Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Dana White aseguró que estuvo en contra de otorgarle el contrato a Ian Escuza. Crédito: UFC en español.

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Ian Escuza obtuvo su contrato con la UFC pese a que Dana White, presidente ejecutivo de la compañía, discrepó con la decisión de mantener su triunfo sobre el italiano Luca Borando en Dana White’s Contender Series. El peruano finalizó el combate en 32 segundos, pero una de las rodillas que conectó en la secuencia previa a la detención impactó cuando su rival tenía una rodilla sobre la lona.

La pelea se realizó este martes 29 de septiembre en el UFC Apex de Las Vegas. Escuza llevó a Borando contra la reja y descargó una serie de rodillas en el clinch. El último golpe generó controversia porque el italiano se encontraba como peleador apoyado, situación que convierte en ilegal un impacto a la cabeza con la rodilla. El árbitro Herb Dean no detuvo las acciones por infracción y el peruano continuó con golpes de puño hasta el final.

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La Comisión Atlética de Nevada revisó la secuencia después del nocaut técnico y decidió conservar el resultado. El argumento fue que la rodilla ilegal no resultó determinante para la definición. Así, Escuza pasó de un récord de 7-0 a uno de 8-0, con todas sus victorias antes del límite. Borando, en cambio, sufrió la segunda derrota de su carrera profesional.

White no ocultó su desacuerdo durante el anuncio de contratos al término de la función. El dirigente explicó que, desde su perspectiva, el combate debió quedar como sin resultado, una decisión que habría dejado al peruano en una situación adversa para conseguir un lugar dentro de la empresa.

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Dana White dio la aprobación e Ian Escuza consiguió su contrato con la UFC tras finalizar al italiano Luca Borando. Crédito: UFC en español.

“Ian, por desgracia para ti, no estoy de acuerdo con la comisión atlética. Creo que esta pelea debió declararse sin resultado. Fue una rodilla ilegal. No creo que haya sido intencional, pero las cosas no debieron desarrollarse de esa manera”, le dijo Dana White al peleador peruano.

El directivo añadió que una descalificación o una pelea sin resultado no suele ser el camino habitual para que un atleta acceda a la organización. Escuza escuchó el discurso sin la sonrisa que mostró al ingresar al escenario para conocer la decisión. El panorama cambió en los segundos siguientes, cuando White reveló la postura de uno de sus principales responsables de contratación.

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“Pero te diré algo: Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena. Sean Shelby dijo que eres muy bueno, que tienes mucho talento. No hagas que Sean se arrepienta de esto. Bienvenido a la UFC”, completó White. La frase confirmó la incorporación del peruano al plantel de peso pluma de la compañía.

Después del anuncio, Escuza se acercó al presidente de la UFC y asumió el compromiso de responder a la oportunidad. “Te prometo que vamos a trabajar muy duro. Tienes mi palabra sobre eso”, señaló. White respondió: “Sean Shelby es un gran hombre. Haz que valga la pena”. El peleador insistió: “Tienes mi palabra sobre eso. Muchas gracias”.

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El presidente de la compañía de artes marciales mixtas aseguró que estuvo en desacuerdo de que el peruano firme con la promotora, pero Sean Shelby fue clave para que sí ingrese a la UFC. Crédito: UFC en español.

El agradecimiento de Escuza a Shelby

El representante de Perú también dedicó sus primeras palabras a Shelby. “Primero que nada, Sean Shelby, te lo prometo: esto valdrá la pena. Voy a trabajar duro cada día para que valga la pena, te lo prometo. Gracias a Dana White por la oportunidad. Esto es enorme para mí ahora mismo”, declaró Escuza tras recibir el contrato.

El peleador reconoció que el mensaje inicial de White le generó incertidumbre. “También me sorprendí un poco con Dana, tenía un poco de miedo, pero lo logramos. Trabajé muchísimo para este momento. ¡Vamos!”, añadió ante las cámaras de la promoción.

Shelby ocupa el cargo de vicepresidente sénior de Relaciones con el Talento de la UFC y participa en la organización de peleas en varias divisiones. En 2016 asumió mayores responsabilidades después de la salida de Joe Silva, quien cerró una trayectoria de dos décadas como uno de los principales encargados de emparejar combates dentro de la empresa.

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Ian Escuza se incorpora al roster de la UFC. Crédito: UFC en español.

En ese reparto de funciones, Shelby quedó a cargo de seis categorías: peso paja y peso gallo femenino, además de peso gallo, pluma, ligero y wélter masculino. Su tarea incluye evaluar prospectos, negociar enfrentamientos y acompañar el desarrollo de los peleadores que ingresan a la organización.

La defensa de Shelby permitió que Escuza se sumara a la UFC una semana después de la contratación de Piero Guaylupo, otro peruano que ganó su lugar a través de Dana White’s Contender Series.