Así fue el triunfo de Universitario ante Alianza en la ida

Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ se adelantaron cerca de los siete minutos, luego de que el VAR advirtiera un golpe de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área. Stephanie Lacoste convirtió el penal con un remate al ángulo.

La ‘U’ amplió la diferencia antes del descanso. Campoverde desbordó por la banda y envió un centro que Cindy Novoa conectó por el segundo palo para dejar sola a Sofía Oxandabarat, quien marcó el 2-0.

En el complemento, la delantera uruguaya completó su doblete a los 57 minutos. Un pelotazo largo complicó a la defensa ‘blanquiazul’, que dejó picar el balón dentro del área, y Oxandabarat aprovechó para definir ante López.

Alianza Lima descontó seis minutos después mediante un penal ejecutado por su capitana Allison Azabache. La volante remató cruzado al palo derecho de Mía Shalit, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con ello, las ‘leonas’ cerraron la primera definición con una ventaja de 3-1.