 00:00 horas del miércoles 25 de noviembre y se prolongará hasta las 23:59 horas del sábado 28. Durante este periodo, el organismo mantendrá el nivel de peligro extremo en las zonas comprendidas en su pronóstico.

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La advertencia incluye departamentos de la costa y la sierra peruana. A este escenario se sumarán ráfagas de viento, por lo que el pronóstico contempla más de una condición meteorológica que deberá ser tomada en cuenta por quienes se encuentren en las jurisdicciones señaladas.

El nivel extremo corresponde a la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Por ese motivo, el aviso requiere que la ciudadanía preste atención a los reportes oficiales y a las indicaciones de las autoridades durante los cuatro días de vigencia.

Aunque el aviso establece el periodo y el nivel de peligro, no detalla en la información difundida las temperaturas específicas que se registrarían en cada localidad. Por ello, las condiciones previstas deben consultarse a través de las actualizaciones oficiales del Senamhi, que permiten conocer el alcance de los pronósticos meteorológicos.

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Una vista nocturna de la ciudad ilustra el periodo de elevadas temperaturas registrado en el litoral de Lima y El Callao según el Senamhi. (Foto: Senamhi)

22 regiones están bajo alerta máxima por el incremento de las temperaturas nocturnas

La alerta comprende 22 departamentos del país. Entre ellos figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. También está incluido el Callao.

En el caso de Lima, el aviso alcanza las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. La provincia constitucional del Callao también forma parte de las jurisdicciones comprendidas en el pronóstico.

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En otras regiones, la advertencia incluye localidades de departamentos como La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cusco y Junín, entre otros. En total, son 168 provincias las que figuran dentro del alcance del aviso meteorológico emitido por el organismo.

La amplitud geográfica de la alerta implica que las condiciones previstas no se limitan a una sola ciudad o región. El Senamhi incluyó territorios de distintas zonas del país y estableció el mismo nivel de peligro para el periodo señalado, por lo que recomendó seguir la información correspondiente a cada jurisdicción.

La noche del 05 de febrero, Lima soportó 24.6 grados de temperatura. Senamhi advierte que ola de calor nocturno continuará | Foto composición: Infobae Perú

Estas son las medidas que recomienda el Senamhi durante la alerta

Frente a las condiciones previstas, el organismo meteorológico pidió a la ciudadanía extremar las precauciones y mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación. La recomendación comprende a las personas que se encuentran en las localidades incluidas en el aviso, durante todo el periodo de vigencia.

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El Senamhi también exhortó a seguir las instrucciones y los consejos que emitan las autoridades competentes. Estas indicaciones deben ser consideradas ante la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud y las ráfagas de viento contempladas en el pronóstico.

Asimismo, resulta importante consultar los canales oficiales del Senamhi para conocer las actualizaciones y posibles cambios en las condiciones previstas. El aviso meteorológico N.º 485 tiene vigencia hasta el sábado 28 de noviembre, por lo que la población deberá permanecer atenta a la información que se difunda durante esos días.