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Yanlis Féliz confiesa que acordó con Meegan Hart para fichar por San Martín tras dejar Alianza Lima

La voleibolista dominicana volverá a compartir equipo con la central estadounidense, tras conquistar el tricampeonato con las ‘blanquiazules’

Yanlis Féliz confirma que se puso de acuerdo con Meegan Hart para jugar juntas en San Martín tras dejar Alianza Lima.
Yanlis Féliz confirma que se puso de acuerdo con Meegan Hart para jugar juntas en San Martín tras dejar Alianza Lima.
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Yanlis Féliz habló por primera vez sobre su llegada a la Universidad San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, tras consagrarse tricampeona con Alianza Lima la temporada pasada. La atacante dominicana explicó cómo se concretó su fichaje por el cuadro ‘santo’.

En diálogo con Depor, Féliz contó que la propuesta surgió a partir del contacto entre la dirigente Yudy Bálcazar y su representante, Mariela Trifonov Portocarrero.

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“Bueno, sucedió por medio de quien ahora es mi agente, Mariela Trifonov, que es peruana. Ella estuvo en contacto con Yudy, llegaron a una negociación y, cuando vi que era una buena propuesta, accedí”, detalló.

Además, la dominicana reveló que coordinó su llegada a San Martín con Meegan Hart, otra de las jugadoras que compartió con ella el plantel de Alianza Lima. “Sí, nos pusimos de acuerdo y las dos llegamos al mismo fin: venir juntas a San Martín”, afirmó.

Yanlis Féliz y Meegan Hart coincidieron en Alianza Lima y trasladarán su vínculo a la Universidad San Martín, donde buscarán pelear por los primeros lugares de la próxima temporada.

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Meegan Hart y Yanlis Féliz se hicieron amigas en Alianza Lima y decidieron fichar juntas por San Martín.
Meegan Hart y Yanlis Féliz se hicieron amigas en Alianza Lima y decidieron fichar juntas por San Martín.

Yanlis Féliz habló sobre la hinchada de Alianza Lima

Por otro lado, Féliz se refirió a la reacción que podría generar su salida de Alianza Lima y el próximo reencuentro con los hinchas ‘blanquiazules’. La dominicana, autora del punto decisivo en la obtención del título, señaló que afrontará la situación con respeto, aunque dejó claro que su prioridad será su nuevo equipo.

“Quiero enfocarme en mi equipo. Todo lo que suceda fuera de mi equipo no me afecta mientras yo esté enfocada en mi equipo”, declaró en diálogo con Depor.

Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La voleibolista agradeció el respaldo que recibió durante su paso por Alianza, aunque pidió que su decisión sea entendida desde el ámbito profesional. “Siempre les voy a mantener respeto a los hinchas de Alianza y les tengo agradecimiento por siempre haberme apoyado. Son fans, viven la pasión que nosotras también vivimos, pero la viven de una forma más personal. Esto no es personal, es todo profesional”, sostuvo.

Féliz remarcó que mantendrá una relación respetuosa con los simpatizantes, siempre que reciba el mismo trato. “Mientras ellos no me falten el respeto, yo voy a estar tranquila. Es así, son fans, pero deben entender que esto es un trabajo, es un empleo. Yo soy una empleada y, obviamente, siempre voy a elegir lo que yo crea, o lo que las personas a mi alrededor crean, que es mejor para mí”.

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