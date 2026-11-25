Cirujanos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas realizan una intervención quirúrgica. (Agencia Andina)

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Un paciente de 53 años con diagnóstico de cáncer de vías biliares fue sometido a una cirugía realizada por primera vez en el Perú en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El procedimiento permitió que la porción sana de su hígado creciera antes de retirar el tumor, que comprometía una parte amplia del órgano. La atención fue cubierta en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS), según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

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El caso correspondía a un cáncer de vías biliares, también denominado colangiocarcinoma, que se origina en los conductos responsables de transportar la bilis desde el hígado hacia el intestino.

La enfermedad afectaba una zona que debía ser extirpada, pero la cirugía exigía preservar suficiente tejido hepático funcional para evitar insuficiencia posterior. Por eso, el equipo médico organizó un tratamiento en dos etapas antes de operar.

(Andina)

Técnica permitió aumentar el tejido sano antes de la cirugía

Primero, el paciente recibió quimioterapia e inmunoterapia. De acuerdo con la información oficial, esos tratamientos redujeron la enfermedad y permitieron evaluar una alternativa quirúrgica.

Después, especialistas de Radiología Intervencionista del INEN aplicaron la técnica de deprivación venosa hepática, que bloquea de forma controlada determinados vasos sanguíneos del sector comprometido. Ese bloqueo redirige el flujo hacia el tejido sano y favorece el aumento de su volumen antes de la resección.

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Dos meses después, los estudios confirmaron que el remanente hepático había crecido hasta alcanzar condiciones para una cirugía mayor.

El Departamento de Cirugía en Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas retiró la parte del hígado afectada, las vías biliares comprometidas y un segmento de la vena porta que presentaba invasión tumoral. Los cirujanos reconstruyeron ese vaso para mantener la circulación sanguínea y restablecieron el paso de la bilis después.

El hígado posee capacidad de recuperar parte de su masa y función cuando conserva tejido suficiente. En este caso, la estrategia buscó ampliar el volumen del segmento que permanecería tras la resección.

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La deprivación venosa hepática se diferencia de la embolización portal simple porque puede intervenir sobre vasos de entrada y de salida del área afectada. El objetivo fue reducir el riesgo de falla hepática después de retirar la lesión.

Los análisis posteriores indicaron márgenes quirúrgicos libres de tumor, un dato que forma parte de la evaluación tras una operación oncológica. El paciente recibió el alta médica y sus controles no muestran evidencia de cáncer, de acuerdo con el reporte difundido por el Minsa.

Su atención continuará bajo seguimiento especializado, con exámenes destinados a vigilar la evolución clínica y detectar eventuales cambios que requieran una evaluación médica adicional en adelante.

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Paciente continuará bajo seguimiento oncológico especializado

La operación reunió a profesionales de oncología clínica, radiología intervencionista, cirugía abdominal, anestesiología y cuidados intensivos. Cada área intervino en una fase del proceso, desde el tratamiento previo hasta la resección y la recuperación posterior.

El cáncer de vías biliares puede comprometer estructuras próximas al hígado, entre ellas vasos sanguíneos y conductos biliares, por lo que requiere una evaluación individual antes de definir un tratamiento.

La intervención realizada en el Perú incorpora la deprivación venosa hepática entre las alternativas para pacientes con tumores que comprometen una parte del hígado. Según la información proporcionada, el SIS financió todas las etapas, que incluyeron medicamentos, procedimientos de radiología intervencionista, cirugía y seguimiento.

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