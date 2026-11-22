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¡DÍA DE DEFINICIÓN! Alianza Lima recibe a Universitario con la necesidad de darle vuelta a la serie tras el 1-3 en contra de la ida. Con el apoyo de los suyos en Matute, el conjunto dirigido por José Letelier está obligado a salir a proponer para forzar nuevas finales.
Los posibles escenarios en la final del Torneo Clausura 2026
- Si Alianza Lima pierde el partido de vuelta, Universitario será campeón nacional. El cuadro ‘crema’ se quedará con el Torneo Clausura y completará el doblete de campeonatos cortos tras haber ganado previamente el Apertura.
- Si Alianza Lima empata, Universitario levantará el título. La ventaja conseguida en el estadio Monumental será suficiente para que las dirigidas por Carlos Véliz cierren la temporada como campeonas.
- Si Alianza Lima gana por un gol de diferencia, la ‘U’ conservará ventaja en el marcador global. Resultados como 1-0, 2-1 o 3-2 no alcanzarán para que las ‘íntimas’ ganen el Clausura.
- Si Alianza Lima vence por dos tantos, la serie irá a penales. Marcadores como 2-0, 3-1 o 4-2 igualarán la diferencia obtenida por Universitario en la primera final.
- Si Alianza Lima se impone por tres o más goles, forzará nuevas finales nacionales. El equipo de José Letelier obtendrá el Clausura y deberá enfrentar otra serie ante Universitario para definir a la campeona de la Liga Femenina 2026.
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El entrenador de Alianza Lima reconoció que revertir el 3-1 de la ida será complicado, pero aseguró que el plantel está anímicamente recuperado y enfocado en buscar el título este domingo en Matute
Alianza Lima no pierde la ilusión de quedarse con el Torneo Clausura de la Liga Femenina. Después de caer por 3-1 ante Universitario de Deportes en el partido de ida de la final, el equipo ‘blanquiazul’ se prepara para afrontar la revancha de este domingo 22 de noviembre en Matute, donde tendrá la difícil misión de remontar la diferencia de dos goles. Pese al resultado adverso, el entrenador José Letelier confía en la capacidad de sus dirigidas para cambiar la historia y pelear por el título.
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La mediocampista colombiana señaló que las dirigidas por José Letelier tienen la capacidad para igualar la llave en Matute y forzar una posible definición desde los doce pasos
Alianza Lima llega a la revancha ante Universitario con la obligación de revertir el 3-1 que recibió en el estadio Monumental. El resultado de la ida dejó a las ‘blanquiazules’ ante un escenario exigente, pues necesitan ganar por dos goles de diferencia para igualar la serie y llevar la definición a los penales. Dentro del plantel, no obstante, existe confianza en que la remontada es posible.
Así fue el triunfo de Universitario ante Alianza en la ida
Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ se adelantaron cerca de los siete minutos, luego de que el VAR advirtiera un golpe de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área. Stephanie Lacoste convirtió el penal con un remate al ángulo.
La ‘U’ amplió la diferencia antes del descanso. Campoverde desbordó por la banda y envió un centro que Cindy Novoa conectó por el segundo palo para dejar sola a Sofía Oxandabarat, quien marcó el 2-0.
En el complemento, la delantera uruguaya completó su doblete a los 57 minutos. Un pelotazo largo complicó a la defensa ‘blanquiazul’, que dejó picar el balón dentro del área, y Oxandabarat aprovechó para definir ante López.
Alianza Lima descontó seis minutos después mediante un penal ejecutado por su capitana Allison Azabache. La volante remató cruzado al palo derecho de Mía Shalit, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con ello, las ‘leonas’ cerraron la primera definición con una ventaja de 3-1.
Canal TV del Universitario vs Alianza Lima: dónde ver final vuelta
La final de vuelta entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será transmitida por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/ 6,99 y, según la plataforma, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.
A diferencia del partido de ida, el clásico también podrá verse por señal abierta. América TV lo emitirá por los canales 4 y 704 HD. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura en su página web, con el minuto a minuto y las principales incidencias.
Programación del Universitario vs Alianza Lima: final vuelta de Liga Femenina 2026
La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 13:00 horas de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.