José Ochoa se baja de la UFC 330 a causa de una lesión a pocos días del evento y se pierde su debut en una cartelera principal

José Ochoa no peleará en la UFC 330. Crédito: Instagram José Ochoa.

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José Ochoa quedó fuera de UFC 330 tras sufrir una lesión durante su último entrenamiento antes de viajar a Filadelfia. El peleador nacional tenía programado un combate ante Charles Johnson en la cartelera principal del evento, pero tuvo que retirarse a pocos días de la esperada presentación. La organización encontró rápidamente un reemplazo: el brasileño Eduardo Henrique, quien asumirá el desafío ante el estadounidense con muy poco tiempo de preparación.

Ochoa explicó mediante sus redes sociales que el problema físico se produjo durante una sesión de entrenamiento y que, aunque inicialmente parecía una molestia controlable, terminó siendo más seria de lo previsto. “Justo antes de mi viaje, en un entrenamiento, sufrí una lesión que parecía controlable y que no afectaría mi rendimiento, pero al final fue más grave de lo pensado y tuve que bajarme de la pelea”, señaló el peruano.

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El deportista también aprovechó para disculparse con Charles Johnson y su equipo, debido a que ambos habían trabajado durante semanas con miras al enfrentamiento. “Quiero pedir disculpas a Charles Johnson y a todo su equipo; sé que invierten mucho tiempo y energía, al igual que yo”, manifestó.

José Ochoa se iba a medir ante Charles Johnson en una de las peleas de la cartelera principal del UFC 330. Crédito: Instagram peruvianmma.

“Mil disculpas a todos los que me apoyan y querían verme. Espero regalarles un gran show en un par de meses. Un fuerte abrazo, disfruten de UFC 330 que va a estar buenazo y nos vemos pronto. Estamos juntos”, agregó Ochoa, dejando en claro que su intención es recuperarse completamente antes de volver al octágono.

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La baja representa un duro golpe para el peleador peruano, sobre todo por el momento que atravesaba. Su última presentación se produjo el pasado 9 de mayo, cuando derrotó por decisión unánime a Clayton Carpenter en UFC 328. Ochoa dominó el combate a lo largo de los tres asaltos y se impuso con tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-27.

Ahora, el principal objetivo del peruano será superar la lesión y esperar una nueva oportunidad dentro de la compañía. UFC 330 se desarrollará este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y tendrá como pelea estelar el enfrentamiento por el título wélter entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry.

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Por medio de su cuenta de Instagram, José Ochoa ha confirmado que no participará de la UFC 330, donde iba a ser parte de la cartelera principal. Crédito: Instagram José Ochoa.

Una oportunidad de oro

José Ochoa iba a protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera. Su combate ante Charles Johnson estaba programado dentro de la cartelera principal de UFC 330, lo que le permitía aparecer nuevamente en un evento numerado de la compañía y compartir escenario con dos peleas titulares.

De haberse concretado, Ochoa se habría convertido en el tercer peleador peruano en disputar un combate de cartelera estelar de un evento numerado de UFC, después de Claudio Puelles en UFC 281 y James Llontop en UFC 309. Puelles enfrentó a Dan Hooker en la cartelera principal de UFC 281, mientras que Llontop se midió con Mauricio Ruffy en UFC 309.

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Además, para Ochoa significaba su segunda participación en un evento numerado de la organización, luego de su aparición en UFC 328, donde consiguió una de las victorias más importantes de su trayectoria frente a Carpenter.

José Ochoa estaba a punto de debutar en la cartelera principal de un evento numerado de la UFC. Crédito: Facebook Team MMA.

Cartelera de UFC 330

UFC 330 se disputará este sábado 15 de agosto en Filadelfia y contará con dos peleas por el título. En el combate estelar, Islam Makhachev pondrá en juego el cinturón wélter frente a Ian Machado Garry, mientras que Mackenzie Dern defenderá el título de peso paja ante Gillian Robertson.

La programación para Perú será la siguiente:

Primeros preliminares: 16:00 horas

Preliminares: 18:00 horas

Cartelera principal: 20:00 horas

Cartelera principal

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry (por el título del peso wélter de la UFC)

Mackenzie Dern vs Gillian Robertson (por el título del peso paja de la UFC)

Mansur Abudl-Malik vs Dustin Stoltzfus (peso medio)

Edson Barboza vs Esteban Ribovics (peso ligero)

Cartelera preliminar

Chidi Njokuani vs Joel Álvarez (peso wélter)

Jalin Turner vs Kaue Fernandes (peso ligero)

Donte Johnson vs Eric Mcconico (peso medio)

Vicente Luque vs Tresean Gore (peso wélter)